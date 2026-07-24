Московский планетарий сообщил о шести планетах на небе во время звездопада

Tекст: Алексей Дегтярёв

Космическое зрелище ожидается в ночь на 13 августа, указали в планетарии, передает ТАСС.

«В течение всего времени действия этого метеорного потока, который лучше всего наблюдать перед рассветом, а также в ночь пика Персеиды будут сопровождать шесть планет Солнечной системы: Нептун, Сатурн, Уран, Марс, Меркурий и Юпитер», – пояснили там.

Ученые пояснили, что небесные тела начнут поочередно появляться над северо-восточным горизонтом с вечера 12 августа. Первым после 21.30 мск взойдет Нептун, за ним последуют Сатурн, Уран и Марс. Ближе к утру покажутся Меркурий и Юпитер.

Наблюдать Сатурн и Марс можно будет невооруженным глазом, тогда как для Урана и Нептуна потребуется телескоп. Меркурий и Юпитер станут заметны незадолго до восхода солнца и будут видны лишь в течение одного часа.

Ранее руководитель обсерватории Университета Решетнева Сергей Веселков сообщал о тройном астрономическом явлении 12 августа. В январе Роскосмос публиковал календарь главных небесных событий текущего года.

В августе прошлого года жители России наблюдали парад четырех планет над восточным горизонтом.