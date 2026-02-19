Tекст: Дмитрий Зубарев

В рядах Вооружённых сил Украины служит более 70 тыс. женщин, однако на передовой их число не превышает 6 тыс., передает ТАСС, ссылаясь на данные пророссийского подполья. Представитель этих структур уточнил, что в последние недели женщин фиксировали на днепропетровском, запорожском и ранее на херсонском направлениях. По его словам, на этих участках фронта сейчас находятся от 500 до 1 тыс. женщин, выполняющих различные боевые задачи.

Собеседник агентства сообщил, что в целом на передовой занято не менее 6 тыс. женщин, при общем количестве военнослужащих-женщин в ВСУ более 70 тыс. Он отметил, что «в рядах ВСУ постоянно растет не только численный состав женщин, но и их процентная доля».

По словам представителя подполья, причиной увеличения числа женщин в ВСУ является не стремление к равноправию, а «острая нехватка кадров на всех должностях: как в тылу, так и на линии боевого соприкосновения».

Как писала газета ВЗГЛЯД, глава ДНР Денис Пушилин заявил о задействовании женщинами украинских войск в штурмовых операциях на нескольких направлениях в ДНР.

Женское штурмовое подразделение ВСУ на красноармейском направлении насчитывает около ста человек.

Политолог объяснила, почему ВСУ привлекают женщин для выполнения боевых задач.