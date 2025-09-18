  • Новость часаГерасимов заявил о наступлении российских войск на всех направлениях в зоне СВО
    Владимир Можегов Владимир Можегов Объявит ли Трамп войну империи Сороса

    Убийство Кирка дает Трампу карт-бланш на войну с бандой финансиста-террориста Сороса. Звездный ли это час революции Трампа? Или это тщательно расставленная для него ловушка? И главный вопрос – решится ли Трамп на объявление тотальной войны?

    Дмитрий Дабб Дмитрий Дабб Третья мировая еще не началась из-за таких американцев, как Редфорд

    Прощальная роль законспирированного нациста в «Мстителях» – это шутка того же рода, как если бы Лия Ахеджакова сыграла Ильзу Кох.

    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Израиль выживает ценой всех остальных

    Израиль возводит в культ абсолютную безнаказанность ради самой безнаказанности. Это может привести к очень опасным вещам. Культу жестокости ради жестокости, давления ради давления, санкций ради санкций, геноцида ради геноцида. И тогда мир – то, что от него осталось – пойдет вразнос.

    18 сентября 2025, 02:28 • Новости дня

    Число пропавших без вести солдат в 425-м ОШП ВСУ «Скала» близко к батальону

    Tекст: Ирма Каплан

    Солдаты 425-го отдельного штурмового полка (ОШП) ВСУ числятся массово пропавшими без вести, что подтверждается сведениями из публикаций родственников в соцсетях, сообщили в российских силовых структурах.

    «Родные боевиков 425-го ОШП «Скала» собрали воедино публикации о поиске пропавших без вести военнослужащих полка за 2025 год. На опубликованных видео из нескольких частей все пропавшие без вести, о которых стало известно благодаря соцсетям. Авторы заявляют, что количество пропавших сравнимо с численностью батальона», – рассказали ТАСС источники в российских силовых структурах.

    По имеющимся сведениям, подразделение участвует в боях на Сумском и Харьковском направлениях с весны 2025 года.

    Ранее сообщалось, что родственники пропавших солдат обращались к украинским  Минобороны и Службе безопасности с просьбой наказать командование полка из-за многочисленных случаев исчезновений.

    В силовых структурах России отметили, что новобранцев отправляют на передовую без подготовки, а отказавшихся подчиняться командиры избивают до смерти. Также отмечается, что людей с серьезными заболеваниями направляют в подразделения, отвлекающие противника во время штурмов.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, группа хакеров KillNet взломала базу данных Генштаба ВСУ и обнародовала информацию о 1,7 млн погибших и пропавших без вести украинских военных.

    В августе родственники погибших и пропавших военнослужащих 82-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ собирались выйти на митинг, чтобы потребовать информацию о судьбе своих близких.

    Командование 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ не организует вывоз тел погибших бойцов с позиций возле Садков в Сумской области, скрывая реальное число потерь, сообщили в российских силовых структурах.

    17 сентября 2025, 19:38 • Новости дня
    Зеленский озвучил два плана по конфликту на Украине

    Зеленский: Еще год конфликта обойдется Украине в 120 млрд долларов

    @ Ukraine Presidency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что Киеву потребуется 120 млрд долларов, если конфликт не завершится в этом году.

    Он уточнил, что половина этой суммы должна быть обеспечена украинским бюджетом, а оставшиеся средства необходимо получить извне, передает ТАСС.

     «Цена одного года – 120 млрд. 60 – это украинский бюджет, 60 нам нужно еще найти на следующий год. План «А» для нас – это завершить войну, план «Б» – найти 120 млрд», –  сказал он на пресс-конференции с председателем Европарламента Робертой Метцолой.

    Ранее глава украинского минфина Сергей Марченко заявил, что дефицит государственного бюджета Украины в 2026 году составит 16 млрд евро.

    Напомним, Киев столкнулся с необходимостью срочно найти 7,2 млрд долларов на военные нужды только на ноябрь и декабрь.

    17 сентября 2025, 06:14 • Новости дня
    Штурмовик рассказал, как спасался от ВСУ под водой полчаса

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Во время форсирования реки в Днепропетровской области штурмовик с позывным «Линза» около тридцати минут скрывался под водой, дыша через стебель камыша, чтобы остаться незамеченным для дронов ВСУ.

    Штурмовик группировки войск «Восток» с позывным «Линза» рассказал, как во время выполнения боевой задачи в Днепропетровской области оказался под обстрелом ВСУ и вынужден был скрываться под водой в течение тридцати минут, передает РИА «Новости». Боец отметил, что командование поручило ему первым переправляться через реку в районе Новопетровского, поскольку он умел плавать. Для переправы он использовал верёвку, чтобы помочь товарищам и доставить провизию.

    Во время операции по российским военным был открыт огонь с помощью FPV-дрона, который удалось уничтожить. Однако вскоре противник начал миномётный обстрел. «Полминуты не прошло, как по нам открылся минометный огонь. Не знаю, каким чудом, но я выжил. Лёг в воду, сломал камыш, вставил его в рот и молился. Дышал через трубку минут тридцать», – рассказал «Линза».

    В результате штурмовик получил контузию левого уха и ранения ноги и ступни. Его товарищи на лодке перебросили его на противоположный берег, после чего он смог вернуться в расположение. Часть группы продолжила выполнение задачи и, по словам бойца, уничтожила противника на том участке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска освободили Новопетровское в Днепропетровской области. Российский штурмовик в одиночку уничтожил шестерых бойцов ВСУ в этом населенном пункте. Один из бойцов ВС России рассказал об уничтожении иностранных наемников в Новопетровском.

    17 сентября 2025, 20:10 • Видео
    Зеленскому предстоят «трудные решения»

    «Зеленскому придется заключить сделку», – заявил президент США Дональд Трамп, направляясь в Лондон. Сам Владимир Зеленский примерно в то же время заявил, что властям Украины, вероятно, «придется принимать трудные решения». О чем идет речь?

    17 сентября 2025, 21:24 • Новости дня
    Герасимов заявил о наступлении российских войск на всех направлениях в зоне СВО
    @ Сергей Мирный/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российские войска развивают наступление почти по всей линии боевых действий в зоне специальной военной операции, наиболее напряженная обстановка сохраняется на Красноармейском направлении, сообщил начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов во время инспекции группировки войск «Центр».

    Герасимов отметил, что противник перебросил на Красноармейское направление дополнительные силы в ущерб остальным участкам, передает ТАСС. Герасимов лично проинспектировал группировку «Центр» на Красноармейском направлении и заслушал доклады командиров подразделений о текущей обстановке. По его словам, группировка «Запад» продолжает развивать наступление в Купянске, а штурмовые подразделения Южной группировки продвигаются в Северске.

    Начальник Генштаба добавил, что российские войска вошли в Плешеевку, а бои на Александро-Калиновском направлении ведутся вблизи Константиновки. ВСУ полностью выбиты из Серебрянского лесничества, бои продолжаются в Ямполе.

    Группировка «Восток» развивает наступление в Днепропетровской и Запорожской областях, также продолжается уничтожение противника, заблокированного южнее Клебан-Быкского водохранилища.

    Накануне пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Герасимов не присутствовал на учениях «Запад-2025» в Нижегородской области, поскольку координирует проведение спецоперации на Украине.

    В июле Герасимов проинспектировал группировку войск «Центр».

    17 сентября 2025, 11:22 • Новости дня
    Ставридис призвал НАТО закрыть небо над Украиной

    Экс-командующий НАТО Ставридис призвал закрыть небо над Украиной

    Ставридис призвал НАТО закрыть небо над Украиной
    @ Panayiotis Tzamaros/ZUMA/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Бывший командующий НАТО Джеймс Ставридис заявил о необходимости закрытия неба над Украиной, несмотря на риск эскалации конфликта.

    Бывший верховный главнокомандующий объединенными вооруженными силами НАТО в Европе Джеймс Ставридис призвал создать бесполетную зону над Украиной, передает ТАСС.

    В своей колонке для агентства Bloomberg Ставридис предложил расширить зону операции НАТО Eastern Sentry («Восточный часовой»), чтобы она охватывала воздушное пространство Украины.

    «Это могло бы стать частью новых мер, которые рассматриваются уже несколько месяцев в ожидании решений из Вашингтона и Брюсселя», – написал Ставридис. При этом он признал, что такой шаг может быть воспринят как агрессивный и чреват риском эскалации конфликта. Тем не менее, по словам экс-адмирала ВМС США, «настало время закрыть небо над Украиной» из-за «неуступчивости Москвы» в переговорах по украинскому кризису.

    Ставридис также отметил, что страны НАТО пока не решаются вводить бесполетную зону из-за опасения прямого военного столкновения с Россией. Он считает, что отношение альянса могло измениться после инцидента с беспилотником в Польше. В подтверждение своей позиции он приводит недавние слова главы МИД Польши Радослава Сикорского, который заявил, что странам НАТО стоит задуматься о возможности сбивать беспилотники над Украиной.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Польше начали обсуждать возможность создания бесполетной зоны над Украиной. Дмитрий Медведев предупредил о возможных тяжелых последствиях этих инициатив. Румыния заявила, что не поддерживает введение бесполетной зоны над Украиной.

    17 сентября 2025, 09:16 • Новости дня
    Зеленский обратился к Западу с требованием думать об Украине

    Зеленский потребовал от Запада уделять больше внимания Украине, а не России

    Зеленский обратился к Западу с требованием думать об Украине
    @ Domenico Cippitelli/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Владимир Зеленский потребовал, чтобы западные страны перестали думать только о себе и о будущих отношениях с Россией, а больше обращали внимание на Украину, сообщает Sky News.

    Глава киевского режима Владимир Зеленский в интервью Sky News выразил мнение о необходимости западных стран сконцентрироваться на ситуации на Украине, а не на перспективе отношений с Россией. передает РИА «Новости».

    «Все страны должны перестать думать лишь о себе и о своих будущих отношениях с Россией, а больше думать об Украине – потому что это вопрос сегодняшнего дня, это происходит прямо сейчас», – заявил Зеленский.

    Также Зеленский отметил, что обсуждение союзниками возможных санкций против России является несправедливым по отношению к Киеву.

    Ранее Владимир Зеленский выступил с требованием к Дональду Трампу обозначить четкую позицию по гарантиям безопасности для завершения конфликта.

    Зеленский допустил развитие худшего сценария разрешения конфликта. Он также упрекнул Трампа в недостаточном давлении на президента России.

    Президент США Дональд Трамп спрогнозировал скорую встречу с Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским и позже заявил, что, вероятно, ему придется присутствовать на переговорах России с Украиной, чтобы стороны заключили сделку.

    17 сентября 2025, 14:38 • Новости дня
    Киев объявил о начале поставок закупленного НАТО оружия США
    @ Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Поставки американского оружия, приобретенного Североатлантическим альянсом по программе PURL (Prioritised Ukraine Requirements List), стартовали, заявил главный представитель НАТО в Киеве Патрик Тернер.

    Тернер сообщил агентству Reuters, что четыре пакета вооружений уже оплачены, и техника поступила на Украину, передает ТАСС.

    Накануне сообщалось, что президент США Дональд Трамп одобрил первую оплачиваемую Европой военную помощь Украине.

    Ранее в Италии заявили об отсутствии у США оружия для перелома ситуации на Украине.

    17 сентября 2025, 13:03 • Новости дня
    Лавров: Киев отверг предложения США после саммита на Аляске

    Tекст: Вера Басилая

    Украинские власти не приняли предложения, переданные спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом после саммита в Анкоридже, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Киев отверг все оценки, которые спецпосланник президента США Дональда Трампа Стивен Уиткофф передал украинской стороне по итогам встречи России и США в Анкоридже, передает ТАСС.

    В ходе круглого стола для зарубежных послов, посвященного вопросам украинского урегулирования, Лавров уточнил, что Уиткофф регулярно посещает Москву и занимается продвижением подхода, предполагающего достижение устойчивого и взаимоприемлемого решения ситуации.

    По словам главы МИД, предложения и оценки, переданные американской стороной после саммита, были полностью отклонены киевским режимом.

    Ранее Владимир Зеленский выступил с требованием к Дональду Трампу обозначить четкую позицию по гарантиям безопасности для завершения конфликта.

    Дональд Трамп заявил, что Зеленскому придется пойти на сделку по Украине.

    В МИД заявили, что противники мирного процесса на Украине препятствуют реализации договоренностей между Россией и США, заключенных после встречи в Анкоридже.

    17 сентября 2025, 21:57 • Новости дня
    Поляк принял румына за украинца и выстрелил в него

    Tекст: Вера Басилая

    В торговом центре Вроцлава мужчина ранил румына из пневматического пистолета и избил его, выкрикивая антииукраинские лозунги, сообщает Wyborcza.

    В торговом центре Вроцлава произошел инцидент, когда местный житель Михаил Ф. выстрелил в мужчину из пневматического пистолета, приняв его за гражданина Украины, передает Lenta.ru. Пострадавшим оказался гражданин Румынии, который получил ранение в лицо.

    После выстрела нападавший начал избивать пострадавшего и, по данным издания, выкрикивал: «Я ненавижу украинцев» и требовал, чтобы тот «уехал домой».

    Злоумышленника задержали на месте происшествия. Ему предъявят обвинение в причинении тяжкого вреда здоровью, за что грозит до 20 лет лишения свободы по польскому законодательству.

    Ранее посол Украины заявил о росте раздражения поляков по отношению к украинским беженцам.

    Житель американского штата Северная Каролина напал на 23-летнюю украинскую беженку Ирину Заруцкую в вагоне метро.

    17 сентября 2025, 09:13 • Новости дня
    На Украине назвали цену за спасение от мобилизации

    Депутат Рады Дмитрук: Уклонисты на Украине платят до 50 тыс. долларов

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинские мужчины вынуждены платить десятки тысяч долларов, чтобы избежать призыва на фронт, заявил депутат Верховной рады Артем Дмитрук.

    Цена «билета на жизнь» для украинских мужчин составляет от 30 до 50 тыс. долларов, заявил Дмитрук, передает ТАСС.

    Дмитрук также заявил, что мобилизация на Украине сопровождается массовыми облавами на мужчин, которые происходят не только на улицах и в транспорте, но и в медицинских учреждениях и даже в домах граждан.

    Депутат охарактеризовал происходящее как «мобилизационный террор» и отметил, что сотни тысяч человек были похищены и отправлены на фронт.

    Ранее сообщалось, что действующий глава киевского режима Владимир Зеленский неоднократно уклонялся от призыва в армию, игнорируя повестки в годы президентства Петра Порошенко.

    До этого призывник в городе Черкассы во время военно-врачебной комиссии выпрыгнул из окна медучреждения. В подконтрольных Киеву районах Херсонской и Запорожской областей местные жители создали группы для сопротивления территориальным центрам комплектования (ТЦК, аналог военкомата).

    17 сентября 2025, 20:59 • Новости дня
    Reuters: Украине нужно докупить газ на один млрд долларов для отопительного сезона

    Tекст: Дарья Григоренко

    Для прохождения предстоящего отопительного сезона Украине потребуется закупить газ на сумму от 500 млн до одного млрд долларов, сообщили СМИ.

    Reuters ссылается на собственные расчеты и заявления представителей украинских энергетических компаний. Как уточнил член наблюдательного совета национальной энергетической компании «Укрэнерго» Юрий Бойко, на сегодняшний день на Украине накоплено около 11 млрд кубометров газа. Это составляет более 80% от запланированного объема в 13,2 млрд кубометров, передает РИА «Новости».

    Бывший глава компании «Оператор газотранспортной системы Украины» Сергей Макогон напомнил, что для зимы прошлого года Украина подготовила 12,8 млрд кубометров газа, однако этих запасов оказалось недостаточно.

    Напомним, в четверг поток газа из Румынии по Трансбалканскому коридору на украинскую территорию был остановлен.

    В августе бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин сообщил, что Украину этой зимой может ждать острая нехватка газа и продовольствия на фоне пустых газовых хранилищ и массового нашествия саранчи, уничтожающей урожай.

    17 сентября 2025, 12:42 • Новости дня
    Бойцы «Севера» уничтожили диверсантов ВСУ у границы с Курской областью
    @ Алексей Коновалов/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Мотострелковый полк группировки «Север» пресек попытку проникновения диверсантов ВСУ на границу Курской области, уничтожив их в Сумской области.

    Военнослужащие 352-го мотострелкового полка группировки «Север» обнаружили и уничтожили группу диверсантов ВСУ на территории Сумской области, передает ТАСС.

    По данным Минобороны, противник пытался приблизиться к российской границе в районе населенного пункта Теткино. Воздушная разведка выявила движение врага, после чего огневая поддержка нанесла прицельный удар из автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов «Утес».

    В Минобороны подчеркнули, что украинские диверсанты не оставляют попыток проникновения на российскую территорию, однако их действия оперативно фиксируются разведкой, а координаты сразу передаются расчетам для поражения целей.

    В ведомстве особо отметили: «Боевиков отправляют на «мясные» штурмы. В каждом таком накате полно наемников, которые нашли свой покой, так и не дойдя до русской земли».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в интернете появились фото украинских боевиков, замаскированных под бойцов спецназа России. Российские войска уничтожили диверсионную группу ВСУ под Горловкой. Российские военные также уничтожили разведгруппу ВСУ в Курской области.

    17 сентября 2025, 07:45 • Новости дня
    За ночь над Россией нейтрализовали восемь украинских беспилотников

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В ночь на среду над российскими регионами дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили восемь украинских беспилотников, сообщило Минобороны России.

    Над Ростовской и Брянской областями сбили по три дрона, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    Над Воронежской и Курской областями уничтожили по одному дрону.

    Все уничтоженные беспилотники относились к самолетному типу.

    Напомним, вечером во вторник над российскими регионами уничтожили пять украинских беспилотников.

    До этого за час над Курской областью сбили 24 украинских дрона.

    17 сентября 2025, 08:18 • Новости дня
    Российские войска продвинулись под Северском
    @ Алексей Коновалов/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские военные за сутки вклинились в оборону украинских войск под Северском, где ширина линии боев составляет более двенадцати километров, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    По его словам, военнослужащие России за последние сутки продвинулись на триста метров в оборону украинских сил под Северском Донецкой Народной Республики, передает ТАСС.

    Марочко отметил: «В ходе активных боевых действий ВС РФ выровняли линию фронта на участке Серебрянка – Выемка в ДНР и начали продвижение в западном направлении. За истекшие сутки бойцы РФ на одном из участков вклинились в оборону противника на 300 м. Ширина фронта, на котором давят наши войска, составляет более 12 км».

    По оценке эксперта, российские бойцы продолжают наступление с целью освобождения Северска.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Вооруженные силы России практически завершили зачистку Серебрянского лесничества. Российские войска ранее выбили ВСУ из большей части Серебрянки в ДНР. ВСУ уже не менее десяти раз пытались вернуть контроль над этим населенным пунктом.

    17 сентября 2025, 09:53 • Новости дня
    ФСБ в Астрахани задержала африканца за шпионаж в пользу Украины

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Сотрудники ФСБ задержали в Астрахани выходца из Северной Африки, которого подозревают в передаче секретных сведений украинской разведке, сообщили в Центре общественных связей спецслужбы.

    Гражданин одной из североафриканских стран, проживавший в Астрахани, установил контакт с представителем Главного управления разведки министерства обороны Украины через мессенджер Telegram, пояснили в ведомстве, передает ТАСС.

    Задержанный собирал и передавал данные о военных сооружениях и критической инфраструктуре Астрахани для их дальнейшего использования иностранной разведкой, тем самым причиняя ущерб безопасности России.

    Возбуждено уголовное дело по «Шпионаж», подозреваемого арестовали.

    ФСБ продолжает расследование и устанавливает возможные дополнительные эпизоды противоправной деятельности иностранца.

    Ранее россиянку в Новосибирске задержали по подозрению в совершении диверсии на Транссибирской магистрали в августе.

    Ранее СК и ФСБ выявили группировку в Московской, Самарской и Ленинградской областях, она выводила миллиарды рублей из страны, часть средств направлялась на поддержку ВСУ.

    17 сентября 2025, 20:08 • Новости дня
    СМИ сообщили о рисках для Зеленского из-за скандала в Грузии

    Origo сообщил о рисках для будущего Зеленского из-за взрывчатки в Грузии

    Tекст: Дарья Григоренко

    Попытка ввоза взрывчатки гражданами Украины в Грузию создает серьезные риски для будущего Владимира Зеленского, сообщил венгерский портал Origo.

    Автор материала задается вопросом: «Переживет ли Зеленский этот скандал?», передает РИА «Новости».

    Тбилиси расценивает этот инцидент как подготовительный этап к государственному перевороту в стране. При этом оппозиционные силы призывают жителей Грузии к массовым акциям протеста в столице, что грузинские власти рассматривают как попытку дестабилизировать ситуацию в государстве.

    Ранее спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили заявил, что после завершения конфликта на Украине Тбилиси намерен потребовать объяснений за попытку ввоза в страну 2,4 кг гексогена.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил о «большом сожалении» по поводу причастности спецслужб Украины к ввозу гексогена в страну 10 сентября.

    Почему Европа платит за газ в пять раз дороже, чем США

    Разница в стоимости энергоресурсов между США и ЕС колоссальная. СПГ стоит в Европе на 60-90% дороже, чем в США, обратил внимание бывший премьер Италии и экс-глава ЕЦБ Марио Драги. С учетом всех расходов разница в реальности значительно выше. В электроэнергии похожая ситуация. Для ЕС это большая проблема, потому что США не просто продадут ей свои энергоресурсы задорого, но еще и уничтожат европейскую экономику. Подробности

    Британия переживает бессильную злобу из-за учений России с индийцами

    Западные СМИ устроили истерику из-за российских учений «Запад-2025», в которых приняли участие военнослужащие еще семи стран. Особенно сильно переживают в Лондоне и даже пытаются предъявлять претензии к Индии, будто не замечая, что британская эра безвозвратно прошла, а участие Индии – далеко не главная сенсация «Запада-2025». Подробности

    Для украинцев русский стал языком протеста и свободы

    Языковой омбудсмен Украины Елена Ивановская пожаловалась на свою дочь за ведение блогов на русском языке. Ранее омбудсмен выступала с громкими инициативами, предлагая исключить упоминание русского языка из конституции и штрафовать русскоговорящих таксистов. При этом Ивановская признала, что Киев остается русскоязычным городом. Почему украинские зумеры и люди более старшего поколения все чаще предпочитают общаться на русском языке? Подробности

    Израиль пошел на риск превращения в КНДР

    Израиль, с одной стороны, заявляет о намерении полностью занять сектор Газа, а с другой – сталкивается со все большим противодействием со стороны международных игроков, обвинениями в геноциде и даже изоляцией. «Израиль может превратиться в своеобразную Северную Корею», предупреждают эксперты. Похоже, Тель-Авив ведет рискованную игру с непредсказуемым результатом. Ради чего? Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

