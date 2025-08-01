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Суд изъял квартиры и 52 млн рублей у экс-замглавы управления МЧС Даудашвили
Решение Мосгорсуда о конфискации имущества бывшего заместителя начальника управления специальной пожарной охраны МЧС Дмитрия Даудашвили вступило в силу, к государству перешли квартиры, крупная сумма денег и земельные участки.
Мосгорсуд утвердил решение Коптевского районного суда Москвы о взыскании в доход государства имущества бывшего замначальника управления специальной пожарной охраны МЧС Дмитрия Даудашвили, передает РИА «Новости».
В перечень конфискованного вошли шесть квартир, 52 млн рублей, нежилое помещение площадью 52 кв. метра в «Сириусе», два автомобиля, ценные бумаги и денежный эквивалент стоимости еще пяти квартир, которые чиновник успел продать.
У Даудашвили и его родственников также изъяты земельные участки с домами и нежилыми постройками в Наро-Фоминском и Павлово-Посадском районах Подмосковья.
Суд взыскал доходы, полученные от сдачи пяти квартир в аренду за семь лет, а часть объектов была оформлена на родственников и тещу через фирму «Спеццентр Пожзащита». Как указано в документах, заключенные между компанией и тещей договоры займа признаны фиктивными с целью легализации доходов.
На заседании, проходившем по видеосвязи, Даудашвили заявил, что купил эти объекты за несколько лет до назначения на должность и не мог знать о будущих обвинениях. Но суд отклонил его доводы и оставил решение без изменений.
Как писала в апреле газета ВЗГЛЯД, в Дорогомиловском райсуде Москвы вынесен приговор бывшему заместителю начальника управления специальной пожарной охраны МЧС Дмитрию Даудашвили по делу о получении особо крупной взятки.