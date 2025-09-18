Tекст: Ирма Каплан

«Родные боевиков 425-го ОШП «Скала» собрали воедино публикации о поиске пропавших без вести военнослужащих полка за 2025 год. На опубликованных видео из нескольких частей все пропавшие без вести, о которых стало известно благодаря соцсетям. Авторы заявляют, что количество пропавших сравнимо с численностью батальона», – рассказали ТАСС источники в российских силовых структурах.

По имеющимся сведениям, подразделение участвует в боях на Сумском и Харьковском направлениях с весны 2025 года.

Ранее сообщалось, что родственники пропавших солдат обращались к украинским Минобороны и Службе безопасности с просьбой наказать командование полка из-за многочисленных случаев исчезновений.

В силовых структурах России отметили, что новобранцев отправляют на передовую без подготовки, а отказавшихся подчиняться командиры избивают до смерти. Также отмечается, что людей с серьезными заболеваниями направляют в подразделения, отвлекающие противника во время штурмов.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, группа хакеров KillNet взломала базу данных Генштаба ВСУ и обнародовала информацию о 1,7 млн погибших и пропавших без вести украинских военных.

В августе родственники погибших и пропавших военнослужащих 82-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ собирались выйти на митинг, чтобы потребовать информацию о судьбе своих близких.

Командование 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ не организует вывоз тел погибших бойцов с позиций возле Садков в Сумской области, скрывая реальное число потерь, сообщили в российских силовых структурах.