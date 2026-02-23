Путин провел встречу с вдовами погибших российских спецназовцев

Россияне вышли на парад закрытия Олимпиады вопреки заявлениям МОК

Российские спортсмены прошли в параде на закрытии Олимпийских игр

Tекст: Денис Тельманов

Российские спортсмены в нейтральном статусе вышли на арену в итальянской Вероне во время церемонии закрытия Олимпийских игр, но без таблички и нейтрального флага, передает ТАСС.

В праздничном шествии заметили лыжников Дарью Непряеву и Савелия Коростелева, а также фигуристов Аделию Петросян и Петра Гуменника. Вместе с ними прошел ски-альпинист Никита Филиппов, ставший серебряным призером турнира.

Примечательно, что ранее директор по коммуникациям МОК Марк Адамс говорил о невозможности участия россиян в параде. По его словам, атлетам разрешалось лишь присутствовать на стадионе в качестве зрителей.

Всего в Играх участвовали 13 спортсменов из России, выступавших только в личных дисциплинах. Их награды не отображались в медальной таблице.

Победу в общекомандном зачете на Олимпиаде одержала сборная Норвегии с 18 золотыми наградами.