Путин: Дети погибших героев – дети всей России

Tекст: Валерия Городецкая

Он обратился к вдовам российских спецназовцев, которые погибли при исполнении, отметив важность поддержки и дополнительной помощи этим семьям, передает ТАСС.

«Я хотел сегодня поговорить с вами о том, как складывается ваша жизнь. О том, что можно и нужно сделать дополнительно, чтобы вам помочь, поддержать вас», – сказал Путин.

Особое внимание президент уделил вопросу воспитания оставшихся без отцов детей. «И самое главное, помочь вам – поднять на ноги, поставить на ноги ваших, – начал глава государства, но тут же исправился, – наших детей».

Напомним, Путин в понедельник провел встречу с вдовами погибших российских спецназовцев.

Он также поздравил военных с Днем защитника Отечества на торжественной церемонии в Кремле.