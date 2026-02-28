35 лет назад, 28 февраля 1991 года, триумфом Вашингтона закончилась «Буря в пустыне» – масштабная военная кампания против саддамовского Ирака. Начался отсчет десятилетий однополярного мира.0 комментариев
ISNA: Жертвами удара США и Израиля в Иране стали 24 школьницы
В результате атаки Израиля и США по округу Минаб в провинции Хормозган погибли 24 ученицы начальной школы для девочек «Шаджаре Тайебе».
Количество погибших девочек после нападения на образовательное учреждение в провинции Хормозган увеличилось, передает РИА «Новости».
Местные власти подтвердили, что целью атаки стало учебное заведение.
В официальном заявлении говорится: «На данный момент в результате атаки Израиля и США по округу Минаб погибли 24 учащихся». Чиновники возложили прямую ответственность за случившееся на Вашингтон и Тель-Авив.
До этого поступали сведения о меньшем масштабе трагедии. Агентство Mehr информировало общественность о гибели 18 несовершеннолетних.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в результате атаки на учебное заведение в иранском округе Минаб множество детей оказалось в ловушке под обломками здания.
Утром в субботу в разных районах Тегерана прогремело не менее пяти взрывов.
Министерство иностранных дел России осудило авиаудары США и Израиля по территории Ирана, подчеркнув, что это заранее спланированная и неспровоцированная вооруженная агрессия против суверенного государства.