Евразийство – любопытное историческое учение, но оно не может заменить собой реальное постижение цивилизаций Азии. Азия сегодня – это не бескрайние пастбища c кочевниками. Это небоскребы Шанхая. Это японские и китайские скоростные поезда. Это всемирная фабрика.15 комментариев
Гидрометцентр сообщил о приходе плюсовых температур в Москву
В ближайшие выходные температура воздуха в Москве поднимется до двух градусов выше нуля, при этом уже с середины недели ожидается заметное потепление, сообщили в в Гидрометцентре РФ.
Потепление до положительных температур ожидается в Москве уже к выходным, передает РИА «Новости». В Гидрометцентре РФ сообщили, что уже в субботу дневная температура достигнет отметки минус двух градусов, а в пятницу составит от минус четырех до минус одного градуса.
Синоптики отметили: «Уже днём в среду температура поднимется до минус девяти – минус семи градусов. В четверг ночью ожидается от минус тринадцати до минус восьми, а днем – от минус семи до минус двух».
На протяжении первых дней недели температура останется на одинаковом уровне – в понедельник и вторник днем будет от минус одиннадцати до минус девяти градусов. Жителям столицы советуют учитывать прогноз при планировании выходных.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ведущий сотрудник Гидрометцентра России Марина Макарова заявила, что в пятницу, 6 февраля, в московском регионе ожидается ослабление морозов.