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    Новые антироссийские санкции стали признанием крупных потерь Европы
    В ФРГ выпустили предостережение после публикации списка МО России
    В Эстонии разгорелся скандал из-за рекламы с намеком на уничтожение русских
    Минобороны обыграло фамилию нового главкома ВСУ цитатой из фильма
    Зеленский заявил об утрате Украиной возможностей использовать морские порты
    Федоров отверг любые должности, кроме поста министра обороны Украины
    ЕС: Новые санкции дают основу для визового запрета в отношении участников СВО
    Трамп заявил о готовности к масштабной атаке на Иран
    Главком ВСУ Драпатый оскорбил жителей Донбасса
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    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Мошенники научились «разводить» целые государства

    Государства – это социальные организмы и точно так же, как обычные люди, могут стать жертвой телефонных мошенников. И механизмы тут не особо различаются. Вот только речь идет не о разовой потере средств, а о системном использовании находящихся в распоряжении государства средств.

    14 комментариев
    Антон Крылов Антон Крылов Как туризм влияет на патриотизм

    С каждым годом все больше людей у нас понимает, что мы не зря живем в самой большой стране мира. Россию нужно видеть своими глазами, и, кстати, возможно, американцы и китайцы – такие патриоты своих стран в том числе и потому, что много по ним путешествуют.

    10 комментариев
    Глеб Простаков Глеб Простаков Последний баррель нефти сожгут не в двигателе

    Углеводороды останутся скелетом современной цивилизации, но в ином качестве. Это производство полимеров, из которых создается вся бытовая среда. Сжигать нефть и газ в двигателе скоро станет признаком расточительства.

    17 комментариев
    24 июля 2026, 07:12 • Новости дня

    В зоопарке Колумбии появился свой Панч с игрушкой вместо мамы и он лемур

    Маленький лемур в зоопарке Колумбии выживает с игрушкой вместо мамы

    В зоопарке Колумбии появился свой Панч с игрушкой вместо мамы и он лемур
    @ Jesus Merida/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    У звезды японского зоопарка макака Панча появился колумбийский собрат, когда в зоопарке Кали появился детеныш кольцехвостого лемура, которому пришлось искать материнского тепла у плюшевой обезьянки.

    Детеныш кольцехвостого лемура, весящий всего 88 граммов и цепляющийся за маленькую плюшевую игрушку, которая служит заменой матери, борется за выживание в зоопарке Кали, столице департамента Валье-дель-Каука на юго-западе Колумбии, сообщило агентство EFE.

    Команда специалистов круглосуточно ухаживает за малышом лемура с тех пор, как обнаружила, что после его рождения мать не поддерживала с ним постоянный контакт и не кормила его в достаточном количестве.

    Детеныш родился 18 июня, весом 70 граммов, и хотя его шансы на выживание были минимальными, несколько недель ухода позволили специалистам отметить положительную динамику, благодаря уходу с кормлением каждые два часа, контролем температуры и стимуляцией видоспецифического поведения.

    «Мы заметили, что мать на некоторое время отлучается от детеныша, и это было ненормально. Мы поняли, что его жизнь может быть в опасности, поэтому начали оказывать ему профессиональную помощь в выкармливании», – объяснил Камило Мендоса, ветеринар и координатор отдела профилактической медицины зоопарка Кали.

    Специалист отметил, что подобные ситуации встречаются и в дикой природе, где шансы на выживание очень низки, но благодаря заботе сотрудников зоопарка они могут «провести процесс выкармливания, который значительно повышает шансы детеныша на выживание».

    Одна из самых больших проблем в режиме лемура – привыкание к контакту с человеком. С этой целью во время кормления он цепляется за мягкую игрушку, имитирующую тело матери, в то время как смотрители надевают перчатки и маски, чтобы минимизировать прямое взаимодействие.

    «После завершения начального этапа развития он начнет процесс изучения окружающей среды с помощью веток и конструкций для лазания, прежде чем постепенно приблизиться к остальной группе», – пояснил Мендоса.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ученые объяснили проблему макаки Панча, которого бросила мать в японском зоопарке. Плюшевый орангутан из IKEA вошел в пятерку самых популярных игрушек в Японии. Московский зоопарк передал японской макаке Панчу игрушку от морского зайца Макса.

    23 июля 2026, 09:54 • Новости дня
    В новую Народную программу «Единой России» поступило почти 3 млн предложений

    Tекст: Вера Басилая

    В новую Народную программу «Единой России» поступило почти 3 млн предложений, наибольшее число инициатив касается ответа на такой вызов как неравномерное развитие регионов России, сообщил председатель партии Дмитрий Медведев.

    Дмитрий Медведев сообщил о рекордном числе инициатив в новую Народную программу на заседании экспертного совета, сообщается на сайте «Единой России». По его словам, количество предложений приблизилось к 3 млн, что превышает результаты 2021 года.

    «Наибольшее число инициатив касается ответа на такой вызов как неравномерное развитие регионов нашей страны. Для решения этой проблемы российским семьям нужно обеспечить комфортные условия для жизни», – пояснил Медведев.

    Партия совместно с участниками специальной военной операции разрабатывает меры поддержки ветеранов боевых действий.

    «Вместе с Героями России, участниками специальной военной операции мы разрабатываем меры по поддержке ветеранов боевых действий. Нужно уделить пристальное внимание вопросам развития военного производства, обеспечения наших бойцов самым современным оружием», – отметил председатель партии.

    По словам Медведева, также продолжится работа по укреплению экономики, развитию социальной сферы и повышению качества жизни во всех регионах. Приоритетами останутся помощь людям в сложных ситуациях, забота о старшем поколении и внедрение передовых технологий в работу государственных структур.

    Эксперты представили ряд инициатив для обновления партийного документа. В частности, директор клинического центра «Коммунарка» Денис Проценко предложил увеличить количество амбулаторий и внедрить искусственный интеллект в медицину. Академик РАН Андрей Каприн выступил за развитие персонализированной медицины и цифровизацию здравоохранения.

    Глава «Росатома» Алексей Лихачев акцентировал внимание на развитии малых городов и формировании трансарктического транспортного коридора вместо Северного морского пути.

    Заместитель гендиректора «Ростеха» Дмитрий Леликов предложил закрепить меры по бесперебойным поставкам вооружений и поддержке оборонно-промышленного комплекса. Также прозвучали идеи по развитию инженерного образования и поддержке стратегических предприятий.

    Гендиректор АСИ Светлана Чупшева отметила необходимость привлечения бизнеса в объекты культурного наследия. Президент Торгово-промышленной палаты Сергей Катырин предложил расширить спрос на отечественные технологии и закрепить право на ошибку для предпринимателей.

    Дмитрий Медведев поддержал все озвученные инициативы, пообещав их детальную проработку.

    Член Генсовета партии Евгений Поддубный подчеркнул важность предложенных мер. «Он человекоцентричен. Ориентирован на поддержку человека, но и также направлен на укрепление суверенитета нашей страны. Это два наиболее необходимых сейчас направления», – заключил Поддубный.

    На первом этапе XXIII Съезда партии, прошедшем 28 июня, утвердили списки кандидатов в Госдуму, включающие 600 человек. В первую пятерку вошли Сергей Лавров, Сергей Собянин, Евгений Поддубный, Мария Львова-Белова и Владислав Головин. Окончательную версию Народной программы планируют принять в августе.

    В конце июня председатель партии Дмитрий Медведев назвал семь главных вызовов для будущего России.

    Ранее граждане направили почти 2 млн инициатив для формирования этого предвыборного документа.

    Секретарь генсовета Владимир Якушев пообещал отразить в тексте конкретные предложения для регионов и муниципалитетов.

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    23 июля 2026, 15:08 • Новости дня
    Минобороны обыграло фамилию нового главкома ВСУ цитатой из фильма
    Минобороны обыграло фамилию нового главкома ВСУ цитатой из фильма
    @ OLEKSANDR KLYMENKO/EPA/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министерство обороны России с иронией отреагировало на назначение Михаила Драпатого главнокомандующим украинской армией, использовав знаменитую фразу из ленты «Место встречи изменить нельзя».

    Ведомство опубликовало в официальных каналах сообщение об освобождении города Белицкое в ДНР силами группировки «Центр», сопроводив информацию ироничной отсылкой к новому главнокомандующему ВСУ.

    «А теперь Горбатый (перечеркнуто) Драпатый! Я сказал: Драпатый!», – говорится в публикации в канале Минобороны в Max.

    Эта фраза является отсылкой к кульминационной сцене известного советского фильма. В кинокартине ее произносит начальник опербригады МУРа Глеб Жеглов при задержании главаря банды «Черная кошка».

    Напомним, Владимир Зеленский назначил Михаила Драпатого новым главнокомандующим украинской армией. Бывший главком ВСУ Александр Сырский объявил о сложении своих полномочий.

    Политолог Владимир Скачко назвал нового военачальника тщеславным и беспринципным человеком.

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    23 июля 2026, 18:30 • Видео
    Новый главком ВСУ оценил русскую нацию

    Новый главком ВСУ Михаил Драпатый отказал русской нации в праве на существование и назвал Донбасс «отрыжкой СССР». Однако бояться этого человека должен прежде всего Владимир Зеленский.

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    23 июля 2026, 16:20 • Новости дня
    Главком ВСУ Драпатый оскорбил жителей Донбасса
    Главком ВСУ Драпатый оскорбил жителей Донбасса
    @ Ukrainian Presidential Press Service/Handout/REUTERS

    Tекст: Вера Басилая

    Новый главнокомандующий ВСУ Михаил Драпатый оскорбил жителей Донбасса, назвав их «жаждущими халявы».

    Недавно назначенный главнокомандующий Вооруженными силами Украины Михаил Драпатый, разыскиваемый в России по уголовной статье, выступил с оскорбительными заявлениями в адрес жителей Донбасса, передает РИА «Новости». По его мнению, в регионе проживает много криминальных элементов.

    «Там несознательное население. <…> В плане украинизации, наверное, там мало уделялось внимания. Вот и имеем такой результат», – заявил военный в интервью одному из YouTube-каналов.

    Кроме того, Драпатый добавил, что значительная часть населения региона якобы ищет легкой выгоды, «жаждет халявы». Он отметил, что людям совершенно безразлично, в каком государстве жить, сравнив их с «отрыжкой Советского Союза».

    Владимир Зеленский назначил Михаила Драпатого новым главнокомандующим армией. Военный эксперт Андрей Марочко заявил о причастности этого генерала к преступлениям против мирного населения Донбасса.

    Российские правоохранительные органы установили точный адрес проживания и контакты военачальника.

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    23 июля 2026, 16:40 • Новости дня
    Зеленский заявил об утрате Украиной возможностей использовать морские порты
    Зеленский заявил об утрате Украиной возможностей использовать морские порты
    @ Ukrainian Presidential Press Off/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Глава киевского режима Владимир Зеленский подтвердил утрату Украиной возможности использовать морские порты для грузоперевозок.

    Владимир Зеленский подтвердил неспособность страны использовать морские порты для отправки грузов, передает РИА «Новости». Выступая в Киеве на совместном мероприятии с премьер-министром Ирландии Михолом Мартином, он отметил критическую ситуацию с судоходством.

    «Вчера ни одно судно не смогло зайти к нам в порты», – констатировал украинский лидер. Трансляция его выступления велась на YouTube-канале местного новостного агентства.

    Ранее издание Financial Times обращало внимание на серьезные трудности Киева с экспортом зерна через Черное море. Журналисты связывали логистические проблемы с ударами российских войск по военным объектам в районе портовой инфраструктуры, которая активно используется для снабжения украинской армии.

    Министр аграрной политики Украины Тарас Высоцкий сообщил о полной приостановке захода коммерческого флота в гавани страны из-за решений судовладельцев.

    Днем ранее российские беспилотники поразили пять перевозивших военные грузы судов в акватории Черного моря и в порту Черноморска.

    До этого Вооруженные силы России уничтожили два сухогруза с военным снаряжением в порту Одессы.

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    23 июля 2026, 10:29 • Новости дня
    Киев пожаловался на блокаду черноморских портов Украины

    МИД Украины: Ни одно судно не смогло зайти в порты Одесской и Николаевской областей

    Киев пожаловался на блокаду черноморских портов Украины
    @ Marianna Kotyk/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    В течение дня ни одно судно не смогло зайти в порты Одесской и Николаевской областей на фоне обострения ситуации в Черном море, заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.

    Сибига заявил, что за день ни одно судно не зашло в порты Одесской и Николаевской областей. По словам дипломата, за последние несколько дней российские силы атаковали не менее трех гражданских грузовых судов в акватории Черного моря, говорится в Telegram-канале МИД Украины.

    «Украина обратилась с запросом о срочном заседании Совета Безопасности ООН 27 июля в ответ на атаки на свободу судоходства в Черном море», – сообщил глава украинского внешнеполитического ведомства.

    Сибига отметил, что остановка морского коридора произошла в самый разгар сезона сбора урожая, что «создает угрозу для глобальной продовольственной безопасности».

    Глава МИД подчеркнул, что продолжение подобной ситуации «может привести к росту цен на продовольствие и голоду в странах Африки, Азии, Ближнего Востока и Латинской Америки».

    Киев призвал международное сообщество оказать давление на Россию для обеспечения безопасности судоходства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, за последние 11 дней Вооруженные силы России поразили 28 судов с военными грузами для украинской армии.

    Накануне российские беспилотники атаковали пять сухогрузов и балкеров в акватории Черного моря.

    Из-за постоянных ударов крупнейший оператор контейнерных перевозок Maersk приостановил обслуживание портов в Одесской области.

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    23 июля 2026, 20:18 • Новости дня
    В ФРГ выпустили предостережение после публикации списка МО России

    Контрразведка ФРГ выпустила инструкцию для ВПК после заявлений Минобороны России

    В ФРГ выпустили предостережение после публикации списка МО России
    @ Oliver Berg/dpa/Reuters

    Tекст: Вера Басилая

    Ведомство по защите конституции Германии (контрразведка) опубликовало рекомендации по безопасности для военно-промышленного комплекса страны на фоне публикации Министерством обороны России списка европейских поставщиков беспилотников.

    Ведомство по защите конституции Германии (контрразведка) опубликовало рекомендации по безопасности для военно-промышленного комплекса страны, передает ТАСС. Поводом стал распространенный российским военным ведомством список европейских заводов, производящих дроны для ударов по территории России.

    В документе отмечается, что перечень министерства обороны включал 21 компанию, в том числе три немецкие. «Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев на своей странице в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в РФ) объявил эти предприятия потенциальными целями для российских вооруженных сил», – говорится в тексте инструкции.

    Контрразведка связывает публикацию этого списка с мартовской встречей канцлера ФРГ Фридриха Мерца и Владимира Зеленского, где стороны договорились усилить сотрудничество. В ведомстве подчеркнули, что уровень угрозы для оборонных компаний Германии остается стабильно высоким. Ситуацию также усугубляют инциденты со шпионажем и обходом санкций.

    Предприятиям настоятельно советуют организовать полноценное управление рисками и регулярно проверять устойчивость компьютерных сетей ко взломам. Сотрудникам рекомендуют проявлять максимальную сдержанность в социальных сетях, а при поступлении подозрительных заказов немедленно связываться со спецслужбами.

    Ранее Министерство обороны России опубликовало адреса европейских производителей беспилотников для Украины.

    Заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев назвал эти заводы потенциальными целями для российских военных.

    Министерство иностранных дел Германии вызвало российского посла из-за обнародования данной информации.

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    23 июля 2026, 15:56 • Новости дня
    МВД сообщило о ликвидации грабившей бойцов СВО ОПГ

    В Прикамье разоблачили похищавшую выплаты бойцов СВО преступную группировку

    Tекст: Дарья Григоренко

    В Прикамье правоохранительные органы задержали шестерых злоумышленников, которые обманным путем похитили у участников спецоперации около 19 млн рублей, сообщили в МВД.

    В Пермском крае полиция пресекла деятельность организованной преступной группы, участники которой вымогали деньги у военнослужащих. Мошенники предлагали местным жителям помощь в заключении контрактов с условием прохождения службы в тылу, передает Ura.ru.

    За свои услуги злоумышленники требовали доступ к банковским счетам, на которые поступали официальные выплаты. «Общая сумма ущерба составила не менее 19 млн рублей», – отметила официальный представитель МВД Ирина Волк.

    Преступники также практиковали угрозы физической расправой в адрес самих военнослужащих и членов их семей. В настоящее время шесть членов банды арестованы. У задержанных изъяли девять автомобилей и дорогую технику в счет возмещения причиненного ущерба.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Сочи полицейские задержали похитившую у контрактника более 3 млн рублей преступную группу.

    В Свердловской области правоохранители пресекли деятельность обворовывавших военнослужащих брачных аферистов.

    В Хабаровском крае злоумышленники похитили у отправившихся в зону спецоперации бойцов свыше 2 млн рублей.

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    23 июля 2026, 08:34 • Новости дня
    Журналист Карлсон заявил об арестах американцев после визитов в Россию

    Карлсон сообщил о задержаниях граждан США после поездок в Россию

    Журналист Карлсон заявил об арестах американцев после визитов в Россию
    @ Alex Brandon/AP/TASS

    Tекст: Вера Басилая

    Власти Соединенных Штатов активно препятствуют поездкам своих граждан в Российскую Федерацию, подвергая вернувшихся туристов задержаниям, сообщил американский журналист Такер Карлсон.

    «Знаете, как американца вас очень настойчиво отговаривают от этого. И людей арестовывают на обратном пути», – сообщил журналист во время записи подкаста East Meets West, передает RT.

    Такер Карлсон отметил, что сам намеревался посетить Россию зимой, однако столкнулся с определенными трудностями при организации поездки. Журналист не уточнил характер возникших препятствий.

    Американский журналист Такер Карлсон заявил о попытках небольшой группы лиц спровоцировать войну между США и Россией.

    Ранее телеведущий рассказал об угрозах задержания американским правительством из-за интервью с Владимиром Путиным.

    В феврале 2024 года Такер Карлсон посетил Москву.

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    23 июля 2026, 10:23 • Новости дня
    Премьер Японии решила стать бойцом по примеру Синдзо Абэ

    NYT: Премьер-министр Японии Санаэ Такаити копирует идеи Синдзо Абэ

    Премьер Японии решила стать бойцом по примеру Синдзо Абэ
    @ Yoshio Tsunoda/AFLO/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Глава японского правительства Санаэ Такаити активно опирается на политическое наследие убитого премьер-министра Синдзо Абэ для продвижения националистической повестки.

    Спустя четыре года после убийства Синдзо Абэ его преемница Санаэ Такаити продолжает продвигать идеи экс-премьера по реформированию обороны и экономики, пишет The New York Times.

    Выступая перед сторонниками в Токио, она призналась, что до сих пор иногда представляет его сидящим на диване в кабинете премьер-министра.

    «Я никогда не смогла бы заменить премьер-министра Абэ; мои дни наполнены лишь критикой по сравнению с ним. Тем не менее, я хочу быть политиком-бойцом, как он. Я говорю себе, что должна им быть», – заявила Такаити.

    За девять месяцев после избрания первая женщина-премьер Японии часто обращалась к наследию своего наставника. Она поддерживает его призывы к увеличению военных расходов и созданию первого со времен Второй мировой войны разведывательного управления. Эксперты отмечают, что Такаити сталкивается с новыми вызовами, включая демографический спад, инфляцию и напряженность в отношениях с Китаем, Россией и КНДР.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, осенью прошлого года Санаэ Такаити официально заняла пост первой женщины-премьера Японии.

    В феврале глава правительства пообещала значительно усилить национальную оборонную стратегию.

    К началу лета уровень одобрения ее кабинета министров снизился до 55,8%.

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    23 июля 2026, 12:07 • Новости дня
    Бастрыкин: Ущерб от действий украинских войск превысил 1 трлн рублей
    Бастрыкин: Ущерб от действий украинских войск превысил 1 трлн рублей
    @ Екатерина Штукина/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Общие разрушения гражданской инфраструктуры в российских регионах из-за атак украинской армии оцениваются более чем в 1 трлн рублей, указал председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин.

    «В рамках расследования уголовных дел размер установленного ущерба в результате уничтожения объектов гражданской инфраструктуры в новых регионах составляет более 560 млрд рублей, на территории приграничных и тыловых субъектов – свыше 535 млрд рублей», – заявил глава ведомства, передает ТАСС.

    В мае официальный представитель СК Светлана Петренко сообщила о гибели более 7,6 тыс. мирных жителей Донбасса с 2014 года.

    В апреле Бастрыкин оценивал ущерб от новогодней атаки украинских беспилотников по поселку Хорлы в 60 млн рублей.

    В марте глава ведомства называл сумму ущерба от преступлений киевского режима в Донбассе в размере 580 млрд рублей.

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    23 июля 2026, 13:55 • Новости дня
    Учебно-боевой самолет упал в Подмосковье
    Учебно-боевой самолет упал в Подмосковье
    @ Павел Бедняков/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    При выполнении взлета в Московской области потерпел аварию учебно-боевой самолет, летчик катапультировался, сообщили в Минобороны.

    «23 июля в Московской области при выполнении взлета потерпел аварию учебно-боевой самолет. Летчик катапультировался, угрозы его жизни нет», – приводит сообщение оборонного ведомства ТАСС.

    Отмечается, что полет выполнялся без боекомплекта. Самолет упал в безлюдной местности, на земле разрушений нет.

    Предварительной причиной аварии названа техническая неисправность авиатехники.

    Напомним, в апреле в Крыму во время тренировочного полета упал Су-30.

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    23 июля 2026, 21:44 • Новости дня
    Пентагон признал угрозой нацбезопасности десятки российских вузов
    Пентагон признал угрозой нацбезопасности десятки российских вузов
    @ Shatokhina Natalia/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Минобороны США включило более тридцати высших учебных заведений России в перечень учреждений, представляющих потенциальную угрозу для национальной безопасности страны.

    Пентагон сообщил о внесении 33 российских вузов в список учреждений, представляющих угрозу национальной безопасности США, передает РИА «Новости».

    Эта мера осуществляется в рамках политики администрации по противодействию передаче технологий странам, которые Вашингтон считает потенциальным риском.

    В список, в частности, вошли МГУ имени Ломоносова, Высшая школа экономики и МГТУ имени Баумана. Всего американские власти включили в перечень 130 научных и образовательных учреждений из Китая, Ирана и России.

    «Ведомство рекомендует отечественным исследователям, академическим учреждениям и партнерам из промышленного сектора проявлять особую осторожность при рассмотрении возможности сотрудничества, финансирования или обмена данными с любым учреждением, включенным в этот список», – говорится в заявлении.

    Минобороны США обвиняет эти учреждения в деятельности, которая якобы повышает риск неправомерного использования результатов финансируемых американским правительством исследований.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Генеральная прокуратура России признала нежелательной деятельность американского учебного заведения Tufts University.

    Российские правоохранительные органы объявили нежелательной организацией Йельский университет.

    Месяцем ранее Рособрнадзор вынес официальные предостережения девятнадцати отечественным вузам.

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    23 июля 2026, 08:58 • Новости дня
    Лавров предупредил Рубио о недопустимости накачки Украины вооружениями
    Лавров предупредил Рубио о недопустимости накачки Украины вооружениями
    @ Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров проинформировал госсекретаря США Марко Рубио о реальном положении дел на линии боевого соприкосновения и выступил против военной поддержки Киева.

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел встречу с госсекретарем США Марко Рубио. В ходе переговоров стороны затронули текущую ситуацию в зоне проведения спецоперации на Украине, сообщается на сайте МИД.

    Российский дипломат детально описал американскому коллеге реальное положение дел на линии боевого соприкосновения. Особое внимание было уделено вопросу военной поддержки Киева со стороны западных стран.

    Лавров акцентировал недопустимость дальнейшей накачки киевского режима вооружениями и в целом дестабилизирующей политики европейских стран, до сих пор стремящихся нанести России «стратегическое поражение».

    Источник заявлял, что инициатором выступила американская сторона.

    В четверг утром в Маниле прошли переговоры Лаврова и Рубио.

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    23 июля 2026, 20:10 • Новости дня
    В Эстонии разгорелся скандал из-за рекламы с намеком на уничтожение русских
    В Эстонии разгорелся скандал из-за рекламы с намеком на уничтожение русских
    @ CHROMORANGE/Bilderbox/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    В Эстонии разгорелся скандал вокруг рекламной кампании производителя мясопродуктов, предлагающий жарить на огне лук, так как «луковицами» в стране пренебрежительно называют русскоязычное население.

    Компанию Rannarootsi раскритиковали за маркетинговую кампанию с неоднозначным подтекстом. На постере два молодых человека с украинскими флагами на рукавах готовят барбекю на фоне горящих зданий. Изображение сопровождается надписью о том, что правильный гриль делает горький лук более сладким, передает РИА «Новости».

    В республике слово «луковица» исторически используется как пренебрежительное прозвище русских староверов. Публикация вызвала шквал негодования на странице бренда в соцсетях.

    «Противно смотреть, как низко вы пали! Подобная реклама не вызывает желания купить вашу продукцию, а наоборот, очистить от нее полки», – возмутился один из комментаторов.

    Остальные пользователи также осудили попытку заработать на межнациональных конфликтах и призвали полицию вмешаться в ситуацию. Комментаторы отметили, что подобная риторика прямо нарушает эстонское законодательство о запрете дискриминации. Многие предрекли предприятию скорое банкротство из-за массового бойкота товаров.

    Ранее Министерство иностранных дел России неоднократно обращало внимание на ущемление прав русскоязычных граждан в странах Балтии. Дипломаты призывали международное сообщество отреагировать на дискриминационную политику, однако попытки решить проблему путем переговоров пока не принесли результатов.

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    23 июля 2026, 22:35 • Новости дня
    Telegraph раскрыла обстоятельства смерти саудовского принца в Лондоне

    Telegraph узнала о смерти саудовского принца в Лондоне от интоксикации

    Tекст: Катерина Туманова

    Саудовский принц Абдулла бин Фахад аль Сауд был обнаружен в отеле London Marriott Hotel Kensington в ноябре 2025 года после того, как принял наркотический коктейль, а коронер констатировал смерть в результате несчастного случая, но теперь результаты экспертизы раскрыли причины случившегося.

    В ноябре 2025 года в номере отеля в Лондоне был обнаружен 29-летний мужчина с потенциально смертельным уровнем ГОМК (органического соединения с эффектом тормозного нейромедиатора в центральной нервной системе человека), пишет Telegraph.

    По данным издания, до этого момента принц Абдулла бин Фахад аль Сауд был проходил лечение в клинике, был добр и благорасположен к своим сверстникам, заводил друзей.

    При поступлении на лечение у него были диагностированы симптомы подавленного настроения и тревоги. Когда его выписали, считалось, что он не был подвержен риску суицида. Его выписали вместе с другом, но затем принц не смог включиться на запланированный прием к врачу в Zoom, пишет газета.

    «Тем не менее, за него никто не беспокоился. Он хорошо проявил себя и завершил лечение», – говорилось в заключении.

    Затем принц продолжил лечение в частной клинике, где ему был поставлен диагноз «инфекция верхних дыхательных путей», после чего 14 октября он выздоровел и выписался из больницы. А в ноябре в лондонском отеле было обнаружено его тело.

    Вскрытие показало, что у королевской особы, которая происходила от прапрадеда короля Саудовской Аравии Салмана, не было никаких острых или хронических заболеваний, но в результате сочетания наркотиков и алкоголя произошла остановка сердца, – резюмирует газета.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, летом 2025 года после 20 лет комы в Саудовской Аравии умер «спящий принц» Аль-Валид аль Сауд.

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