Плюшевый орангутан стал бестселлером IKEA в Японии благодаря детенышу макаки

Военный эксперт Дандыкин объяснил точность попаданий Ирана по базам США

Tекст: Андрей Резчиков

«О том, что удар США готовится, иранцы, судя по всему, знали заранее. Переговоры, которые шли последнее время, были лишь прикрытием со стороны США и Израиля. Иранское командование использовало это время, чтобы определить направления ответных ударов, скоординировать действия ракетных войск и подключить все средства разведки. Опыт прошлого года (12-дневная война) тоже пригодился – поправки внесли в кратчайшие сроки», – полагает военный эксперт Василий Дандыкин.

По его словам, при подавляющем преимуществе американо-израильской авиации Иран применил свое главное оружие – ракеты и беспилотники. «И надо признать, точность попаданий, даже при пролете через системы ПРО, оказалась достаточно приличной. Сработала координация», – считает спикер.

Что касается заявлений Корпуса стражей исламской революции (КСИР) о 200 убитых и раненых в результате ударов по американским базам в регионе, то эти данные, конечно, требуют проверки.

«Идет мощнейшая информационная война, и у США с Израилем здесь возможностей больше. Но даже с учетом того, что американцы наверняка пытались вывести людей в укрытия (особенно в частях Пятого флота), потери все равно будут. Просто так уйти от ударов по базам не получится», – подчеркивает Дандыкин.

При этом есть понятие «неприемлемые потери», и для США этот порог всегда был довольно низким.

«Вспомним Вьетнам и Афганистан. Если данные о 200 военнослужащих подтвердятся хотя бы частично, для Пентагона и Белого дома это очень серьезный звонок. Демократы уже сейчас начинают задавать Трампу вопрос: имел ли он право начинать такую широкомасштабную операцию без согласия Конгресса?» – добавил собеседник.

Главной целью ответных ударов Ирана были аэродромы, военная техника и, что важнее всего, радары. «Без радаров противоракетная оборона слепнет. Есть данные, что, как минимум, один радар ПРО (вероятно, «Патриот») выведен из строя. Теперь мы на практике проверим, насколько эффективны эти системы, которые до этого активно рекламировались и поставлялись в том числе на Украину», – говорит Дандыкин.

По мнению эксперта, ситуация для стран Персидского залива – Катара, ОАЭ, Бахрейна, Саудовской Аравии – сейчас крайне некомфортная. «Иран бьет по американским базам на их территории. Формально Иран не нападает на сами эти государства, но тревога в Абу-Даби и Дубае уже звучала. Думаю, эти монархии сейчас будут делать ставку не на поддержку ответного удара США, а на диалог с Тегераном. Им этот конфликт не нужен, и они будут призывать к спокойствию», – прогнозирует собеседник.

Для президента США Дональда Трампа это момент истины. «С одной стороны, он сконцентрировал группировку, как при «Буре в пустыне», – почти 50 тыс. военных, авианосцы, эсминцы. С другой – главный закоперщик здесь премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, и Трампу сейчас придется очень серьезно взвешивать, стоит ли игра свеч перед промежуточными выборами», – рассуждает спикер.

Запасы вооружений у США не бесконечны, а Иран – это не Венесуэла. «Это горная страна с огромным населением и серьезным военно-промышленным комплексом. У них одни из лучших в мире разработок в области беспилотников – и дальних, и разведывательных, и ударных. Плюс опыт действий в Ормузском проливе, где авианосцам США теперь придется думать о своей безопасности всерьез. Удары Ирана будут продолжаться… Посмотрим, решатся ли США бить по ядерным объектам или станциям. Это серьезно изменит расклад. Но уже сейчас ясно: общество в Иране консолидируется перед внешней угрозой. Остатки оппозиции, на которую, видимо, делали ставку при подготовке «цветной революции», будут окончательно подавлены», – полагает Дандыкин.

О том, что Вашингтон никогда раньше не сталкивался с подобным масштабом одновременных ударов по американским военным базам за рубежом, пишет в субботу газета The Wall Street Journal со ссылкой на чиновника США.

В субботу утром Соединенные Штаты и Израиль начали военную операцию против исламской республики, атаковав крупнейшие города, включая Тегеран. В Белом доме объяснили эти действия необходимостью нейтрализации ракетной и ядерной угроз, исходящих от иранской стороны.

Корпус стражей исламской революции объявил о начале масштабной ответной операции «Правдивое обещание», запустив ракеты и беспилотники. По информации иранских СМИ, ударам подверглись базы США в Бахрейне, Иордании, Катаре, Кувейте, ОАЭ и Саудовской Аравии. Иран также бил по Израилю.

По данным западных и арабских СМИ, под ударами оказались ключевые американские военные объекты в странах Персидского залива. На территории Катара была атакована база Аль-Удейд – крупнейший военный объект США в регионе. Иранские ракеты вызвали целую серию взрывов, катарские и американские системы ПВО не справлялись с перехватом целей. По предварительным данным, прямое попадание пришлось на радарный купол для защищенной связи.

В Бахрейне наблюдатели сообщили о взрывах и столбах черного дыма в районе Аль-Джуффайр, где расположен штаб Пятого флота ВМС США. На территории ОАЭ была атакована база Аль-Дхафра, которая является важным узлом для американских ВВС. Власти ОАЭ сообщили о гибели одного человека от осколков иранской ракеты в Абу-Даби.

В столице Аммане и других крупных городах страны были слышны мощные взрывы в результате работы иорданских и американских систем ПВО по иранским целям. Иордания является ключевым логистическим узлом для США в регионе. Под угрозой находятся Башня 22 – небольшой, но стратегически важный военный объект на границе с Сирией и авиабаза Муваффак Салти. Это один из важнейших аэродромов, используемых ВВС США для операций на Ближнем Востоке. Также были сообщения о ракетных атаках на базу Айн-аль-Асад (Ирак) и объекты в Кувейте (Али Аль-Салем).

Иран ранее заявлял, что любые базы, с которых совершаются вылеты для атак по его территории, являются легитимными целями. Президент США Дональд Трамп в своем экстренном обращении признал, что «жизни отважных американских героев могут быть потеряны» и США могут понести потери в ходе войны с Ираном.