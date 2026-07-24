В зоопарке Колумбии появился свой Панч с игрушкой вместо мамы и он лемур

Маленький лемур в зоопарке Колумбии выживает с игрушкой вместо мамы

Tекст: Катерина Туманова

Детеныш кольцехвостого лемура, весящий всего 88 граммов и цепляющийся за маленькую плюшевую игрушку, которая служит заменой матери, борется за выживание в зоопарке Кали, столице департамента Валье-дель-Каука на юго-западе Колумбии, сообщило агентство EFE.

Команда специалистов круглосуточно ухаживает за малышом лемура с тех пор, как обнаружила, что после его рождения мать не поддерживала с ним постоянный контакт и не кормила его в достаточном количестве.

Детеныш родился 18 июня, весом 70 граммов, и хотя его шансы на выживание были минимальными, несколько недель ухода позволили специалистам отметить положительную динамику, благодаря уходу с кормлением каждые два часа, контролем температуры и стимуляцией видоспецифического поведения.

«Мы заметили, что мать на некоторое время отлучается от детеныша, и это было ненормально. Мы поняли, что его жизнь может быть в опасности, поэтому начали оказывать ему профессиональную помощь в выкармливании», – объяснил Камило Мендоса, ветеринар и координатор отдела профилактической медицины зоопарка Кали.

Специалист отметил, что подобные ситуации встречаются и в дикой природе, где шансы на выживание очень низки, но благодаря заботе сотрудников зоопарка они могут «провести процесс выкармливания, который значительно повышает шансы детеныша на выживание».

Одна из самых больших проблем в режиме лемура – привыкание к контакту с человеком. С этой целью во время кормления он цепляется за мягкую игрушку, имитирующую тело матери, в то время как смотрители надевают перчатки и маски, чтобы минимизировать прямое взаимодействие.

«После завершения начального этапа развития он начнет процесс изучения окружающей среды с помощью веток и конструкций для лазания, прежде чем постепенно приблизиться к остальной группе», – пояснил Мендоса.

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