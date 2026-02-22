Менее половины французов поддержали поставки оружия на Украину

Tекст: Ольга Иванова

Менее половины французов поддерживают поставки оружия на Украину, свидетельствуют результаты исследования Французского института общественного мнения (Ifop), передает РИА «Новости». Согласно данным опроса, впервые с 2022 года уровень поддержки этой инициативы опустился ниже 50% и составляет сейчас 47%. Против поставок вооружений выступает 39% респондентов, хотя сторонников военной поддержки Киева по-прежнему больше, чем противников.

Исследование отмечает, что снижение поддержки поставок оружия за последний год составило лишь 3%, однако по сравнению с 2022 годом падение достигло 18%. Большинство французов – 58% – согласились со словами, что Россия представляет угрозу для Франции, и выступили за увеличение военного бюджета страны. Против повышения расходов на оборону высказались только 28% опрошенных.

Аналитик Ifop Жером Фурке подчеркнул, что для французов, принявших участие в опросе, идея увеличения военных расходов – это способ заявить властям о необходимости пополнить собственные арсеналы, прежде чем помогать Украине.

Вопрос о возможном размещении французских войск на Украине после завершения боевых действий расколол общественное мнение: 43% респондентов выступают против такой инициативы, а 40% – за. При этом 58% французов считают, что гарантии безопасности для Украины должны обеспечиваться Европой совместно с США, и лишь 17% готовы доверить этот вопрос лишь европейским странам.

Кроме того, 53% опрошенных положительно оценили идею президента Эммануэля Макрона о возобновлении диалога с Россией, в то время как 31% выступили против нее. Исследование проводилось онлайн 18-19 февраля 2026 года среди 1000 совершеннолетних французов, однако данные о погрешности не уточняются.

