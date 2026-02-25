  • Новость часаЭксперт: Заявлением о демарше Украина подставила Госдеп США
    Евдокия Шереметьева Евдокия Шереметьева Когда настанет время прощать

    У меня среди читателей есть немало тех, кто переводит деньги на помощь военным втайне от родных. Есть друзья, которые даже лайки не ставят под моими текстами о помощи военным и мирным, и просят не говорить другим, что помогают. «Меня не поймут».

    Ольга Андреева Ольга Андреева Почему Сталин возвращается

    25 февраля, в последний день XX съезда КПСС, Никита Хрущев выступил со знаменитым докладом, разоблачающим культ личности Сталина. Этот момент многие считают началом конца Советского Союза. Потому что дело вовсе не в Сталине.

    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Судьба Мексики напомнила о действительно плохих соседях

    Часто приходится слышать, что республики Центральной Азии слишком много получают от России и ничего особенно не дают взамен. Вполне естественным выглядит соблазн принять в отношении них более прагматичный курс. Подобный тому, что уже пару сотен лет США проводят в странах Центральной Америки.

    25 февраля 2026, 13:29 • Новости дня

    Google оштрафовали за отказ удалять VPN-сервисы

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Таганский райсуд Москвы обязал американскую IT-корпорацию Google выплатить крупную сумму за отказ ограничить доступ к приложениям для обхода блокировок.

    Суд постановил взыскать с компании Google LLC 22 млн 800 тыс. рублей, передает ТАСС.

    Поводом для разбирательства стало продолжающееся распространение через магазин Google Play сервисов, запрещенных законодательством России.

    Всего вынесены вердикты по шести протоколам в отношении IT-гиганта.

    Ранее Роскомнадзор зафиксировал в магазине приложений шесть случаев размещения программ для VPN.

    В 2025 году суд в России наложил на компанию Google штраф в размере 3,8 млн рублей за размещение на YouTube инструкций по сдаче в плен. Ранее российский суд назначил IT-гиганту штраф в 2 ундециллиона рублей за блокировку аккаунтов отечественных телеканалов.

    24 февраля 2026, 16:48 • Новости дня
    Путин рассказал, как завербовали и взорвали исполнителя теракта на Савеловском вокзале
    Путин рассказал, как завербовали и взорвали исполнителя теракта на Савеловском вокзале
    @ Михаил Метцель/пресс-служба президента РФ/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин на заседании коллегии ФСБ сообщил, что совершившего теракт на Савеловском вокзале могли завербовать через интернет.

    Глава государства отметил, что исполнителю передали взрывное устройство и впоследствии дистанционно привели его в действие, передает ТАСС.

    «Уже сейчас ясно: судя по всему, такая обычная на сегодняшний день вербовка, через интернет, скорее всего», – сказал Путин. Он добавил, что, вероятнее всего, исполнитель «и не знал-то ничего».

    «Всучили человеку взрывное устройство, а потом дистанционно взорвали и его, и предполагаемый объект атаки», – заявил президент.

    Напомним, в Москве на площади Савеловского вокзала произошел взрыв у машины Госавтоинспекции, погибли один сотрудник полиции и устроивший подрыв преступник.

    Ранее СК показал фото взорванного автомобиля ГИБДД в Москве и видео осмотра машины.

    24 февраля 2026, 14:45 • Новости дня
    MWM: Россия создала межконтинентальный истребитель-бомбардировщик Су-34
    MWM: Россия создала межконтинентальный истребитель-бомбардировщик Су-34
    @ Валентин Капустин/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    Российский Су-34 приблизился к межконтинентальной дальности полета, что выделяет его среди современных истребителей и бомбардировщиков, сообщает Military Watch Magazine.

    Россия создала первый в мире межконтинентальный истребитель-бомбардировщик, сообщает «Российская газета» со ссылкой на Military Watch Magazine.

    Издание отмечает, что российский Су-34 на сегодняшний день является самым дальнемагистральным тактическим боевым самолетом в мире, его способность оставаться в воздухе сопоставима с возможностями стратегических бомбардировщиков.

    Military Watch Magazine подчеркивает, что Су-34 выделяется среди других самолетов тем, что редко использует внешние топливные баки – его большая дальность обеспечивается за счет значительного объема внутреннего топлива. Это позволяет самолету действовать на больших расстояниях без ухудшения аэродинамики или уменьшения боевой нагрузки, в отличие от западных истребителей.

    Су-34 создан на базе советского Су-27, который уже в XX веке был самым дальнобойным истребителем среди ВВС СССР и стран Запада. У Су-27 максимальная дальность полета на внутреннем топливе составляла 4000 километров, тогда как у Су-34 – уже до 5000 км. Межконтинентальной считается дальность более 5500 километров.

    «При наличии трех подвесных топливных баков объемом 3000 литров каждый дальность полета Су-34 может быть увеличена примерно до 8000 километров, что позволяет самолету совершать перелеты из Москвы в Вашингтон», – говорится в публикации Military Watch Magazine. Однако этот показатель достигается при оптимальном полетном профиле, без маневрирования и без вооружения, что важно для реальных боевых задач.

    Авторы материала подчеркивают, что Су-34 способен летать без дозаправки на расстояния, недоступные западным истребителям, хотя и не в боевой конфигурации. При этом самолет сохраняет ряд важных функций, оснащаясь электронными и разведывательными контейнерами, даже если летит без вооружения.

    Military Watch Magazine также отмечает, что установка на Су-34 новых двигателей АЛ-51Ф от истребителя пятого поколения Су-57 может повысить топливную эффективность и приблизить самолет к выполнению стратегических межконтинентальных миссий.

    Объединенная авиастроительная корпорация передала Министерству обороны партию истребителей-бомбардировщиков Су-34.

    В 2025 году компания увеличит выпуск самолетов почти на 50% по сравнению с прошлым годом.

    Между тем Министерство обороны показало работу Су-34 при нанесении ударов по военной инфраструктуре ВСУ.

    25 февраля 2026, 13:26 • Видео
    Для Британии подобрали нового русофоба

    Арест видного лейбористского политика Питера Мандельсона по делу Джеффри Эпштейн поставил вопрос о замене премьер-министра в Британии. Нынешний премьер Кир Стармер, как считается, уйдет, не дождавшись осени. А на смену ему прочат весьма колоритного русофоба.

    24 февраля 2026, 18:28 • Новости дня
    Степашин оценил перспективы возвращения Акунина и Быкова в Россию

    Степашин: Акунин и Быков вряд ли вернутся в Россию, Хаматова зря уехала

    Степашин оценил перспективы возвращения Акунина и Быкова в Россию
    @ Николай Галкин/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Писатели Борис Акунин и Дмитрий Быков (признаны иноагентами, внесены в перечень террористов и экстремистов в России) вряд ли смогут вернуться в Россию, считает экс-премьер Сергей Степашин.

    «Кто-то вернется, если грязью не поливал. Например, Акунин не поедет, потому что ему уже вкатили срок, как и Быкову. А остальные – а чего не приехать?» – сказал он, передает ТАСС.

    Степашин также привел в пример актрису Чулпан Хаматову, выразив недоумение по поводу ее отъезда. По его словам, президент России Владимир Путин оказывал ей поддержку, а ее поступок он назвал некрасивым. Экс-премьер добавил, что не понимает, зачем актрисе было уезжать, ведь она могла продолжать работать в театре.

    В октябре суд заочно приговорил Быкова к семи годам лишения свободы по делу о распространении ложной информации о российской армии, а также по обвинению в уклонении от обязанностей иноагента.

    В июле Акунин заочно получил 14 лет лишения свободы по обвинениям в содействии террористической деятельности и оправдании терроризма. Позже суд увеличил срок наказания на один год.

    25 февраля 2026, 04:12 • Новости дня
    Небензя поспорил в Совбезе ООН из-за украинской фамилии
    Небензя поспорил в Совбезе ООН из-за украинской фамилии
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Катерина Туманова

    На экстренном заседании СБ ООН по Украине российский постпред при организации Василий Небензя начал речь с истории своей фамилии, которая оказалась украинской, как и его предки, но выводы, которые он сделал из этого не понравились заместителю главы МИД Украины Марьяне Беца, которая принялась оспаривать тезисы российского дипломата.

    «Если формально – я украинец. И у меня такая странная фамилия. Славяне знают: её трудно найти даже на Украине. Она из запорожских казаков. Мой отец – щирый украинец, да и мать тоже из казаков. Пощирее, чем вы, пани Беца, и вы, пан Мельник. Но для нас нет разницы, мы все одни. Миллионы украинцев – в России, миллионы русских – на Украине, и в Белоруссии тоже. Вы сами это прекрасно знаете», – произнес Небензя.

    С такой интерпретацией не согласилась Беца и вступила в спор. Она заявила, что Небензя – «не украинец», как и русские с украинцами не представляют собой один народ. В ее представлении, это две нации с различной идентичностью и историческим опытом, уточняет Ura.ru.


    24 февраля 2026, 19:22 • Новости дня
    Присяжных для суда над Маском нашли с трудом из-за ненависти людей к миллиардеру
    Присяжных для суда над Маском нашли с трудом из-за ненависти людей к миллиардеру
    @ Benjamin Fanjoy/AP/ТАСС

    В федеральном суде Сан-Франциско возникли трудности с формированием коллегии присяжных по делу Илона Маска – значительная часть кандидатов заявила, что не сможет сохранять беспристрастность из-за негативного отношения к миллиардеру.

    Как сообщает Courthouse News, речь идет о процессе против Маска, которого обвиняют в манипулировании акциями Twitter (позже переименованной в X, заблокирована в России) во время сделки по покупке компании за 44 млрд долларов. Разбирательство проходит в федеральном суде Сан-Франциско под председательством судьи Чарльза Брейера.

    Перед более чем 90 кандидатами в присяжные судья поставил ключевой вопрос: смогут ли они забыть про личные взгляды на Маска, Twitter или Tesla и выносить решение исключительно на основании представленных в суде доказательств и закона. «Каковы бы ни были ваши взгляды на господина Маска, Twitter или Tesla, можете ли вы отбросить их в сторону и судить ответчика исключительно на основе доказательств?» – цитирует Брейера издание.

    По данным Courthouse News, свыше трети потенциальных присяжных признались, что не способны быть беспристрастными, и были отстранены от участия в процессе. Некоторые из оставшихся, заявив о готовности соблюдать нейтралитет, при этом не скрывали резко негативного отношения к бизнесмену.

    Адвокат Маска Стивен Брум выразил недовольство ситуацией, заявив, что в случае с другим подсудимым присяжный, открыто заявивший «я его ненавижу» или поставивший под сомнение его моральные качества, был бы немедленно отстранен. Однако судья подчеркнул, что публичные фигуры неизбежно вызывают сильные эмоции, и ключевой вопрос заключается в способности кандидатов отделить личное мнение от оценки фактов.

    Одним из факторов, повлиявших на отношение потенциальных присяжных, называются тесные связи Маска с администрацией Дональда Трампа. Сообщается, что предприниматель пожертвовал около 300 млн долларов на президентскую кампанию Трампа и участвовал в работе так называемого Департамента эффективности правительства (DOGE).

    Судебный процесс, который стартует 2 марта и продлится до 16 марта, касается событий 2022 года, когда Маск объявил о приостановке сделки по покупке Twitter, сославшись на необходимость уточнить долю спам-аккаунтов на платформе. После его заявления акции компании упали на 9% за день. Позже бизнесмен утверждал, что доля ботов может достигать 20%, и допускал возможность пересмотра условий сделки. Истцы считают, что подобные заявления вводили инвесторов в заблуждение и повлияли на рыночную стоимость компании. В итоге дело будет рассматриваться коллегией из девяти присяжных без запасных.

    Ранее Маск заключил сделку с Пентагоном по использованию ИИ Grok в военных целях.

    24 февраля 2026, 16:54 • Новости дня
    СК установил личность устроившего взрыв у Савеловского вокзала
    СК установил личность устроившего взрыв у Савеловского вокзала
    @ Мобильный репортер/Агентство «Москва»

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Мужчина, взорвавший себя рядом с машиной ГАИ на площади Савеловского вокзала, оказался 22-летним уроженцем Удмуртии, прибывшим из Петербурга, сообщила официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко.

    Следственный комитет РФ установил личность мужчины, устроившего взрыв у машины ГАИ на площади Савеловского вокзала в Москве, передает ТАСС.

    Официальный представитель ведомства Светлана Петренко заявила: «В ходе следственных действий в кратчайшие сроки установлена личность предполагаемого подозреваемого, погибшего на месте совершения преступления возле Савеловского вокзала. Им оказался 22-летний уроженец Удмуртской Республики».

    Также отмечено, что этот мужчина 22 февраля 2026 года выехал железнодорожным транспортом из Петербурга в Москву. Следователи и оперативники смогли установить маршрут его передвижения на территории Московского региона.

    Напомним, на площади Савеловского вокзала у машины ДПС произошел взрыв, погиб старший инспектор ДПС Денис Братущенко.

    Преступник погиб на месте взрыва, что зафиксировали камеры видеонаблюдения.

    Ветеран ФСБ Алексей Филатов связал произошедшее с деятельностью украинских спецслужб и не исключил, что исполнителя могли использовать «втемную». Мощность взрывного устройства составила около 300 граммов в тротиловом эквиваленте.

    24 февраля 2026, 19:38 • Новости дня
    Британия вывела нефтепровод «Дружба» из-под санкций
    Британия вывела нефтепровод «Дружба» из-под санкций
    @ Александр Саверкин/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Британские власти вывели нефтепровод «Дружба» из-под санкций до октября следующего года.

    Согласно официальному документу британского Минфина, лицензия, разрешающая операции по «Дружбе», продлена до 14 октября 2027 года, передает РИА «Новости».

    Ранее Киев предложил Европе заменить «Дружбу» трубопроводом Одесса – Броды.

    Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто сообщил о сговоре Киева и Брюсселя по нефтепроводу «Дружба».

    24 февраля 2026, 21:46 • Новости дня
    Захарова пошутила о гинекологе фон дер Ляйен и членстве Украины
    Захарова пошутила о гинекологе фон дер Ляйен и членстве Украины
    @ Кирилл Зыков/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова иронично отреагировала на заявление главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о будущем членстве Украины в ЕС.

    Захарова обратила внимание на высказывание главы ЕК, которая заявила, что Украина «уже находится на пути к членству» в Европейский союз и демонстрирует «ошеломляющую скорость» в проведении реформ.

    «Теперь уже хочется уточнить, что гинеколог фон дер Ляйен вкладывает в слово «членство», – указала дипломат в своем Telegram-канале.

    По мнению председателя ЕК, киевские власти демонстрируют чрезвычайный прогресс в вопросе проведения реформ.

    Ранее Урсула фон дер Ляйен отказывалась назвать конкретную дату вступления Украины в Евросоюз.

    25 февраля 2026, 02:43 • Новости дня
    Небензя осудил в Совбезе ООН планы Лондона и Парижа передать Киеву ядерное оружие
    Небензя осудил в Совбезе ООН планы Лондона и Парижа передать Киеву ядерное оружие
    @ Seth Wenig/AP/ТАСС

    Tекст: Катерина Туманова

    Выступая на экстренном заседании по Украине в Совбезе ООН российский постпред при организации Василий Небензя отметил как показательный момент, что некоторые западные столицы, осознавая безрассудство Лондона и Парижа, отказываются, как Берлин, от участия в затее по снабжению Киева ядерным оружием.

    «Полагаю, никому не стоит напоминать, что подобные замыслы мало того что безответственны и опасны, так еще и противоправны, поскольку являются прямым нарушением первой статьи Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО). Именно по этой причине авторы этой авантюры стремятся изобразить обретение Киевом ядерного оружия в качестве результата разработки самих украинцев», – заявил Небензя.

    Дипломат подчеркнул, что такое развитие событий ясно дает понять, что британские и французские лидеры, остающиеся «не у дел» в процессе урегулирования украинского конфликта, окончательно утратили связь с реальностью.

    «Россия обладает всеми возможностями дать отпор подобным действиям. Однако надеемся на то, что в Лондоне и Париже все же достаточно здравомыслящих и рассудительных людей, которые смогут удержать своих лидеров от таких неадекватных шагов», – сказал он.

    Напомним, Служба внешней разведки России сообщила о намерении Британии и Франции передать на Украину малогабаритную ядерную боеголовку TN75 от ракеты М51.1.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в МИД России заявили, что любые шаги по содействию Киеву в создании военного ядерного потенциала будут восприниматься как прямая угроза национальной безопасности. При этом Франция отвергла обвинения в передаче ядерного оружия Киеву. Российские сенаторы предостерегли ЕС от эскалации при ядерных поставках Киеву.

    24 февраля 2026, 19:07 • Новости дня
    СМИ сообщили о попытке суицида экс-генсека Совета Европы из-за дела Эпштейна

    iNyheter: Экс-генсек Совета Европы Ягланд попал в больницу после попытки суицида из-за дела Эпштейна

    СМИ сообщили о попытке суицида экс-генсека Совета Европы из-за дела Эпштейна
    @ Mateusz Wlodarczyk/NurPhoto/Reuters

    Tекст: Валерия Городецкая

    Бывший премьер-министр Норвегии и экс-генсек Совета Европы Турбьерн Ягланд, подозреваемый в связях со скандально известным финансистом Джеффри Эпштейном, был госпитализирован после попытки суицида, пишет iNyheter.

    По данным норвежского портала iNyheter, Ягланд неделю назад оказался в больнице, его состояние оценивается как «серьезное», однако точное местонахождение не сообщается, передает РИА «Новости».

    Ранее Ягланд оказался фигурантом расследования о коррупции после упоминания его имени в материалах дела Эпштейна.

    Комитет министров Совета Европы лишил Ягланда иммунитета для проведения антикоррупционного расследования.

    24 февраля 2026, 20:40 • Новости дня
    В ФРГ разрешили называть Мерца европейским аналогом Буратино

    Прокуратура ФРГ прекратила дело о сравнении Мерца с Пиноккио

    В ФРГ разрешили называть Мерца европейским аналогом Буратино
    @ IMAGO/LUKA KOLANOVIC/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Прокуратура в Хайльбронне прекратила расследование против пенсионера, который назвал в соцсетях канцлера ФРГ Фридриха Мерца Пиноккио, заявив, что критика главы правительства посредством прозвища допустима.

    Расследование в отношении пенсионера, назвавшего канцлера ФРГ Фридриха Мерца Пиноккио в соцсетях, прекращено, передает РИА «Новости». В совместном пресс-релизе прокуратура и полиция Хайльбронна отметили, что подобное высказывание подпадает под критику власти и защищено свободой мнений, поэтому не является преступлением.

    Прокуратура подчеркнула, что ранее аналогичное дело уже было закрыто. Издание Heilbronner Stimme сообщало, что сравнение Мерца с Пиноккио звучало от сопредседателя «Зеленых» Франциски Брантнер и депутата АдГ Стефана Бранднера.

    В сентябре прошлого года власти ФРГ провели незаконные обыски у автора граффити, направленных против Мерца и его партии. Обыски были санкционированы судом, который возглавляла супруга Мерца, сообщала WDR.

    В 2024 году полиция обыскивала квартиру пенсионера, опубликовавшего мем с бывшим министром экономики Робертом Хабеком, где использовалась подпись Schwachkopf («идиот»). Мужчина был оштрафован за использование символики запрещенных организаций и разжигание ненависти.

    Ранее пенсионер из Хайльбронна оказался под следствием за комментарий, в котором он назвал канцлера Мерца Пиноккио.

    Канцлер Германии Фридрих Мерц с 2021 года инициировал более 170 уголовных дел из-за оскорблений в интернете, используя для этого специализированное агентство.

    25 февраля 2026, 06:16 • Новости дня
    Экс-главком ВМФ Евменов анонсировал масштабное сокращение типов кораблей
    Экс-главком ВМФ Евменов анонсировал масштабное сокращение типов кораблей
    @ Мария Смитюк/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В ближайшие десять лет российский флот перейдет на универсальные платформы, сократив разнообразие проектов кораблей более чем в два с половиной раза, заявил бывший главнокомандующий ВМФ адмирал Николай Евменов.

    Такая стратегия позволит оптимизировать состав флота, будущее российского флота за универсальными боевыми единицами, указал Евменов в своей статье для журнала Минобороны «Военная Мысль», передает РИА «Новости».

    «Уже в ближайшее десятилетие количество проектов кораблей будет сокращено более чем в два с половиной раза. Эти меры позволяют отказаться от излишествующего количества узкоспециализированных кораблей и сформировать типоряд базовых корабельных платформ», – пояснил он.

    Сейчас в строю находятся атомные подлодки более пяти различных проектов, включая «Ясень» и «Антей». С 2010 года началось перевооружение на корабли четвертого поколения, которые отличаются многоцелевым назначением благодаря унификации вооружения.

    Экс-командующий Северным флотом Вячеслав Попов поддержал эту инициативу, назвав решение стратегически верным. По его мнению, универсальность платформ позволит быстрее модернизировать флот и реагировать на развитие оружия.

    Газета ВЗГЛЯД писала, как Россия обновляет свой ВМФ.

    25 февраля 2026, 05:55 • Новости дня
    США объявили Украине демарш за удары по нефтяным объектам в Черном море в 2025 году

    США объявили Украине демарш за удары по нефтяным объектам в Черном море

    США объявили Украине демарш за удары по нефтяным объектам в Черном море в 2025 году
    @ соцсети

    Tекст: Катерина Туманова

    Администрация президента США Дональда Трампа предприняла необычный шаг, предупредив украинское правительство о том, что удары по российскому нефтяному объекту в Черном море в конце 2025 года повлияли на инвестиции США в Казахстане, сообщила во вторник посол Украины в США Ольга Стефанишина.

    «Мы слышали, что украинские атаки на Новороссийск повлияли на некоторые американские инвестиции, которые осуществляются через Казахстан. И мы слышали от Госдепартамента, что нам следует воздерживаться от, ну, вы знаете, от атак на американские интересы», – приводит CNN слова Ольга Стефанишиной на брифинге.

    Она сказала, что получила демарш от Госдепа США по этому поводу. Необычный демарш, по-видимому, говорит о приоритетах администрации США и следует за решением Трампа прекратить новую военную помощь Киеву в 2025 году.

    Посол Украины заявила, что США не предлагали Киеву воздержаться от нанесения ударов по российской военной и энергетической инфраструктуре.

    «Это было связано с тем фактом, что там были затронуты экономические интересы Америки. Мы приняли это к сведению», – ответила она.

    В конце ноября 2025 года украинские беспилотники ударили по черноморскому порту Новороссийск, нанеся ущерб не только интересам России, но и ключевому нефтепроводу, что привело к значительному падению экспорта казахстанской нефти. Chevron является крупным акционером Каспийского трубопроводного консорциума, который транспортирует нефть с казахстанских месторождений в Черное море на экспорт.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Минэнерго Казахстана сообщило о серьезных повреждениях устройства Каспийского трубопроводного консорциума (КТК). Власти Казахстана решили направить часть нефти с месторождения Кашаган в Китай на фоне атак дронов со стороны Украины.


    25 февраля 2026, 08:06 • Новости дня
    Главу ОПГ обвинили в серии краж у бойцов СВО в Шереметьево
    Главу ОПГ обвинили в серии краж у бойцов СВО в Шереметьево
    @ Сергей Савостьянов/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Руководителя преступного сообщества Владимира Бардина обвинили в серии краж денежных средств у бойцов специальной военной операции в столичном аэропорту Шереметьево.

    Бардину, возглавляющему Лобненское организованное преступное сообщество, вменяется 17 эпизодов хищения денег у военных, передает ТАСС со ссылкой на материалы дела.

    Согласно документам, 4 декабря 2025 года фигуранту официально предъявили обвинение по нескольким статьям.

    Сейчас он содержится в следственном изоляторе. Басманный суд Москвы отправил его под стражу 24 октября. Представители правоохранительных органов уточнили, что свою вину арестованный не признает.

    До этого следствие выявило дополнительных пострадавших в деле о хищениях у бойцов СВО в Шереметьево. Экстрадированный из Армении фигурант Ваге Хачатрян дал признательные показания правоохранительным органам. Химкинский суд продлил арест обвиняемым в преступлениях таксистам.

    24 февраля 2026, 19:15 • Новости дня
    Politico: Споры о территориальных уступках вызовут бунт на Украине
    Politico: Споры о территориальных уступках вызовут бунт на Украине
    @ Джавахадзе Зураб/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Возможные территориальные уступки России могут спровоцировать массовые беспорядки и волнения среди украинцев, сообщает Politico.

    Издание Politico пишет, что подписание соглашения между Россией и Украиной может привести к серьезным внутренним конфликтам на Украине. В публикации приводятся слова о том, что споры по поводу сдачи земель могут очень быстро выйти из-под контроля и привести к массовым беспорядкам, а для патриотически настроенных граждан и военных такие уступки станут «ножом в спину», передает РИА «Новости».

    Politico отмечает, что сейчас на Украине остро стоит вопрос нехватки живой силы, а мобилизационные мероприятия не пользуются поддержкой среди населения. Все меньше граждан готовы отправляться на фронт, что вызывает обеспокоенность у оппозиционных политиков страны.

    Также в статье подчеркивается, что усиливается недоверие украинцев к западным политикам. Украинские оппозиционеры считают, что неготовность граждан служить в армии связана с ощущением, что Запад ведет опосредованную войну с Россией за счет украинцев.

    Как отмечалось на прошлой неделе в публикации New York Times, все больше украинцев готовы к территориальным уступкам ради мира. Несмотря на это, Зеленский продолжает выступать против вывода войск из Донбасса, пишет издание.

    Зампред Совбеза Дмитрий Медведев в ходе встречи с военнослужащими Сил беспилотной авиации сообщил, что Россия на переговорах по урегулированию ситуации на Украине озвучила свою позицию по территориальному вопросу и параметрам демилитаризации.

    Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что Украина готова к реальным компромиссам, но не ценой суверенитета и независимости.

    Зеленский назвал требование вывода ВСУ из Донбасса «чушью собачьей».

    Президент России Владимир Путин в декабре заявил, что продвижение российских войск в Донбассе идет настолько успешно, что Москва больше не заинтересована в выводе украинских воинских формирований с контролируемых ими территорий.

    Ссора с соседями грозит Украине полным блэкаутом

    С электричеством на Украине большие проблемы, свет выдают по два-четыре часа в день. И ситуация может серьезно ухудшиться, если Словакия отключит, как обещает, перетоки электроэнергии на Украину. Когда к Словакии присоединится еще и Венгрия, то возможны даже локальные блэкауты. При каких условиях страна погрузится в полный блэкаут на недели и даже месяцы? Подробности

    Спецоперация обновила облик России

    Спецоперация на Украине радикально изменила Россию: страна получила больше суверенитета, больше авторитета за пределами Запада, больше военных возможностей, а граждане по-настоящему сплотились на благо страны. Какие еще промежуточные итоги СВО можно подвести уже сейчас? Подробности

    Контратаки сжигают последние резервы ВСУ в Запорожье

    В то время как на Запорожском направлении российские войска уверенно продвигаются вперед, на отдельных его участках ВСУ предпринимают попытки встречных контратак. Как выглядят эти попытки, насколько они результативны и почему в итоге приведут лишь к сжиганию украинских резервов? Подробности

    Колдовство и проклятие вмешиваются в президентские выборы в Африке

    Мистическо-колдовская коллизия внезапно стала важным политическим фактором в одной из наиболее демократически развитых стран Африки – Замбии. Почему тело бывшего президента страны вот уже много месяцев не могут похоронить – и как это связано с проклятием, наложенным, как считается, на действующего лидера государства? Подробности

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    • Для Британии подобрали нового русофоба

      Арест видного лейбористского политика Питера Мандельсона по делу Джеффри Эпштейн поставил вопрос о замене премьер-министра в Британии. Нынешний премьер Кир Стармер, как считается, уйдет, не дождавшись осени. А на смену ему прочат весьма колоритного русофоба.

    • На годовщину СВО Зеленский остался без подарков

      Евросоюз не смог отметить четвертую годовщину со дня начала СВО так, как планировал. Очередной, 20-й пакет санкций против России оказался заблокирован. Что еще важнее, заблокирован и срочный кредит для Украины. Что происходит?

    • Еще одна ошибка Трампа

      Как сообщают американские СМИ, США и Саудовская Аравия договорились о запуске саудовской ядерной программы. Это делает войну с Ираном практически неизбежной, но данная ошибка Вашингтона может дорого обойтись миру не только поэтому.

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Что изменится с 1 марта 2026 года в России: новые законы, правила ЖКХ, автошкол, подписок и гостиниц

      Март традиционно становится месяцем, когда в России вступает в силу множество законодательных новелл. 1 марта 2026 года не станет исключением: россиян ждут важные изменения в самых разных сферах – от оплаты коммунальных услуг до правил бронирования отелей и защиты от нежелательных интернет-подписок. Обо всех нововведениях подробно – в справке газеты ВЗГЛЯД.

    • Что подарить на 23 февраля 2026: идеи мужу, папе и начальнику

      Тысячи женщин 23 февраля задаются главным вопросом праздника: что подарить мужчине, чтобы подарок действительно порадовал, а не оказался очередной формальностью? В спешке легко выбрать банальные варианты – носки, пену для бритья или дежурный одеколон. Но такие презенты давно стали штампом и редко вызывают искренние эмоции. Если время поджимает, важно сделать ставку на уместность: учитывать статус мужчины, его интересы, возраст и формат ваших отношений. ВЗГЛЯД собрал полную подборку актуальных идей – от практичных подарков мужу и теплых вариантов для папы до корректных деловых решений для начальника.

    • День защитника Отечества 23 февраля 2026: красивые бесплатные открытки с поздравлениями

      В России 23 февраля 2026 года отмечают День защитника Отечества. Многие ищут красивые открытки на 23 февраля, чтобы поздравить папу, мужа, дедушку, сына или коллегу. Даже небольшая, но искренняя открытка с теплыми словами становится знаком внимания и уважения. Газета ВЗГЛЯД публикует бесплатные открытки с поздравлениями, которые можно скачать и отправить в мессенджерах, а также идеи для рисунков и готовые тексты, чтобы поздравить защитников Отечества именно сегодня. В подборке – открытки для папы, мужа, любимого, дедушки, коллег и военнослужащих, а также короткие поздравления в стихах и прозе.

    • Атомную бомбу Зеленскому готов подарить Запад

      Великобритания и Франция намерены снабдить Украину комплектующими и технологиями для самостоятельного изготовления ядерного оружия, сообщает российская Служба внешней разведки (СВР). Так Запад рассчитывает добиться перелома в боевых действиях в пользу Украины. Главная цель таких поставок – создать видимость того, что Украина смогла сделать бомбу самостоятельно.

    • США готовятся напасть на Иран

      Президент США Дональд Трамп готов вновь в американской истории поднять топор войны – томагавк. На этот раз Белый дом официально признает подготовку к удару по Ирану, причем уже в ближайшие дни.

    • Из-за «файлов Эпштейна» под британским премьером зашаталось кресло

      Наибольший политический ущерб от публикаций так называемых файлов Эпштейна – множества документов, касающихся связей покойного педофила и сутенера – понесло на данный момент правительство Великобритании. Ближайший советник премьер-министра страны Морган Максуини уже подал в отставку, и многие уверены, что такой же финал грозит и самому премьеру Киру Стармеру.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

