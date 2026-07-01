Можно ли считать тех, кто называет себя сегодня украинцами, потомками запорожских казаков? Нет, это точно такой же миф, как и всё, на чем строится украинская идентичность и государственность.2 комментария
Ученые: Мощнейшая вспышка на Солнце вызовет сильную магнитную бурю
ИКИ РАН сообщил о мощнейшей солнечной вспышке и грядущей магнитной буре
В ночь на 1 июля на Солнце произошла вспышка высшего балла X, которая спровоцирует ощутимый удар по магнитному полю Земли.
Вспышка высочайшего класса была зафиксирована незадолго до полуночи 30 июня, ее балл достиг отметки Х1.1, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН. Максимум явления пришелся на 23.50 по московскому времени.
Хотя событие относится к высшей категории, оно считается умеренным по силе. Измеренный балл X1.1 лишь на 10% превышает нижнюю границу этого класса. Специалисты отмечают, что взрыв произошел не в крупнейшей области 4478, а в соседнем активном центре 4479. Эта группа пятен меньшего размера первой не выдержала гигантских объемов энергии, генерируемых напротив Земли.
Несмотря на умеренность взрыва, удар по планете будет довольно ощутимым из-за расположения активных центров почти точно на линии Солнце–Земля. Радиационных штормов высшего уровня не ожидается, однако сильные магнитные бури категории G3 неизбежны.
По данным моделирования, фронт от вспышки достигнет Земли 2 июля в период с 21 до 24 часов по московскому времени. Ожидаемая буря станет самой сильной с марта этого года.
Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне ученые предупредили о риске взрывов высшего балла на Солнце.
В начале июня специалисты спрогнозировали сильную геомагнитную бурю. Предыдущее подобное явление завершилось по мягкому сценарию.