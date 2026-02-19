Да, мы не ожидали, что нынешний этап многовековой войны так затянется. Но мы обрели и обретаем соборное самостоянье, братство и взаимопомощь. Пусть эти навыки останутся с нами и в мирное время.9 комментариев
Зеленский счел итоги переговоров в Женеве недостаточными
Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что результаты переговоров в Женеве по урегулированию конфликта на Украине нельзя считать достаточными.
«По состоянию на сегодня не можем сказать, что результат достаточный», – приводит слова Зеленского РИА «Новости».
Зеленский в интервью британскому ведущему Пирсу Моргану рассказал, что второй день переговоров прошел в различных форматах, включая трехсторонние встречи.
Военные обсудили часть вопросов содержательно, однако политические и компромиссные темы пока не получили достаточной проработки. Зеленский выразил надежду на следующую встречу, которая, по его мнению, должна состояться еще в феврале.
«Я не уверен, что наши команды действительно смогут решить вопрос о землях. Конечно, в конечном счете, это зависит от нашего народа, принимать мирное соглашение или нет», – сказал Зеленский.
По его словам, в Женеве есть определенные конструктивные моменты, однако чувствительные темы, связанные с территорией, можно попытаться решить на уровне лидеров.
Как писала газета ВЗГЛЯД, глава украинской делегации Рустем Умеров заявил, что следующим этапом мирного процесса по урегулированию ситуации на Украине станет достижение консенсуса с российской стороной по ключевым вопросам. По итогам встречи в Женеве был достигнут определенный прогресс, заявил он.
В Женеве в среду прошел второй день трехсторонних переговоров по урегулированию ситуации на Украине с участием делегаций России, США и Украины. Глава российской делегации Владимир Мединский заявил, что переговоры были тяжелыми и деловыми.