Саратовские полицейские раскрыли группу, обманувшую дилеров на 100 млн рублей

Саратовские полицейские раскрыли группу, обманувшую автодилеров на 100 млн рублей

Tекст: Алексей Дегтярев

По данным следствия, в схеме участвовали 15 человек, они приобретали автомобили разных марок и привлекали к мошенничеству сторонних владельцев, пояснила Волк в своем Telegram-канале.

Они подавали иски, требуя компенсаций за якобы производственный брак, однако дефекты фальсифицировались или были созданы самими участниками.

Сумма незаконно полученных компенсаций от производителей и дилеров превысила 100 млн рублей. Оперативники при поддержке Росгвардии задержали подозреваемых, а на их имущество стоимостью 65 млн рублей наложили арест в целях возмещения ущерба.

Возбуждено уголовное дело. Четверых фигурантов заключили под стражу, остальные находятся под подпиской о невыезде. Сейчас устанавливаются остальные участники и эпизоды преступной деятельности.

Ранее в Татарстане задержали организатора и двух сообщниц, которые получили доход почти в 90 млн рублей от незаконной банковской деятельности.

До этого в России впервые открыли уголовное дело против дроповода, его обвиняют в скупке и перепродаже электронных средств платежей.

Кроме того, в Ленобласти правоохранители раскрыли группу, фиктивно оформившую на учет тысячи иностранцев, злоумышленники использовали взломанные аккаунты на портале госуслуг.