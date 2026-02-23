23 Февраля – и мы вместе с ним – переживает очередное преображение. Специальная военная операция разом смахнула все наносное: День защитника Отечества – праздник не половой принадлежности, а служения Родине в самом высоком смысле.14 комментариев
Путин провел встречу с вдовами погибших российских спецназовцев
Президент России Владимир Путин провел встречу с вдовами военнослужащих Сил специальных операций, которые погибли при исполнении служебного долга, рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
По его словам, встреча прошла в Кремле и была приурочена ко Дню защитников Отечеств, передает РИА «Новости».
«Владимир Путин встретился в Кремле с вдовами геройски погибших военнослужащих Сил специальных операций Вооруженных сил России», – сказал Песков.
В понедельник Путин поздравил военных с Днем защитника Отечества на торжественной церемонии в Кремле. После церемонии президент пообщался с героями спецоперации на Украине за бокалом шампанского.