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Автоэксперт назвал неочевидные расходы на владение автомобилем
RT: Эксперт Ерицян назвал платные парковки и дороги скрытыми расходами на авто
Владение автомобилем обходится в среднем в 10–40 тыс. рублей в месяц, однако владельцы часто не учитывают скрытые расходы на платные парковки и дороги, заявил автоэксперт Ашот Ерицян.
«В первую очередь речь идет о платных парковках. Они действуют уже более чем в четверти крупных городов России, а их зоны постоянно увеличиваются. Поэтому расходы на платные парковки для многих автомобилистов становятся такой же необходимостью, как и топливо на заправках», – сказал исполнительный директор управления по работе с партнерами АО «Сбербанк Лизинг» Ерицян в интервью RT.
Еще одной категорией неочевидных расходов он назвал платные дороги.
В качестве примера Ерицян привел проезд по Московскому скоростному диаметру (МСД), который может быть платным только в определенные часы.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее департамент транспорта Москвы сообщил об увеличении стоимости проезда по Московскому скоростному диаметру в часы пик.
Также была опубликована информация о тарифах на парковку в столице и штрафах за нарушения.
Кроме того, автоэксперт Ашот Ерицян рассказал об опасности длительного прогрева двигателя.