Государства – это социальные организмы и точно так же, как обычные люди, могут стать жертвой телефонных мошенников. И механизмы тут не особо различаются. Вот только речь идет не о разовой потере средств, а о системном использовании находящихся в распоряжении государства средств.14 комментариев
Московский планетарий сообщил о шести планетах на небе во время звездопада
В середине августа ночное небо на фоне активного метеорного дождя Персеиды украсят сразу шесть планет Солнечной системы, сообщили в пресс-службе Московского планетария.
Космическое зрелище ожидается в ночь на 13 августа, указали в планетарии, передает ТАСС.
«В течение всего времени действия этого метеорного потока, который лучше всего наблюдать перед рассветом, а также в ночь пика Персеиды будут сопровождать шесть планет Солнечной системы: Нептун, Сатурн, Уран, Марс, Меркурий и Юпитер», – пояснили там.
Ученые пояснили, что небесные тела начнут поочередно появляться над северо-восточным горизонтом с вечера 12 августа. Первым после 21.30 мск взойдет Нептун, за ним последуют Сатурн, Уран и Марс. Ближе к утру покажутся Меркурий и Юпитер.
Наблюдать Сатурн и Марс можно будет невооруженным глазом, тогда как для Урана и Нептуна потребуется телескоп. Меркурий и Юпитер станут заметны незадолго до восхода солнца и будут видны лишь в течение одного часа.
Ранее руководитель обсерватории Университета Решетнева Сергей Веселков сообщал о тройном астрономическом явлении 12 августа. В январе Роскосмос публиковал календарь главных небесных событий текущего года.
В августе прошлого года жители России наблюдали парад четырех планет над восточным горизонтом.