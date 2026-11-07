Автоэксперт назвал неочевидные расходы на владение автомобилем

RT: Эксперт Ерицян назвал платные парковки и дороги скрытыми расходами на авто

Tекст: Дмитрий Зубарев

«В первую очередь речь идет о платных парковках. Они действуют уже более чем в четверти крупных городов России, а их зоны постоянно увеличиваются. Поэтому расходы на платные парковки для многих автомобилистов становятся такой же необходимостью, как и топливо на заправках», – сказал исполнительный директор управления по работе с партнерами АО «Сбербанк Лизинг» Ерицян в интервью RT.

Еще одной категорией неочевидных расходов он назвал платные дороги.

В качестве примера Ерицян привел проезд по Московскому скоростному диаметру (МСД), который может быть платным только в определенные часы.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее департамент транспорта Москвы сообщил об увеличении стоимости проезда по Московскому скоростному диаметру в часы пик.

Также была опубликована информация о тарифах на парковку в столице и штрафах за нарушения.

Кроме того, автоэксперт Ашот Ерицян рассказал об опасности длительного прогрева двигателя.