Пожары на причалах в Краснодарском крае вспыхнули после атак БПЛА

Пожары на причалах в поселке Волна Краснодарского края тушат после атак БПЛА
В поселке Волна Темрюкского района из-за атаки дронов повреждения получили два причала и два судна, возникли возгорания, сообщили в Telegram-канале «Оперативный штаб Краснодарского края».
«Все, кто находился на борту кораблей, эвакуированы. Ни среди членов экипажа, ни среди сотрудников на берегу пострадавших нет. На причалах повреждения привели к возгораниям площадью от 1 тыс. кв. м до 1,5 тыс. кв. м», – сказано в сообщении.
В оперштабе добавили, что на месте идет активное тушение пожаров, работают оперативные и специальные службы.
Напомним, ранее в ночь на понедельник сообщалось, что пожар возник на трубопроводе в поселке Волна из-за падения обломков дрона.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, при атаке дронов в Краснодарском крае 17 декабря пострадали два человека. В ночь на воскресенье над регионами России средствами ПВО были уничтожены три дрона ВСУ самолетного типа, сообщило Минобороны России.