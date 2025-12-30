«Орешник» заступил на боевое дежурство в Белоруссии

Tекст: Алексей Дегтярёв

При завершении воинского ритуала развода дежурных смен подняли флаг РВСН, указало ведомство в своем Telegram-канале.

Перед заступлением на дежурство специалисты боевых расчетов пуска, связи, охраны и энергоснабжения, механики-водители агрегатов комплекса прошли переподготовку, добавили в ведомстве.

Отмечается, что в Белоруссии заблаговременно создали все условия для несения боевого дежурства и для несения службы российских военных.

Ранее начальник Генштаба ВС Белоруссии первый замминистра обороны страны Павел Муравейко сообщал, что уже обозначены территории, где ракетный комплекс «Орешник» будет нести боевое патрулирование.

Белорусский президент Александр Лукашенко пояснял, что число комплексов «Орешник» в Белоруссии не превысит 10 штук.

Глава киевского режима Владимир Зеленский отмечал, что ракету «Орешник» невозможно уничтожить существующими средствами обороны.