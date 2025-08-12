Саратовские полицейские раскрыли группу, обманувшую дилеров на 100 млн рублей

Если бы некоему условному Соросу надо было скомпрометировать консерватизм и религию, ему следовало бы действовать именно так, как действует Стерлигов и прочие – «нашим предкам не хватило мудрости на своевременную ликвидацию Менделеева, Эдисона, Теслы, Сахарова и других проклятых колдунов».0 комментариев
Саратовские полицейские раскрыли группу, обманувшую автодилеров на 100 млн рублей
В Саратовской области пресечена деятельность группы, инсценировавшей дефекты в автомобилях ради получения крупных компенсаций, общий ущерб составил более 100 млн рублей, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
По данным следствия, в схеме участвовали 15 человек, они приобретали автомобили разных марок и привлекали к мошенничеству сторонних владельцев, пояснила Волк в своем Telegram-канале.
Они подавали иски, требуя компенсаций за якобы производственный брак, однако дефекты фальсифицировались или были созданы самими участниками.
Сумма незаконно полученных компенсаций от производителей и дилеров превысила 100 млн рублей. Оперативники при поддержке Росгвардии задержали подозреваемых, а на их имущество стоимостью 65 млн рублей наложили арест в целях возмещения ущерба.
Возбуждено уголовное дело. Четверых фигурантов заключили под стражу, остальные находятся под подпиской о невыезде. Сейчас устанавливаются остальные участники и эпизоды преступной деятельности.
Ранее в Татарстане задержали организатора и двух сообщниц, которые получили доход почти в 90 млн рублей от незаконной банковской деятельности.
До этого в России впервые открыли уголовное дело против дроповода, его обвиняют в скупке и перепродаже электронных средств платежей.
Кроме того, в Ленобласти правоохранители раскрыли группу, фиктивно оформившую на учет тысячи иностранцев, злоумышленники использовали взломанные аккаунты на портале госуслуг.