Зеленский счел итоги переговоров в Женеве недостаточными

Tекст: Антон Антонов

«По состоянию на сегодня не можем сказать, что результат достаточный», – приводит слова Зеленского РИА «Новости».

Зеленский в интервью британскому ведущему Пирсу Моргану рассказал, что второй день переговоров прошел в различных форматах, включая трехсторонние встречи.

Военные обсудили часть вопросов содержательно, однако политические и компромиссные темы пока не получили достаточной проработки. Зеленский выразил надежду на следующую встречу, которая, по его мнению, должна состояться еще в феврале.

«Я не уверен, что наши команды действительно смогут решить вопрос о землях. Конечно, в конечном счете, это зависит от нашего народа, принимать мирное соглашение или нет», – сказал Зеленский.

По его словам, в Женеве есть определенные конструктивные моменты, однако чувствительные темы, связанные с территорией, можно попытаться решить на уровне лидеров.

Как писала газета ВЗГЛЯД, глава украинской делегации Рустем Умеров заявил, что следующим этапом мирного процесса по урегулированию ситуации на Украине станет достижение консенсуса с российской стороной по ключевым вопросам. По итогам встречи в Женеве был достигнут определенный прогресс, заявил он.

В Женеве в среду прошел второй день трехсторонних переговоров по урегулированию ситуации на Украине с участием делегаций России, США и Украины. Глава российской делегации Владимир Мединский заявил, что переговоры были тяжелыми и деловыми.