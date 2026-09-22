Рынок нефти перестал быть рынком в классическом смысле. Это поле боя, где цена определяется не спросом и предложением, а способностью конкретного покупателя добраться до конкретного продавца. Великий топливный кризис только начинается, и главный вопрос не в том, сколько будет стоить баррель, а в том, кто сможет его физически получить.0 комментариев
Баканов: Радарный спутник «Окулус» начал предоставлять данные
Глава Роскосмоса сообщил о начале работы нового радарного спутника «Окулус»
Генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Баканов на встрече с премьер-министром России Михаилом Мишустиным заявил о готовности запущенного в этом году радарного спутника «Окулус» предоставлять данные федеральным органам исполнительной власти.
Новый космический аппарат уже начал передавать необходимую информацию ряду российских ведомств. Об этом сообщил руководитель государственной корпорации, передает РИА «Новости».
На встрече с главой правительства руководитель Роскосмоса также обратил внимание на успешную реализацию проектов спутниковых группировок «Электро-Л» и «Обзор».
По словам Баканова, аппараты серии «Электро-Л» позволяют каждые 15 минут полностью обновлять информацию о метеорологической обстановке вокруг земного шара. В свою очередь, спутники «Обзор» ведут высокодетальное радиолокационное наблюдение за поверхностью Земли, получая снимки независимо от погодных условий.
Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник премьер-министр Михаил Мишустин указал на формирование космосом технологического лидерства России.
В начале недели глава Роскосмоса заявил об испытаниях нового пилотируемого корабля.
Весной корпорация анонсировала планы улучшить характеристики ракеты «Союз-5».