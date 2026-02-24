  • Новость часаНад Крымом и Курской областью уничтожены девять БПЛА
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Судьба Мексики напомнила о действительно плохих соседях

    Часто приходится слышать, что республики Центральной Азии слишком много получают от России и ничего особенно не дают взамен. Вполне естественным выглядит соблазн принять в отношении них более прагматичный курс. Подобный тому, что уже пару сотен лет США проводят в странах Центральной Америки.

    4 комментария
    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Россия долго терпела, пока не ударила

    Да, быстрого принуждения к миру не случилось весной 2022 года, но сегодня Россия, и в первую очередь ее армия, каждый день искореняет то зло на Украине, которое в своей ненависти готово уничтожить все русское.

    23 комментария
    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Наш главный бренд «Русский солдат» знают во всем мире

    23 Февраля – и мы вместе с ним – переживает очередное преображение. Специальная военная операция разом смахнула все наносное: День защитника Отечества – праздник не половой принадлежности, а служения Родине в самом высоком смысле.

    20 комментариев
    24 февраля 2026, 21:55 • В мире

    Лондон и Париж приготовились разбрасываться ядерными бомбами

    @ French Ministry of Armed Forces

    Tекст: Олег Исайченко

    Британия и Франция вновь подводят мир к опасной черте: по данным Службы внешней разведки, Лондон и Париж намерены передать Киеву ядерное оружие. Если это произойдет, ситуация выйдет на качественно новый уровень угроз – в первую очередь для безопасности России. Москва будет вынуждена реагировать жестко, а попытки сохранить в мире режим нераспространения и вовсе потеряет всякий смысл. Чем еще чреваты необдуманные действия европейских столиц?

    Служба внешней разведки России заявила, что Британия и Франция активно работают над решением вопросов предоставления Украине ядерного оружия и средств его доставки. «Речь идет о скрытой передаче европейских комплектующих, оборудования и технологий в этой сфере. Как вариант, рассматривается французская малогабаритная боевая часть TN75 от баллистической ракеты подводных лодок М51.1», – говорится в сообщении.

    По информации СВР, британские и французские элиты считают, что Киев сможет претендовать на более выгодные условия завершения боевых действий, если будет обладать атомной или хотя бы так называемой грязной бомбой. «Британцы и французы сознают, что их замыслы подразумевают грубое нарушение международного права», – говорится в сообщении.

    Прежде всего речь идет о Договоре о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО). Таким образом, действия Лондона и Парижа сопряжены с риском разрушения глобальной системы нераспространения. «В связи с этим основные усилия западников сосредоточены на том, чтобы появление у Киева ядерного оружия выглядело как результат разработки самих украинцев», – пишет СВР.

    Ситуацию прокомментировал и Владимир Путин. «Кстати говоря, противник не брезгует никакими другими средствами. Вот уже в СМИ пошло, наверное: их попытки – или намерения – использовать даже какой-то ядерный компонент. Понимают, наверное, чем это может закончиться», – заявил президент во время заседания коллегии ФСБ.

    Его пресс-секретарь Дмитрий Песков назвал информацию о возможной передаче Киеву ядерной бомбы крайне важной и опасной для режима нераспространения. «Это вопиющее нарушение всех норм и принципов, соответствующих актов международного права», – подчеркнул он. В свою очередь помощник Владимира Путина Юрий Ушаков рассказал информационной службе «Вести», что Москва намерена довести до Вашингтона сведения о возможной передаче Киеву ядерного оружия со стороны Лондона или Парижа.

    В то же время официальный представитель МИД Мария Захарова отметила, что Москва готова дать жесткий отпор на любые шаги по содействию Украине в приобретении столь мощного вооружения. По ее словам, уже сейчас со стороны РФ развернута масштабная работа на профильных международных площадках по остановке замыслов британцев и французов.

    В этой связи Совет Федерации обратился к Совбезу ООН, МАГАТЭ и Конференции по соблюдению Договора о нераспространении ядерного оружия с предложением провести расследование информации о намерении Британии и Франции поставить на Украину ядерное оружие. А в Госдуме рассматривают подготовку обращения к парламентам Франции и Британии для расследования возможной передачи ядерного оружия Киеву, заявил спикер палаты Вячеслав Володин.

    Стоит напомнить, что в июле 2021 года глава президентской фракции «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия заявил, что отказ Киева от ядерного оружия был ошибкой. По его словам, Украине не следовало подписывать «ничего не значащий» Будапештский меморандум. «Мы могли бы шантажировать весь мир, и нам бы давали деньги на обслуживание», – сказал тогда парламентарий.

    В феврале 2022 года Владимир Зеленский на Мюнхенской конференции по безопасности предупредил, что Киев готов пересмотреть свой отказ от обладания ядерным оружием. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что

    «некоторые страны должны чувствовать ответственность» за подписание Будапештского меморандума.

    В октябре 2022 года в Минобороны России заявляли, что располагают информацией о планировании Киевом провокации, связанной с подрывом «грязной бомбы», или маломощного ядерного боеприпаса. Позже, в октябре 2024 года, Зеленский на пресс-конференции после участия в заседании Евросовета рассказал, как в общении с на тот момент кандидатом в президенты США Дональдом Трампом обосновывал необходимость вступления Украины в НАТО, фактически шантажируя ядерными амбициями Киева.

    Вскоре в немецких СМИ появились слова неназванного украинского чиновника, работающего в сфере закупок вооружений, о том, что Украина может создать ядерное оружие в течение нескольких недель и использовать его против российской армии. «У нас есть материал, у нас есть знания», – уверял он.

    А в ноябре 2025 года посол в Британии и экс-главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный предложил разместить ЯО на Украине, чтобы сформировать «безопасное и защищенное государство»: «Такие гарантии безопасности могли бы включать вступление Украины в НАТО, размещение ядерного оружия на территории Украины или размещение крупного воинского контингента, способного противостоять России», – отмечал он.

    «Украинская промышленность не способна создать собственное ядерное оружие.

    Для этого Киеву потребовалось бы построить заводы по обогащению урана либо производство по извлечению плутония из отработавшего ядерного топлива», – объяснил Алексей Анпилогов, президент Фонда поддержки научных исследований и развития гражданских инициатив «Основание».

    По его словам, любые предприятия, связанные с делящимися материалами, оставляют четко вычисляемый изотопный след. «Радиоактивность трудно скрыть, она демаскирует любое производство. Поэтому о попытке Украины создать, например, плутониевую бомбу – первую ступень к термоядерному оружию – Россия узнала бы еще на начальных этапах», – отметил он. Если бы такие процессы запустили, производственные мощности мгновенно стали бы приоритетной целью для российской авиации.

    Планы Лондона и Парижа передать Киеву готовый боеприпас эксперт тоже считает провальными. «Радиоактивная компонента французских и британских ядерных боеголовок обладает своим изотопным портретом. По нему можно определить время создания оружия. Британия и Франция формировали свои арсеналы в 1970-е годы прошлого века. Поэтому им не удастся выдать поставку за украинское «вундерваффе», – указал спикер.

    Помимо технических проблем, такая политика Парижа и Лондона похоронит саму концепцию нераспространения ядерного оружия.

    «Это стало бы прямым нарушением Договора о нераспространении ядерного оружия – одного из последних базисов мировой архитектуры безопасности. И неизбежно вызвало бы волну ответных действий со стороны мирового сообщества: США, Китая, Индии, России, стран Глобального Юга, – подчеркнул эксперт. – Не уверен, что французская и британская стороны готовы идти на такие риски ради Украины. Но исключать ничего нельзя».

    Британия и Франция демонстрируют себя в качестве злостных нарушителей международного права, считает Вадим Козюлин, заведующий центром ИАМП Дипломатической академии МИД РФ. «Напомню, что Лондон и Париж выступают гарантами ДНЯО. Если страны, представляющие собой «фундамент» ядерного нераспространения, позволяют себе столь дерзкие и наглые действия, то что говорить о других?» – полагает он.

    «И это происходит в период особого обострения трений между Вашингтоном и Тегераном

    по вопросу возможностей последнего обладать столь мощным вооружением. Для США сохранение текущего статус-кво в этой сфере – принципиальная задача. Они явно не обрадуются, что их союзники буквально подрывают основную линию Белого дома в диалоге с Ираном», – акцентирует собеседник.

    «Поэтому в случае, если Британия и Франция решатся на столь рискованный шаг, со стороны Штатов стоит ожидать крайне резких ответных шагов. Для России происходящее также является прямой угрозой безопасности принципиально иного уровня», – добавляет эксперт.

    «То есть Украина теоретически имеет все шансы на то, чтобы применить полученную с помощью Запада бомбу. Передавать ядерное оружие государству, которое участвует в боевых действиях – это пик безрассудства. Лондон и Париж рискуют создать ситуацию гораздо более опасную, чем любые прецеденты до этого», – поясняет он.

    «Конечно, Киев способен создать «грязную» бомбу самостоятельно. Не стоит переоценивать эту технологию: на сегодняшний день она весьма примитивна. Но помощь Британии и Франции способна ускорить этот процесс. А если эти государства передадут Украине и современные средства доставки, то мы рискуем столкнуться с беспрецедентным по масштабу кризисом», – заключил Козюлин.

