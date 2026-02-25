Tекст: Тимур Шайдуллин

Еврокомиссия не собирается выделять собственные средства на анонсированный ранее проект по милитаризации стран Евросоюза, граничащих с Россией. Об этом сообщил представитель ЕК Гийом Мерсье на брифинге в Брюсселе, пишет РИА «Новости».

Проект Еврокомиссии был направлен на повышение безопасности стран, граничащих с Россией, Белоруссией и Украиной, среди его целей – развитие инфраструктуры двойного назначения и полная переориентация логистики этих регионов на Европу.

Мерсье заявил: «Нет, новых денег не будет. Мы рассчитываем привлечь на этот проект порядка 28 миллиардов государственных и частных инвестиций». По его словам, Еврокомиссия надеется, что финансирование обеспечат другие источники, а не бюджет Евросоюза.

Как писала газета ВЗГЛЯД, НАТО готовит против России балто-скандинавский кулак. Ранее литовское Минобороны объявило о совместном строительстве оборонительной линии с Латвией и Эстонией вдоль рубежей с Россией и Белоруссией.

А Таллин принял решение о строительстве военного городка в Нарве, где создадут 12 зданий для размещения до тысячи военнослужащих. При этом, эксперты отмечали, что немецкие военные отказываются рисковать жизнью ради Литвы.