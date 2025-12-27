Суд изъял имущество родных экс-замглавы Росприроднадзора Долматова

Tекст: Тимур Шайдуллин

Замоскворецкий суд Москвы удовлетворил иск прокуратуры и Росимущества, обратив в доход государства недвижимость и другое имущество родственников бывшего заместителя Росприроднадзора Олега Долматова, передает ТАСС. В рамках дела приобретенные активы, среди которых фигурируют трехэтажная вилла в Сочи с бассейном, дача в СНТ «Сутугинское» под Сочи, а также несколько земельных участков, оформленных на бывшую жену и мать Долматова, переданы государству.

В суде заявили: «Суд удовлетворил иск прокуратуры и Росимущества к Волгиной Л. Л., Долматову В. Б., Долматовой Е. В., Долматовой К. О. об обращении в доход государства движимого и недвижимого имущества».

Помимо владений в Сочи, конфискованы объекты недвижимости и другое имущество в Ивановской, Владимирской, Костромской и Ярославской областях, которые, по данным прокуратуры, также связаны с семьей экс-чиновника.

Олег Долматов обвиняется по статьям 159 и 285 УК РФ – мошенничество и злоупотребление полномочиями. Следствие считает, что Долматов на посту замглавы Росприроднадзора в 2011–2017 годах вместе с экс-директором ФЦАО Владиславом Новиковым похитил средства, выделенные на разработку программ учета воздействия на окружающую среду.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Преображенский суд Москвы поместил Долматова под стражу в июне 2024 года по делу о мошенничестве.

Кроме того, осужденный по делу Долматова экс-заместитель директора Федерального центра анализа и оценки техногенного воздействия Андрей Кудрявцев признан виновным в получении взяток на сумму 1,9 млн рублей.



