23 Февраля – и мы вместе с ним – переживает очередное преображение. Специальная военная операция разом смахнула все наносное: День защитника Отечества – праздник не половой принадлежности, а служения Родине в самом высоком смысле.
Путин: Дети погибших героев – дети всей России
Президент России Владимир Путин подчеркнул, что забота о детях погибших героев – ответственность всей страны, а не только семей.
Он обратился к вдовам российских спецназовцев, которые погибли при исполнении, отметив важность поддержки и дополнительной помощи этим семьям, передает ТАСС.
«Я хотел сегодня поговорить с вами о том, как складывается ваша жизнь. О том, что можно и нужно сделать дополнительно, чтобы вам помочь, поддержать вас», – сказал Путин.
Особое внимание президент уделил вопросу воспитания оставшихся без отцов детей. «И самое главное, помочь вам – поднять на ноги, поставить на ноги ваших, – начал глава государства, но тут же исправился, – наших детей».
Напомним, Путин в понедельник провел встречу с вдовами погибших российских спецназовцев.
Он также поздравил военных с Днем защитника Отечества на торжественной церемонии в Кремле.