ISNA: Жертвами удара США и Израиля в Иране стали 24 школьницы

Количество погибших девочек после нападения на образовательное учреждение в провинции Хормозган увеличилось, передает РИА «Новости».

Местные власти подтвердили, что целью атаки стало учебное заведение.

В официальном заявлении говорится: «На данный момент в результате атаки Израиля и США по округу Минаб погибли 24 учащихся». Чиновники возложили прямую ответственность за случившееся на Вашингтон и Тель-Авив.

До этого поступали сведения о меньшем масштабе трагедии. Агентство Mehr информировало общественность о гибели 18 несовершеннолетних.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в результате атаки на учебное заведение в иранском округе Минаб множество детей оказалось в ловушке под обломками здания.

Утром в субботу в разных районах Тегерана прогремело не менее пяти взрывов.

Министерство иностранных дел России осудило авиаудары США и Израиля по территории Ирана, подчеркнув, что это заранее спланированная и неспровоцированная вооруженная агрессия против суверенного государства.