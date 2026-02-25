Часто приходится слышать, что республики Центральной Азии слишком много получают от России и ничего особенно не дают взамен. Вполне естественным выглядит соблазн принять в отношении них более прагматичный курс. Подобный тому, что уже пару сотен лет США проводят в странах Центральной Америки.8 комментариев
США объявили Украине демарш за удары по нефтяным объектам в Черном море в 2025 году
США объявили Украине демарш за удары по нефтяным объектам в Черном море
Администрация президента США Дональда Трампа предприняла необычный шаг, предупредив украинское правительство о том, что удары по российскому нефтяному объекту в Черном море в конце 2025 года повлияли на инвестиции США в Казахстане, сообщила во вторник посол Украины в США Ольга Стефанишина.
«Мы слышали, что украинские атаки на Новороссийск повлияли на некоторые американские инвестиции, которые осуществляются через Казахстан. И мы слышали от Госдепартамента, что нам следует воздерживаться от, ну, вы знаете, от атак на американские интересы», – приводит CNN слова Ольга Стефанишиной на брифинге.
Она сказала, что получила демарш от Госдепа США по этому поводу. Необычный демарш, по-видимому, говорит о приоритетах администрации США и следует за решением Трампа прекратить новую военную помощь Киеву в 2025 году.
Посол Украины заявила, что США не предлагали Киеву воздержаться от нанесения ударов по российской военной и энергетической инфраструктуре.
«Это было связано с тем фактом, что там были затронуты экономические интересы Америки. Мы приняли это к сведению», – ответила она.
В конце ноября 2025 года украинские беспилотники ударили по черноморскому порту Новороссийск, нанеся ущерб не только интересам России, но и ключевому нефтепроводу, что привело к значительному падению экспорта казахстанской нефти. Chevron является крупным акционером Каспийского трубопроводного консорциума, который транспортирует нефть с казахстанских месторождений в Черное море на экспорт.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Минэнерго Казахстана сообщило о серьезных повреждениях устройства Каспийского трубопроводного консорциума (КТК). Власти Казахстана решили направить часть нефти с месторождения Кашаган в Китай на фоне атак дронов со стороны Украины.