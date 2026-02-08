  • Новость часаВоенкор Коц рассказал о состоянии генерала Алексеева после покушения
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Для покушения на генерала Алексеева Киев привлек пенсионеров
    Названа ключевая фигура в формировании конфронтации США с Европой
    Мишустин рассказал, как Мурашко спас человека после ДТП
    Институт Пушкина назвал общее количество слов современного русского языка
    ФСБ задержала исполнителя покушения на генерала Генштаба Алексеева
    Участник покушения на генерала Алексеева накопил долги в России
    TWZ: Российские войска пытаются обойти ограничения Starlink
    Бывшая жена бизнесмена Галицкого покончила с собой в ИВС Истры
    В Госдуме предложили «перепрофилировать» День святого Валентина
    Мнения
    Игорь Караулов Игорь Караулов Евразийство следует переименовать в евроордынство

    Евразийство – любопытное историческое учение, но оно не может заменить собой реальное постижение цивилизаций Азии. Азия сегодня – это не бескрайние пастбища c кочевниками. Это небоскребы Шанхая. Это японские и китайские скоростные поезда. Это всемирная фабрика.

    15 комментариев
    Юрий Мавашев Юрий Мавашев Как США пытаются сузить российские горизонты Индии

    История с портом Чабахар – лишь эпизод в длинной череде попыток США лишить Нью-Дели стратегической перспективы и субъектности. США усиленно пытаются разорвать связи между Индией, Ираном и Россией.

    0 комментариев
    Владимир Можегов Владимир Можегов Куда заведет США «явное предначертание»

    Как экспансионизм Трампа уживается с американским же изоляционизмом и почему он находит гораздо больший отклик в американской душе, нежели глобалистский экспансионизм Буша или Клинтонов.

    9 комментариев
    8 февраля 2026, 17:34 • Новости дня

    Гидрометцентр сообщил о приходе плюсовых температур в Москву

    Tекст: Ольга Иванова

    В ближайшие выходные температура воздуха в Москве поднимется до двух градусов выше нуля, при этом уже с середины недели ожидается заметное потепление, сообщили в в Гидрометцентре РФ.

    Потепление до положительных температур ожидается в Москве уже к выходным, передает РИА «Новости». В Гидрометцентре РФ сообщили, что уже в субботу дневная температура достигнет отметки минус двух градусов, а в пятницу составит от минус четырех до минус одного градуса.

    Синоптики отметили: «Уже днём в среду температура поднимется до минус девяти – минус семи градусов. В четверг ночью ожидается от минус тринадцати до минус восьми, а днем – от минус семи до минус двух».

    На протяжении первых дней недели температура останется на одинаковом уровне – в понедельник и вторник днем будет от минус одиннадцати до минус девяти градусов. Жителям столицы советуют учитывать прогноз при планировании выходных.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ведущий сотрудник Гидрометцентра России Марина Макарова заявила, что в пятницу, 6 февраля, в московском регионе ожидается ослабление морозов.

    6 февраля 2026, 12:12 • Новости дня
    Рогов сообщил о тяжелом состоянии генерала Генштаба Алексеева после покушения
    Рогов сообщил о тяжелом состоянии генерала Генштаба Алексеева после покушения
    @ Минобороны России

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Генерал-лейтенант Генштаба ВС России Владимир Алексеев находится в тяжелом состоянии после покушения, у потерпевшего три пули в груди, сообщил глава комиссии ОП по суверенитету Владимир Рогов.

    Генерала расстреляли в спину в лифтовом холле жилого дома на Волоколамском шоссе в 7.00 мск, указал Рогов в своем Telegram-канале.

    Он отметил, что неизвестный выстрелил в военного несколько раз и скрылся.

    Алексеева госпитализировали, он находится в тяжелом состоянии. «У него три пули в груди», – пояснил Рогов.

    «Расстрел в спину – классика бандеровского «героизма», – указал он.

    Ранее СК России сообщил, что неизвестный попытался застрелить в жилом доме Москвы Алексеева. Генерал выжил.

    Прокуратура Москвы поставила расследование дела под свой контроль.

    Комментарии (30)
    6 февраля 2026, 10:40 • Новости дня
    В Москве совершено покушение на генерала Генштаба Алексеева
    В Москве совершено покушение на генерала Генштаба Алексеева
    @ Минобороны России

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Неизвестный попытался застрелить в жилом доме столицы генерал-лейтенанта Минобороны, замначальника ГУ Генштаба ВС России Владимира Алексеева. Высокопоставленный офицер получил ранение, но выжил, сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.

    Инцидент произошел в жилом доме на Волоколамском шоссе, неизвестный выстрелил несколько раз в генерала и сбежал, сообщила Петренко, передает РИА «Новости».

    Алексеев выжил, его госпитализировали.

    Сейчас следователи и криминалисты ищут нападавшего. Уголовное дело завели по статьям о покушении на убийство и о незаконном обороте огнестрельного оружия.

    Изучаются записи камер видеонаблюдения, допрашиваются очевидцы, проводятся следственные действия.

    Алексеева в 2017 году наградили званием Героя России. Он занимает должность первого заместителя начальника Главного управления Генштаба российских вооруженных сил.

    В конце декабря в Москве при взрыве автомобиля погиб глава управления оперативной подготовки Генерального штаба ВС России генерал-лейтенант Фанил Сарваров.

    Комментарии (51)
    8 февраля 2026, 13:20 • Видео
    От атаки Трампа выиграла власть Германии

    Властям Германии вопреки всем прогнозам удалось переломить ситуацию со своей популярностью: она растет, тогда как рейтинг партии «Альтернатива для Германии» падает, она больше не самая популярная политическая сила ФРГ. А виноват в этом президент США Дональд Трамп.

    Комментарии (0)
    5 февраля 2026, 21:48 • Новости дня
    Глава МИД Швейцарии и генсек ОБСЕ прибыли в Москву

    Представители ОБСЕ Кассис и Синирлиоглу прибыли в Москву после посещения Киева

    Глава МИД Швейцарии и генсек ОБСЕ прибыли в Москву
    @ Philipp von Ditfurth/dpa/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В столицу России прибыли руководитель МИД Швейцарии и генсек ОБСЕ для продолжения диалога по украинскому вопросу.

    Действующий председатель ОБСЕ и глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис сообщил о своем прибытии в Москву вместе с генеральным секретарем организации Феридуном Синирлиоглу, пишет ТАСС.

    Кассис в соцсетях заявил: «После нашего визита на Украину я прибыл сегодня в Москву вместе с генсеком ОБСЕ Синирлиоглу. Диалог требует взаимодействия со всеми сторонами».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Кассис сообщал о планах посетить Россию в рамках председательства своей страны в ОБСЕ еще 22 января. Позже он уточнил, что собирается также посетить Киев, подчеркнув, что приоритеты ОБСЕ в этом году связаны с укреплением мира и безопасности в Европе.

    Постоянный представитель России при ОБСЕ Дмитрий Полянский заявил, что организация дискредитировала себя во время Минских соглашений и сейчас не играет значимой роли в урегулировании ситуации на Украине.

    А в четверг стало известно, что глава МИД России Сергей Лавров намерен обозначить позицию России по инструментам ОБСЕ для оценки экологического ущерба на Украине и указать на недопустимость использования инструментов так называемой второй корзины ОБСЕ.


    Комментарии (24)
    7 февраля 2026, 12:30 • Новости дня
    Генерал Алексеев пришел в себя после покушения
    Генерал Алексеев пришел в себя после покушения
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Генерал Владимир Алексеев, пострадавший при покушении, находится в сознании, врачи осторожно оценивают его состояние как стабильное.

    Операция по спасению жизни генерала-лейтенанта Владимира Алексеева прошла успешно. После хирургического вмешательства Алексеев был введен в искусственную кому для стабилизации состояния.

    Врачи подчеркнули, что сейчас генерал пришел в себя, находится в сознании, и его жизни ничего не угрожает, сообщает ТАСС.

    «Операция прошла успешно. После нее Алексеева ввели в искусственную кому, сейчас он пришел в себя, находится в сознании. На данный момент с осторожностью можно говорить, что угроза жизни миновала», – сообщил источник агентства. Медики отмечают положительную динамику и продолжают наблюдение за состоянием офицера.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 6 февраля неизвестный совершил покушение на генерал-лейтенанта Минобороны Владимира Алексеева в жилом доме на Волоколамском шоссе в Москве.

    Позже стало известно, что генерал получил три огнестрельных ранения и находится в тяжелом состоянии. Кремль пожелал Алексееву скорейшего выздоровления.

    Комментарии (11)
    7 февраля 2026, 15:27 • Новости дня
    В Москве арестовали полицейских за незаконную миграцию более 2 тыс. человек

    Полицейских Москвы арестовали за организацию незаконной миграции 2 тыс. человек

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Суд отправил под стражу нескольких сотрудников полиции, подозреваемых в организации незаконного пребывания более 2 тыс. иностранных граждан через фиктивные учебные визы.

    Черемушкинский районный суд Москвы избрал меру пресечения в виде заключения под стражу для Сергея Якушкина, Елены Сергиенко и Алексея Конхина, передает ТАСС. По данным ГСУ СК по Москве, уголовное дело расследуется против семи лиц, из которых пятеро – сотрудники органов внутренних дел, включая начальника отдела по вопросам миграции, участкового и инспектора ОВМ.

    Следствие установило, что с января 2023 по октябрь 2025 года обвиняемые в обход законодательства организовали незаконную миграцию более 2 тыс. иностранцев, используя фиктивные учебные визы. С февраля по июль 2025 года они также исключили из реестра не менее 1 500 иностранцев, изготовили для них поддельные документы с ложными сведениями о принимающей стороне и внесли данные в базу для легализации.

    Кроме того, начальник отдела по вопросам миграции, по версии следствия, получила взятку за ускорение выдачи российского паспорта. Также сотрудники полиции обеспечили прохождение проверки одной из образовательных организаций по подтверждению обучения иностранцев за вознаграждение.

    В ходе расследования проводились обыски по местам жительства обвиняемых и выемки документов в госорганах. Изъятые материалы подтверждают причастность фигурантов к совершенным преступлениям. Следствие инициировало вопрос о депортации и лишении гражданства иностранцев, незаконно находившихся в РФ.

    По информации пресс-службы столичного ГУ МВД, противоправные действия выявили оперативники службы собственной безопасности совместно с подразделениями столичной полиции и УФСБ в рамках комплекса мероприятий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Москве задержали пять сотрудников полиции, включая начальника отдела, по делу о незаконной легализации свыше 2 тыс. мигрантов с фиктивными визами.

    Ранее сотрудники ФСБ и МВД  раскрыли крупный канал незаконной миграции, через который легализовали более 2 тыс. выходцев из Азии и Ближнего Востока.

    А в Северо-Западном округе Москвы полиция выявила канал незаконного оформления мигрантов с участием сотрудников хостела.

    Комментарии (0)
    6 февраля 2026, 14:19 • Новости дня
    Московский таксист прислал порно сотруднику ГАИ после вызова в полицию

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Работающий в такси житель столицы начал угрожать сотруднику Госавтоинспекции расправой над семьей и отправил непристойное фото из-за вызова в отдел после аварии, сообщил глава управления информации и общественных связей ГУ МВД по городу Владимир Васенин.

    Полиция задержала мужчину, который проявил агрессию в адрес инспектора, пояснил Васенин, передает РИА «Новости».

    Конфликт возник после того, как в октябре 2025 года фигурант сбил пешехода и получил вызов в подразделение для разбирательства.

    Вместо явки водитель перешел к угрозам. Он проигнорировал требование полицейского и стал угрожать ему применением физического насилия, в том числе членам его семьи.

    Злоумышленник также отправил правоохранителю через интернет порнографическое изображение. Позже таксиста задержали, соответствующие кадры опубликовал столичный главк ведомства.

    Пострадавший сотрудник обратился за госзащитой чести и достоинства. На подозреваемого завели уголовные дела за угрозы представителю власти и незаконный оборот порнографических материалов.

    В 2021 году водителя такси заподозрили в похищении кошелька с крупной суммой у пенсионерки, которая воспользовалась услугами перевозки.

    Комментарии (0)
    6 февраля 2026, 15:14 • Новости дня
    СК решил требовать ареста обвиняемого в убийствах таксиста в Москве и жителя Пензы

    Tекст: Валерия Городецкая

    Следственный комитет России намерен обратиться в суд с ходатайством о заключении под стражу подозреваемого в убийстве таксиста в Москве и жителя Пензы.

    В пресс-службе ведомства пояснили, что речь идет об Алексее Ланчикове, в отношении которого ведется расследование сразу по нескольким уголовным делам, передает ТАСС.

    «Следственными органами СК России по Москве продолжается расследование уголовных дел о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа, убийстве водителя такси и незаконном обороте огнестрельного оружия», – сообщили в СК. При этом подчеркивается, что в ближайшее время следствие ходатайствует перед судом об избрании меры пресечения для Ланчикова в виде заключения под стражу.

    Напомним, правоохранители нашли тело мужчины, ставшего жертвой вооруженных преступников из Пензы.

    Обвиняемый в убийстве таксиста заявил, что не хотел платить за поездку.

    Комментарии (0)
    7 февраля 2026, 09:55 • Новости дня
    Ученый предупредил об увеличении числа насекомых в Москве после снежной зимы

    Ученый Марьинский заявил о росте числа насекомых в Москве после снежной зимы

    Tекст: Мария Иванова

    Из-за большого количества снега зимой москвичей этой весной ожидает заметный рост числа насекомых, включая бабочек и жуков, переживших морозы, сообщил научный сотрудник кафедры общей экологии и гидробиологии биологического факультета МГУ Вадим Марьинский.

    Снежная зима в Москве может привести к увеличению числа насекомых весной, сообщил научный сотрудник кафедры общей экологии и гидробиологии биофака МГУ Вадим Марьинский, передает РИА «Новости».

    Ученый пояснил: «Снежный покров является замечательным теплоизолятором. Поэтому, чем глубже снег, тем выше температура и тем меньше диапазон температурных колебаний под снегом, в верхнем слое почвы, в прикрытой снегом лесной подстилке из опавших листьев, коряг. Такая снежная зима, как эта, может привести к тому, что весной насекомых проснется больше, чем обычно – так что мы увидим больше перезимовавших бабочек, жуков и многих других насекомых».

    Марьинский рассказал, что взрослые насекомые обычно зимуют, прячась в лесной подстилке, в щелях, трещинах, корягах или стволах деревьев. Для них снег играет ключевую роль в защите от сильных морозов: воздушные прослойки между снежинками сохраняют тепло даже в плотном снегу.

    Он отметил, что чем больше снега зимой в природной зоне Москвы, тем лучше для насекомых, так как это повышает их выживаемость. Некоторые виды зимуют на стадии яиц, и для них толщина снежного покрова менее критична, но всё же значима: без снега сильные морозы могут погубить даже яйца, отложенные осенью.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, январь стал самым снежным за последние двести лет в Москве.

    Между тем весеннее тепло придет в некоторые южные регионы России уже в последней декаде текущего месяца, несмотря на большое количество снега.

    Старший научный сотрудник Института океанологии имени П.П. Ширшова РАН Наталья Талинина ранее рассказала о токсичных снежных сугробах в городах.

    Комментарии (0)
    6 февраля 2026, 13:53 • Новости дня
    Заправка загорелась на Ленинском проспекте в Москве

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Короткое замыкание привело к возгоранию на автомобильной заправочной станции в столице, сообщил источник в экстренных службах города.

    Инцидент случился на юго-западе столицы из-за сбоя в работе электрооборудования, пламя удалось полностью ликвидировать еще до появления дежурных пожарных расчетов, сказал собеседник РИА «Новости».

    Происшествие случилось на Ленинском проспекте, 111а.

    Источником огня стал неисправный электрощиток. Персонал автозаправочной станции оперативно среагировал на нештатную ситуацию и устранил угрозу самостоятельно.

    Ранее в московском бизнес-центре произошел пожар, возгорание началось в помещении сауны.

    Тогда же редакция агентства Regnum временно приостановила работу после эвакуации из бизнес-центра на юге Москвы из-за возгорания.

    Комментарии (0)
    7 февраля 2026, 12:11 • Новости дня
    Замглавы департамента МЧС арестован за взятку и мошенничество

    Замглавы департамента МЧС Арабидзе арестован за взятку и мошенничество

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Заместитель директора департамента международной деятельности МЧС Ираклий Арабидзе заключен под стражу по обвинению в мошенничестве и получении взятки, сообщают информагентства.

    Заместитель директора департамента международной деятельности МЧС России Ираклий Арабидзе арестован по обвинению в мошенничестве и получении взятки. Как сообщили ТАСС в правоохранительных органах, ему предъявлены обвинения по двум статьям УК РФ: мошенничество в особо крупном размере и получение взятки в особо крупном размере.

    Басманный суд Москвы в декабре 2025 года удовлетворил ходатайство об аресте Арабидзе, он находится в СИЗО. Вместе с ним заключен под стражу бывший замдиректора этого же департамента Вадим Хасенов, которого также обвиняют в получении взятки и мошенничестве.

    Обоим фигурантам грозит до 15 лет лишения свободы, если суд установит их вину. Следственные органы пока не разглашают детали дела, однако, по информации источника агентства, расследование может быть связано с коррупцией в Международной организации гражданской обороны.

    Как уже писала газета ВЗГЛЯД, ранее замначальника ВНИИ ГОЧС МЧС России Игоря Сосунова арестовали по обвинению в получении взятки в особо крупном размере.

    До этого начальника Центра ГИМС ГУ МЧС России по Москве задержали за превышение полномочий. А в августе суд изъял квартиры и 52 млн рублей у экс-замначальника управления специальной пожарной охраны МЧС России Даудашвили.


    Комментарии (0)
    5 февраля 2026, 21:38 • Новости дня
    Москвич получил 18 лет за подготовку теракта на ж/д в Подмосковье

    Суд дал Николаю Маковскому 18 лет за подготовку теракта на ж/д в Подмосковье

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Военный суд вынес приговор жителю Москвы по делу о подготовке теракта по заданию украинских спецслужб.

    Второй Западный окружной военный суд приговорил 57-летнего москвича Николая Маковского к 18 годам лишения свободы по обвинению в подготовке теракта на железнодорожной станции 309-й км в Домодедово. Как уточнили ТАСС в пресс-службе суда, процесс проходил в закрытом режиме, а Маковский внесен в перечень террористов в России.

    Из общего срока три года Маковский проведет в тюрьме, остальное время – в колонии строгого режима. Кроме того, ему назначен штраф в 400 тыс. рублей и ограничение свободы сроком на один год и шесть месяцев. Приговор пока не вступил в силу, его можно обжаловать.

    Маковский признан виновным по статьям о госизмене, участии в террористическом сообществе и приготовлении к совершению теракта. Сообщается, что он действовал по заданию украинских спецслужб. Сам осужденный свою вину не признал.

    Накануне суд заключил под стражу несовершеннолетних жителей Башкортостана, обвиняемых в поджоге оборудования возле станции Янаул за обещанное вознаграждение.

    До этого в Свердловской области задержали троих мужчин по обвинению в попытке поджога железнодорожного объекта по заданию спецслужб Украины.

    А ранее в Кемеровской области задержали 39-летнего россиянина, подозреваемого в подготовке диверсий на железной дороге и сборе сведений о транспортных объектах.

    Комментарии (0)
    6 февраля 2026, 11:55 • Новости дня
    Ученый объяснил, почему Балтийское море начало замерзать

    Ученый Белов объяснил, почему Балтийское море начало замерзать

    Tекст: Мария Иванова

    Устойчивые морозы, продолжающиеся в Калининградской области более месяца, привели к образованию прибрежного льда на Балтийском море протяженностью свыше 100 метров на мелководье, сообщил научный сотрудник научно-образовательного центра «Геоэкология и морское природопользование» БФУ имени Канта Николай Белов.

    Балтийское море начало покрываться льдом из-за месяца устойчивых морозов, рассказал научный сотрудник центра «Геоэкология и морское природопользование» БФУ имени Канта Николай Белов.

    Он сообщил: «Низкие температуры в течение последнего месяца и сильные морозы. Припай или прибрежный лед превратился в то, что мы сейчас уже называем, как любят говорить, море замерзло. Да, Балтийское море начало замерзать».

    По его словам, процесс идет неравномерно: на мелководье возле Пионерского лед простирается более чем на 100 метров, а в районах Светлогорска и Зеленоградска, где глубже и сильнее ветер, ледяная полоса заметно короче, передает РИА «Новости».

    Белов отметил, что подобные явления происходят не впервые: «Хотя говорят, что море замерзает впервые за много лет, на самом деле нет. В прошлом году, пять лет назад море замерзало. Но, может быть, не настолько сильно».

    Напомним, в феврале у берегов Крыма обнаружили аномальный айсберг.

    Синоптики ранее назвали регионы с отрицательной аномалией температуры.

    Между тем в прошлом году Каспийское море установило рекорд по снижению уровня воды.

    Комментарии (0)
    7 февраля 2026, 11:22 • Новости дня
    Ученые сообщили о внезапном завершении мощного всплеска на Солнце

    ИКИ РАН: Один из сильнейших в XXI веке всплесков на Солнце внезапно завершился

    Tекст: Мария Иванова

    В начале февраля на Солнце бушевала необычайно активная область, которая внезапно прекратила выбрасывать вспышки, не дотянув всего одного события до рекорда XXI века, сообщили ученые.

    Один из сильнейших всплесков солнечной активности в XXI веке внезапно завершился, сообщает Telegram-канал Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.

    Наблюдения показывают, что активная область 4366, которая еще недавно могла повторить или даже побить столетний рекорд по числу мощных вспышек, неожиданно прекратила активность. По словам ученых, это произошло резко – «словно кто-то дернул рубильник».

    Еще в среду и четверг, 4 и 5 февраля, в этой области было зафиксировано по 11 вспышек уровней M и X за сутки, однако уже в пятницу их число упало до нуля, а затем солнечная активность почти полностью затихла. Исследователи отмечают, что столь внезапное и почти полное прекращение активности теперь стало одной из ключевых загадок для науки. Хотя несколько крупных вспышек могли бы вызвать сильнейшие магнитные бури на Земле, их влияние оказалось минимальным – ни одного «черного лебедя» не произошло.

    По оценкам специалистов, солнечная активность, скорее всего, переходит в очередной период стабилизации, однако его продолжительность прогнозировать сложно. С начала 2026 года Солнце уже дважды демонстрировало необычно мощные всплески, причем январский вызвал сильнейший радиационный шторм у Земли. Вчера серия мощных взрывов произошла и на обратной стороне светила, что, по мнению ученых, говорит о сохранении большого энергетического потенциала.

    Активная область 4366 останется видимой с Земли еще примерно пять суток, а значит, формально сохраняется шанс на рекорд – нужно всего две новые вспышки уровня M1.0 и выше. Однако ученые подчеркивают, что ближайшее время ожидается относительное спокойствие, а насколько оно будет долгим, покажет развитие событий на Солнце.

    Напомним, накануне ученые зафиксировали мощный взрыв на обратной стороне Солнца.

    Сообщалось, что группа солнечных пятен № 4366 приблизилась к историческому рекорду по размеру.

    За день до этого ученые предупредили о начале магнитной бури на Земле.

    Комментарии (0)
    5 февраля 2026, 21:10 • Новости дня
    Суд Москвы оштрафовал главреда НСТ за пропаганду ЛГБТ

    Московский суд оштрафовал главреда телеканала НСТ Берната за пропаганду ЛГБТ

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Главный редактор телеканала НСТ Алексей Бернат был признан виновным за распространение информации о движении ЛГБТ (признано в РФ экстремистским и запрещено) среди несовершеннолетних и оштрафован на 200 тыс. рублей.

    Мировой судебный участок № 459 Таганского района Москвы назначил главному редактору телеканала «Настоящее страшное телевидение» (НСТ) Алексею Бернату административный штраф в размере 200 тыс. рублей за пропаганду движения ЛГБТ (признано в РФ экстремистским и запрещено) среди молодежи, передает ТАСС.

    Суд признал Берната виновным по ч. 3 ст. 6.21.2 КоАП РФ, предусматривающей ответственность за распространение среди несовершеннолетних информации, демонстрирующей нетрадиционные сексуальные отношения или способной вызвать у несовершеннолетних желание сменить пол.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глав онлайн-сервисов «Кинопоиск» и «Иви» также наказали за ЛГБТ-пропаганду.

    А в январе в Москве зарегистрировали административные дела против семи топ-менеджеров крупных онлайн-кинотеатров по обвинению в пропаганде ЛГБТ.

    Ранее Басманный суд Москвы назначил издательству No Kidding Press штраф 800 тыс. рублей по делу о пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений, несмотря на то что компания уже объявила о закрытии.

    Комментарии (0)
    7 февраля 2026, 15:16 • Новости дня
    В Москве стартовали Зимние дипломатические игры

    В Москве стартовали 24-е Зимние дипломатические игры

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В столице представители иностранных дипмиссий и международных организаций приняли участие в спортивных состязаниях и познакомились с традициями русского гостеприимства.

    В Москве начались 24-е Зимние дипломатические игры. На спортивном празднике собрались команды иностранных дипломатов и представители международных организаций. Организатором выступило Главное управление по обслуживанию дипломатического корпуса (ГлавУпДК) при МИД России, сообщает ТАСС.

    Начальник ГлавУпДК Вячеслав Фатин отметил, что дипломатические игры открывают программу празднования 105-летия организации. «Мы подготовили для вас широкую и вкусную программу», – заявил Фатин, подчеркнув значимость мероприятий для создания комфортных условий дипломатам.

    Гендиректор МИД РФ Алексей Островский зачитал приветствие министра иностранных дел Сергея Лаврова. Лавров выразил надежду, что эти соревнования укрепят профессиональную дружбу и позволят гостям познакомиться с культурным разнообразием России.

    Олимпийская чемпионка Светлана Журова подчеркнула, что дипломатические игры проходят в дружеской, открытой атмосфере, где все могут выступать под своими флагами, и нет никаких ограничений. Участников поддерживают их семьи, а справедливое судейство обеспечивают чемпионы Олимпийских игр и мировых первенств.

    В программе – настольный теннис, армрестлинг, лыжные гонки, мини-футбол, русский бильярд и, впервые, шахматы. После соревнований гостей угощают блюдами народов России, которые готовят шеф-повара проекта «Гастрономическая карта России».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Италии объявили открытыми XXV зимние Олимпийские игры. Церемония открытия прошла сразу в четырех городах – Милане, Кортина-д'Ампеццо, Ливиньо и Предаццо. Легендарная фигуристка Ирина Роднина оценила подход организаторов и внимание к спортсменам.

    А вот премьер-министр Италии Джорджа Мелони во время церемонии попала в объективы камер с закрытыми глазами .


    Комментарии (0)
    Главное
    Российские войска освободили сумскую Сидоровку и харьковскую Глушковку
    Участница покушения на генерала Алексеева при получении гражданства сменила фамилию
    Новейшая РСЗО «Сарма» впервые представлена за рубежом
    Мелони осудила поджоги и протесты против Олимпиады в Италии
    Россия указала Израилю на снос мемориалов советским солдатам в Европе
    Стала известна дата возвращения Ефремова на театральную сцену
    В результате падения Mercedes с эстакады МКАД на Hyundai погибли два человека

    Вера в «новое золото» обернулась триллионными убытками

    Крупнейшая в мире криптовалюта столкнулась с самым сильным с 2022 года обвалом. Иллюзия того, что биткоин стал новым золотом, способным защитить деньги в период турбулентности, резко рассеялась. А цена этого заблуждения оказалась колоссальна: биткоин подешевел со 120 до 60 тыс. долларов, капитализация упала с 4,3 до 2 трлн долларов. Почему биткоин проиграл золоту? Подробности

    Перейти в раздел

    Для покушения на генерала Алексеева Киев привлек пенсионеров

    Личности обвиняемых в покушении на генерала Генштаба Владимира Алексеева раскрыты. Исполнитель преступления, уроженец Тернопольской области Любомир Корба был задержан в Дубае, а его подельник Виктор Васин – в Москве. Еще одна участница преступления Зинаида Серебрицкая сумела сбежать на Украину. Что известно об исполнителе покушения и его пособниках? Подробности

    Перейти в раздел

    «Война в одну парочку». 43 дня из жизни дроноводов и не только

    В начале 2026 года Минобороны объявило о наборе контрактников для подразделений нового рода войск – беспилотных систем. Спецкор деловой газеты ВЗГЛЯД, благодаря военнослужащим разведбатальона на Константиновском направлении, получил возможность в подробностях оценить, насколько успела измениться боевая работа с приходом БПЛА на фронт – и что именно дроны изменили в людях, уже давно пришедших на СВО. Подробности

    Перейти в раздел

    Испания ждет помощи от африканских мигрантов

    «Безумной» и «возмутительной» мерой называет испанская оппозиция беспрецедентный шаг, на который пошло правительство страны – легализацию сотен тысяч мигрантов. Чтобы обойти эти возражения, испанским властям пришлось даже пойти на специальную процедуру прохождения соответствующего указа. Ради чего Мадрид все это предпринимает? Подробности

    Перейти в раздел

    Киев испугался последствий покушения на генерала Алексеева

    В Москве совершено покушение на замначальника ГРУ Владимира Алексеева. Генерал-лейтенант получил несколько огнестрельных ранений, выжил и находится в тяжелом состоянии. На Украине, где ранее неоднократно брали на себя ответственность за подобные преступления, неофициально говорят о некой «третьей стороне». Однако, как полагают эксперты, за этим нападением в любом случае стоят те, кто намерен сорвать переговорный процесс. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • От атаки Трампа выиграла власть Германии

      Властям Германии вопреки всем прогнозам удалось переломить ситуацию со своей популярностью: она растет, тогда как рейтинг партии «Альтернатива для Германии» падает, она больше не самая популярная политическая сила ФРГ. А виноват в этом президент США Дональд Трамп.

    • Такого еще не было: США поссорились с Польшей

      Посол США в Польше Том Роуз заявил, что прекращает всякие отношения со спикером польского парламента из-за «возмутительных и неспровоцированных оскорблений» в адрес Дональда Трампа. При этом Польша – главный союзник США в ЕС. В чем же дело?

    • Итог переговоров с Украиной – покушение на Алексеева

      Пока глава ГУ Генштаба (ГРУ) Игорь Костюков вел переговоры с представителями Украины в ОАЭ, на его ключевого заместителя – генерал-лейтенанта Владимира Алексеева было совершено покушение в Москве. Именно в этом и заключается переговорная тактика Владимира Зеленского.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Трамп: Официант, еще льда!

      Свои притязания на Гренландию президент США Дональд Трамп обосновывает тем, что он просит только «о куске льда, холодном и расположенном в труднодоступном месте». Однако многие подозревают, что этот кусок льда только раззадорит территориальные аппетиты хозяина Белого дома.

    • Немецкие солдаты защищали Гренландию только сутки

      Группа немецких военнослужащих покинула Гренландию столь же внезапно, как и полетела на этот принадлежащий Дании остров. В целом же миссия бундесвера в Гренландии продлилась менее чем двое суток – хотя изначально предполагалось, что она будет длительной. Похоже, что в Берлине испугались даже символического военного присутствия в Гренландии в условиях давления США.

    • Личные амбиции Трампа переходят на всю планету

      2026 год начался с крайне агрессивных шагов президента США. Дональд Трамп отдал приказ по нефтяной блокаде Венесуэлы, захвату венесуэльского лидера Николаса Мадуро и резкому усилению давления на ряд других стран, от Кубы и до Ирана.

    Перейти в раздел

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации