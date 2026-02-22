«И остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должникам нашим». То есть, если мы не простим, то и нас не помилуют на Страшном суде. А как жить по этим заветам в 2026 году? Как жить-то? Но мы сможем.13 комментариев
Axios: США и Иран могут провести новый раунд переговоров 27 февраля
Новый раунд переговоров США и Ирана по ядерной сделке может состояться 27 февраля при условии получения Вашингтоном подробного предложения от Тегерана, сообщает портал Axios со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника.
США могут провести новый раунд переговоров с Ираном по ядерной сделке 27 февраля в Женеве, передает РИА «Новости» со ссылкой на портал Axios. В материале отмечается, что американские переговорщики готовы к встрече, если в течение ближайших 48 часов получат от иранских властей подробное предложение по условиям соглашения.
Американский чиновник, на которого ссылается портал, подчеркнул: «Переговорщики США готовы провести очередной раунд переговоров с Ираном в (ближайшую) пятницу в Женеве, если получат подробное иранское предложение по ядерной сделке в течение следующих 48 часов». Таким образом, инициатива проведения встречи напрямую зависит от оперативности ответной позиции Тегерана.
Как писала газета ВЗГЛЯД, 17 февраля в Женеве завершился второй раунд переговоров между представителями США и Ирана по ядерной программе.