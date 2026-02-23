  • Новость часаСилы ПВО сбили 152 украинских беспилотника над регионами России ночью
    «Обеление» москвичей приносит миллиарды рублей дохода
    Эксперт оценил данные о «закулисном диалоге» по «Северным потокам»
    Песков раскрыл ответ России в случае размещения ЯО в Эстонии
    Лондон пообещал первым отправить войска на Украину
    В Мексике картели на фоне слухов о ликвидации Эль Менчо организовали беспорядки
    США и G7 отказались поддержать план ЕС по блокаде российской нефти
    Бортников сообщил о британском следе в покушении на Алексеева
    NYT узнала о просьбе Хаменеи на случай его убийства
    Результат Непряевой на Олимпиаде аннулировали из-за чужих лыж
    Анна Долгарева Анна Долгарева Мы всех простим после победы

    «И остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должникам нашим». То есть, если мы не простим, то и нас не помилуют на Страшном суде. А как жить по этим заветам в 2026 году? Как жить-то? Но мы сможем.

    Дмитрий Родионов Дмитрий Родионов Будет ли Франция отвоевывать Африку

    Нигер объявил войну Франции – с такими заголовками вышли миллионы публикаций. Формально это не так, да и вообще не очень понятно, с кем Нигер собрался воевать: французских войск в стране нет. Однако война Африки с колониализмом, действительно, продолжается.

    Ольга Андреева Ольга Андреева Почему зумеры оказались глупее родителей

    Цифровой мир – это мир информации, а не знаний. В чем тут разница, молодежь просто не может взять в толк. С их точки зрения, информация и знания – это одно и то же.

    23 февраля 2026, 06:31

    Группировка «Север» прорвала оборону ВСУ в двух областях

    Tекст: Денис Тельманов

    Российские военнослужащие продолжили создание полосы безопасности, уничтожив в ходе боев новейшие украинские станции радиоэлектронной борьбы.

    Бойцы группировки войск «Север» ведут ожесточенные бои, где за сутки общее продвижение составило до 750 метров, сообщает Telegram-канал «Северный ветер». Штурмовые группы при поддержке авиации и артиллерии продавливают оборону противника на нескольких участках, несмотря на активное использование ВСУ дронов и попытки ударов по энергетике.

    На Харьковском направлении продолжается наступление в районе Волчанска и Старицы, где завершена зачистка участка леса. Особое внимание уделяется уничтожению логистических узлов и средств радиоэлектронной борьбы противника. На передовой были замечены и поражены новейшие украинские разработки РЭБ «Октава» и «Дамба», которые не смогли защитить позиции от российских ударов.

    Потери украинской стороны за сутки превысили 230 человек, также уничтожено множество техники, включая станции «Старлинк» и гаубицы. Кроме того, военных предупредили о рассылке вредоносного программного обеспечения под видом ссылки на «Википедию» для взлома мобильных устройств.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, группировка российских войск «Север» продолжает продвижение на Сумском и Харьковском направлениях.

    Северяне вынуждают ВСУ перебрасывать резервы или оставлять личный состав в безысходном положении. Также российские бойцы узнали о пытках и убийствах иностранных наемников их собственными нанимателями.

    22 февраля 2026, 12:50
    На Украине задержали подозреваемую в совершении взрывов во Львове женщину

    Tекст: Дарья Григоренко

    Подозреваемая в организации двух взрывов во Львове была задержана сотрудниками украинских правоохранительных органов, сообщил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко.

    Отмечается, что личность женщины не разглашается, передает РБК со ссылкой на УНИАН.

    Как уточняет РБК-Украина, инцидент произошел ночью, когда полиция приехала на вызов о взломе магазина рядом с торговым центром «Магнус».

    Первый взрыв прогремел сразу после прибытия патрульного экипажа, после чего на месте ЧП прозвучал еще один взрыв – уже когда к месту прибыли дополнительные силы. По информации нацполиции, всего пострадали 24 человека, включая военнослужащего национальной гвардии, а погибла 23-летняя сотрудница полиции Виктория Шпилька. Трое пострадавших находятся в реанимации, уточнило издание «Суспільне».

    По предварительной версии полиции, в обоих случаях были использованы самодельные взрывные устройства.

    Ранее мэр Львова Андрей Садово сообщил о теракте в городе.

    22 февраля 2026, 15:03
    Сеул потребовал от посольства России убрать баннер «Победа будет за нами»

    Tекст: Дарья Григоренко

    МИД Южной Кореи потребовал от российского посольства в Сеуле снять размещенный на фасаде здания баннер с надписью «Победа будет за нами».

    В заявлении пресс-службы МИД отмечается: «В связи с требованием о снятии баннера на здании посольства России в Республике Корея... мы уже довели до российской стороны нашу позицию в отношении недавнего размещения баннера на внешней стене здания посольства России в Республике Корея», передает РИА «Новости».

    При этом представители министерства также высказали недовольство недавними высказываниями российского посла Георгия Зиновьева, однако не уточнили, какие именно заявления вызвали критику.

    Южнокорейские власти заверили, что будут продолжать внимательно отслеживать ситуацию и реагировать на любые последующие акции и мероприятия, проводимые российским посольством.

    Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что шаги Сеула по поддержке ВСУ могут усложнить перспективы урегулирования ситуации на Украине.

    22 февраля 2026, 15:00
    Операция по замене Зеленского начата

    Чтобы продолжать конфликт с Россией как можно дольше, Владимира Зеленского заменят на бывшего главкома ВСУ Валерия Залужного. Операция уже начала, а интервью, в котором Залужный обвинил Зеленского в главных провалах ВСУ, ее первый этап.

    22 февраля 2026, 12:54
    Минобороны сообщило о массированном ударе по военным объектам Украины

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В ответ на атаки по гражданской инфраструктуре Вооруженные силы России нанесли массированный удар по объектам ВПК и энергетики на Украине, поразив все назначенные цели, сообщает Минобороны России.

    Российские Вооруженные силы нанесли массированный удар высокоточным оружием и беспилотниками по объектам военно-промышленного комплекса и энергетики Украины, сообщает Минобороны России в MAX. Атака стала ответом на террористические действия Киева против гражданской инфраструктуры на территории России. В ведомстве подчеркнули, что «цели удара достигнуты, все назначенные объекты поражены».

    Подразделения группировки «Север» заняли более выгодные рубежи в Сумской области и нанесли поражение формированиям ВСУ и теробороны в шести населенных пунктах. Потери украинской стороны составили до 240 военнослужащих, уничтожены склады боеприпасов, техники и американская радиолокационная станция AN/TPQ-50.

    На Харьковском направлении группировка «Запад» улучшила тактическое положение, нанеся ущерб противнику в районах Шиповатого, Нечволодовки и других населенных пунктах. Потери ВСУ достигли 190 военнослужащих, уничтожены бронетехника, артиллерия, техника западного производства и три склада боеприпасов.

    Южная группировка войск улучшила позиции на переднем крае в Донецкой народной республике. Противник потерял более 105 военнослужащих, бронетехнику, автомобили и склады материальных средств, а также американскую станцию AN/TPQ-50 и средства радиоэлектронной борьбы.

    В Донецкой народной республике и Днепропетровской области войска группировки «Центр» заняли более выгодные позиции, поразив технику и личный состав нескольких бригад ВСУ, а также бригады «Азов» (признана террористической, запрещена в России) и национальной гвардии. Украинские формирования потеряли до 355 человек, 10 бронемашин, четыре артиллерийских орудия и американскую радиолокационную станцию.

    Группировка «Восток» продвинулась в глубину обороны противника в Запорожской и Днепропетровской областях, уничтожив до 350 военнослужащих, бронетехнику, автомобили и польскую самоходную установку Krab. Группировка «Днепр» улучшила тактическое положение, нанеся потери украинской стороне, уничтожив до 60 человек, автомобили, склады и средства радиоэлектронной борьбы.

    Российская оперативно-тактическая авиация, беспилотные летательные аппараты и артиллерия поразили объекты ВСУ и иностранных наемников в 144 районах. Сбиты пять авиационных бомб, семь ракет HIMARS производства США и 326 украинских беспилотников.

    Минобороны России сообщает, что с начала спецоперации уничтожено 670 самолётов, 283 вертолета, более 116 тыс. беспилотников, 27 814 танков и боевых машин, а также более 55 тыс. единиц специальной военной техники.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Министерство обороны России сообщило об освобождении Карповки в Донецкой народной республике. Российские войска освободили Павловку и Новопавловку в ДНР. Также военные заняли Жовтневое в Запорожской области и Закотное в ДНР.

    22 февраля 2026, 17:25
    Захарова заявила о роли России в сохранении государственности Венесуэлы

    Захарова: Россия помогла сохранить государственность Венесуэлы

    Захарова заявила о роли России в сохранении государственности Венесуэлы
    @ Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что именно позиция России позволила Венесуэле сохранить свою государственность.

    Она отметила: «Вы же прекрасно понимаете, что если бы не многолетняя позиция России, и сейчас также, то от государственности Венесуэлы тоже мало что бы осталось. С ними бы не вели переговоры, с ними бы вели себя так, как, собственно говоря, формулировали западники неоднократно – как с теми, кто в меню», передает ТАСС.

    Ранее зампред Совбеза России Дмитрий Медведев сообщил, что похищение Соединенными Штатами Америки президента Венесуэлы Николаса Мадуро – это разнузданный акт нарушения международного права, «мощнейшее геополитическое землетрясение».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Медведев назвал действия США по попытке захвата Николаса Мадуро катастрофой для всей системы международного права. Президент России Владимир Путин подчеркнул важность уважения суверенных прав государств и недопустимость хаоса в мире.

    22 февраля 2026, 14:34
    Бортников сообщил о британском следе в покушении на Алексеева

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Заказчиками покушения на генерал-лейтенанта Владимира Алексеева являются украинские спецслужбы, также виден британский след, заявил директор Федеральной службы безопасности России Александр Бортников.

    По его словам, заказчиками покушения на генерал-лейтенанта Владимира Алексеева являются украинские спецслужбы, при этом прослеживается британский след, передает РИА «Новости». Бортников отметил, что следствие продвинулось далеко: практически определены все участники и заказчики преступления, часть причастных задержана, а одна из подозреваемых успела скрыться на Украине.

    Бортников в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» подчеркнул: «Мы видим британский след прежде всего здесь». Он добавил, что украинские спецслужбы действовали под кураторством западных разведок.

    Глава ФСБ пообещал, что если появится новая информация по расследованию покушения, она будет опубликована. Бортников также заявил, что Россия не забудет и не простит это преступление, несмотря на то, что говорить о возмездии преждевременно.

    Покушение на Владимира Алексеева произошло 6-го февраля в Москве, после чего генерал-лейтенант был госпитализирован.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, исполнитель покушения на генерала Генштаба Алексеева действовал по заданию спецслужб Украины. ФСБ задержала подозреваемого в этом преступлении. Генерал Алексеев пришел в себя после покушения.

    23 февраля 2026, 00:13
    Путин заявил, что Россия укрепит армию, флот и ядерную триаду

    Tекст: Денис Тельманов

    В обращении по случаю Дня защитника Отечества Владимир Путин отметил среди планов ускоренную разработку перспективных вооружений, усиление ядерной триады и развитие вооруженных сил с опорой на боевой опыт спецоперации.

    Президент Владимир Путин поздравил россиян, ветеранов, личный состав и гражданский персонал Вооруженных Сил с Днем защитника Отечества.

    В своем обращении глава государства отметил, что Россия продолжит масштабное укрепление армии и флота с учетом складывающейся международной ситуации и боевого опыта специальной военной операции, с опорой на российскую промышленность, науку, индустриальные и высокотехнологичные компании.

    Президент назвал развитие ядерной триады безусловным приоритетом, гарантирующим безопасность страны, стратегическое сдерживание и баланс сил в мире, и заявил о планах качественно наращивать потенциал всех видов вооруженных сил, повышать их боеготовность и мобильность.

    «Будем наращивать темпы разработки перспективных систем для вооруженных сил», – сказал Путин. – «Уверен в главном: эта техника всегда будет в надежных руках. Наши солдаты и офицеры – настоящие патриоты, люди особой закалки и несгибаемой воли, опора государства и общества».

    Путин отметил, что в ходе СВО плечом к плечу сражаются представители всех народов России, а в умении вместе побеждать ради общих целей заключена колоссальная сила армии и российского многонационального общества.

    «Испокон веков на защиту страны поднимались люди разных национальностей и вероисповеданий. Чувство патриотизма, ответственность за судьбу Родины скрепляли их единство, вдохновляли на ратные подвиги и великие, бессмертные победы. Современное поколение воинов России достойно продолжает традиции доблести и чести, завещанные предками», – подчеркнул президент.

    Он выразил низкий поклон всем, кто сражается за Отечество, и почтил память павших героев.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил о планах Владимира Путина в День защитника Отечества провести рабочий день, возложить венок к Могиле Неизвестного Солдата и вручить государственные награды.

    22 февраля 2026, 11:35
    FT: Вето Венгрии поставило под угрозу кредит МВФ Киеву
    FT: Вето Венгрии поставило под угрозу кредит МВФ Киеву
    @ Hendrik Schmidt/dpa/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Блокировка Венгрией решения о выделении Украине кредита ЕС на 90 млрд евро может осложнить предоставление Киеву более 8 млрд долларов от Международного валютного фонда (МВФ), сообщает Financial Times.

    Вето Венгрии на решение о выделении Украине кредита Евросоюза в размере 90 млрд евро может поставить под угрозу предоставление Киеву более 8 млрд долларов от Международного валютного фонда, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на Financial Times. Как отмечает издание, финансирование от МВФ напрямую связано с программой европейской поддержки, и без нее дальнейшее кредитование окажется под вопросом.

    Ранее Financial Times сообщала, что посол Венгрии в Евросоюзе выступил против заимствования 90 млрд евро для поддержки Украины. Для одобрения этой инициативы требуется единогласное согласие всех 27 стран Евросоюза.

    Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что Будапешт согласится поддержать кредит, если будет восстановлен транзит нефти по трубопроводу «Дружба». «Мы поддержим выделение средств Украине, если транзит нефти по »Дружбе« будет возобновлен», – сказал дипломат.

    Минэкономики Словакии 13 февраля сообщило о приостановке прокачки российской нефти по этому маршруту из-за повреждения на территории Украины. В Венгрию поставки по «Дружбе» не осуществляются с 27 января, а Сийярто подчеркнул, что Киев не возобновляет транзит по политическим мотивам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Виктор Орбан пригрозил прекратить поставки электроэнергии на Украину вслед за Словакией. Киев предложил Европе заменить трубопровод «Дружба» маршрутом Одесса – Броды. Орбан объяснил, что Украина шантажирует Венгрию энергоносителями.

    22 февраля 2026, 23:37
    Россияне вышли на парад закрытия Олимпиады вопреки заявлениям МОК

    Российские спортсмены прошли в параде на закрытии Олимпийских игр

    Tекст: Денис Тельманов

    Спортсмены из России вышли на арену в Вероне во время церемонии закрытия зимних Олимпийских игр 2026 года без таблички и нейтрального флага. Ранее руководство Международного олимпийского комитета заявляло, что россияне смогут присутствовать на стадионе лишь в качестве зрителей.

    Российские спортсмены в нейтральном статусе вышли на арену в итальянской Вероне во время церемонии закрытия Олимпийских игр, но без таблички и нейтрального флага, передает ТАСС.

    В праздничном шествии заметили лыжников Дарью Непряеву и Савелия Коростелева, а также фигуристов Аделию Петросян и Петра Гуменника. Вместе с ними прошел ски-альпинист Никита Филиппов, ставший серебряным призером турнира.

    Примечательно, что ранее директор по коммуникациям МОК Марк Адамс говорил о невозможности участия россиян в параде. По его словам, атлетам разрешалось лишь присутствовать на стадионе в качестве зрителей.

    Всего в Играх участвовали 13 спортсменов из России, выступавших только в личных дисциплинах. Их награды не отображались в медальной таблице.

    Победу в общекомандном зачете на Олимпиаде одержала сборная Норвегии с 18 золотыми наградами.

    22 февраля 2026, 18:41
    Politico: Киев запросил у ЕК помощь с поставками нефти

    Tекст: Ольга Иванова

    На фоне прекращения поставок по трубопроводу «Дружба» Киев призвал Европейскую комиссию содействовать организации альтернативной доставки нефти в Словакию и Венгрию, сообщает издание Politico.

    Украина обратилась к Европейской комиссии с просьбой о помощи в организации логистики поставок нефти в Словакию и Венгрию на фоне остановки доставки топлива по нефтепроводу «Дружба», передает РИА «Новости» со ссылкой на публикацию издания Politico. По информации источника, в письме украинские власти предложили альтернативные маршруты – либо через свою систему транспортировки, либо через порты Черного моря.

    В письме Киев подчеркнул «постоянную готовность» к поставкам нефти указанным странам в рамках правовых ограничений и обратился к Европейской комиссии с просьбой содействовать в вопросах логистики. Politico отмечает, что украинские специалисты уже изучают техническую осуществимость и условия для быстрого возобновления транспортировки топлива.

    На выходных, как уточняет издание, Украина заявила о круглосуточной работе по ремонту поврежденного участка трубопровода и уже предложила помощь в организации поставок по альтернативным маршрутам в Словакию и Венгрию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинская сторона рассматривает вариант отправки нефти в страны ЕС через трубопровод Одесса – Броды вместо маршрута по «Дружбе».

    Ранее Украина отложила возобновление транзита нефти по трубопроводу «Дружба» в Словакию на 21 февраля. До этого словацкий нефтеперерабатывающий завод Slovnaft прекратил поставки дизельного топлива на Украину.

    22 февраля 2026, 22:22
    Собянин сообщил о сбитом дроне на подлете к Москве

    Собянин сообщил о сбитом Минобороны беспилотнике, летевшем к Москве

    Tекст: Денис Тельманов

    Беспилотный летательный аппарат был уничтожен силами ПВО на подлете к столице, на месте падения его обломков работают экстренные службы.

    «Системой ПВО Минобороны сбит БПЛА, летевший на Москву», – заявил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

    Он добавил, что на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.

    По его словам, специалисты экстренных служб находятся в районе падения обломков и продолжают работу. Беспилотный аппарат направлялся к Москве, но был уничтожен силами ПВО.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, силы ПВО вблизи Москвы уничтожили беспилотный летательный аппарат, летевший на город.

    В Калужской области средства ПВО сбили 17 беспилотников, и обломки одного из них повредили окно школы в Обнинске.

    В воскресенье российские силы ПВО сбили 130 украинских беспилотных летательных аппаратов.

    22 февраля 2026, 10:19
    ВМС Таиланда потопили малайзийский траулер, пытавшийся протаранить их патрульный катер

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Патрульный катер военно-морских сил Таиланда открыл предупредительный огонь по малайзийскому малому рыболовному судну, которое попыталось протаранить катер после обнаружения им группы малайзийских траулеров, производивших незаконный лов рыбы в территориальных водах Таиланда; малайзийской судно затонуло, экипаж арестован, сообщил пресс-секретарь ВМС Таиланда контр-адмирал Пхарат Раттаначайяпхан.

    Патрульный катер военно-морских сил Таиланда потопил малайзийский траулер, который пытался протаранить катер после обнаружения группы малайзийских судов, занимавшихся незаконным ловом рыбы в таиландских территориальных водах, передает РИА «Новости». По словам пресс-секретаря ВМС Таиланда контр-адмирала Пхарата Раттаначайяпхана, инцидент произошел 20 февраля 2026 года в восьми морских милях от острова Липе.

    «Патрульный катер ВМС, высланный проверить информацию, был вынужден открыть предупредительный огонь, когда один из траулеров попытался его таранить», – сообщил адмирал. По его словам, капитан катера через громкую связь потребовал от рыбаков остановиться и приготовиться к досмотру, но большинство траулеров попытались быстро покинуть акваторию.

    Один из траулеров пошел на опасное сближение, и в ответ экипаж катера открыл предупредительный огонь. В результате стрельбы один член экипажа траулера был ранен, двое других задержаны, а судно затонуло. Как выяснилось, все трое задержанных являются гражданами Таиланда, работавшими по контракту в Малайзии.

    Раненого доставили в больницу провинции Сатун, а двое других были переданы полиции и арестованы по решению суда. ВМС Таиланда подчеркивают, что действия были направлены на защиту национальных интересов и борьбу с браконьерством в прибрежных водах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ВМС Таиланда начали операцию по вытеснению камбоджийских военных с приграничной территории. Военные моряки Таиланда спасли четырех россиян с катера, который застрял на скалах в районе Пхукета. США и Таиланд провели масштабные совместные морские учения CARAT в Андаманском море.

    22 февраля 2026, 10:57
    Ростех поставил в войска новую партию ракет для «Панцирей»

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Холдинг «Высокоточные комплексы» Ростеха поставил в войска партию зенитных управляемых ракет (ЗУР) для комплексов «Панцирь», включая боеприпасы ближнего перехвата, сообщили в пресс-службе госкорпорации.

    Поставка зенитных управляемых ракет для комплексов «Панцирь» состоялась в преддверии Дня защитника Отечества, передает ТАСС. В войска были отгружены как стандартные ракеты, так и мини-ЗУР ближнего перехвата, что позволило значительно увеличить боекомплект установок.

    В пресс-службе госкорпорации уточнили, что благодаря мини-ЗУР количество ракет в направляющих может достигать 48 вместо 12. Возможна вариация числа средств поражения в зависимости от сочетания стандартных и новых ракет.

    В Ростехе подчеркнули, что комплексы «Панцирь» продолжают демонстрировать высокую эффективность в боевых условиях, обеспечивая защиту от сложных целей, включая ракеты ATACMS, Storm Shadow, а также высокоскоростные HARM. По словам представителей госкорпорации, современные мини-ЗУР успешно применяются против малоразмерных беспилотников и других целей.

    В компании также отметили, что новые управляемые ракеты предназначены для поражения различных целей в ближней зоне. Испытания подтвердили заявленные характеристики и правильность технических решений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Ростех начал поставки в войска мини-ракет для комплексов «Панцирь». Ростех создал систему «Серп» для защиты от дронов. Ростех повысил эффективность работы комплексов «Панцирь».

    22 февраля 2026, 21:50
    На Украине обвинение в теракте предъявили подозреваемой в организации взрывов во Львове

    Tекст: Ольга Иванова

    В офисе генпрокурора Украины предъявили обвинение в теракте задержанной по подозрению в организации взрывов во Львове.

    В офисе генпрокурора Украины предъявили обвинение в теракте задержанной по подозрению в организации взрывов во Львове.

    Жительницу Костополя Ровненской области обвинили «в совершении террористического акта, приведшего к гибели человека, а также в незаконном обращении с оружием», передает РИА «Новости».

    В генпрокуратуре сообщили, что всего было два взрыва, которые могли быть приведены в действие дистанционно.

    Ранее мэр Львова Андрей Садово сообщил о теракте в городе.

    Позже стало известно, что подозреваемая в организации двух взрывов во Львове была задержана сотрудниками украинских правоохранительных органов.

    23 февраля 2026, 04:44
    Жертвы подмены детей в роддоме Приморья дошли до Верховного суда

    Пострадавшие от подмены детей в Приморье направились в Верховный суд России

    Tекст: Денис Тельманов

    Две семьи из Приморья, чьих сыновей перепутали в роддоме Лесозаводска, решили добиваться многомиллионной компенсации через высшую судебную инстанцию.

    Адвокат пострадавших Александр Зорин сообщил, что документы для гражданского дела уже подготовлены, передает ТАСС.

    Юрист уточнил планы истцов относительно дальнейших действий. «Мы получили решение кассационной инстанции. В Верховный суд России будем обращаться 25 февраля», – заявил правозащитник.

    Факт подмены младенцев в 1989 году подтвердился благодаря генетической экспертизе. ДНК-тест выявил, что мальчиков из семей Семеновых и Москальковых по ошибке поменяли местами сотрудники медицинского учреждения.

    Пострадавшие, включая самих подмененных мужчин и их биологических родителей, подали иски к Минфину, Минздраву и региональным властям. Они требуют выплатить компенсацию морального вреда в размере 30 млн рублей, однако суды предыдущих инстанций в удовлетворении требований отказали.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в городе Кстово врачи не смогли спасти полуторамесячного мальчика. Следователи возбудили уголовное дело после гибели женщины и ребенка в роддоме Железноводска. В Новокузнецке решили закрыть родильное отделение после смерти девяти младенцев.

    22 февраля 2026, 14:31
    Песков сообщил о бессмысленности участия европейцев в переговорах по Украине

    Tекст: Ольга Иванова

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия не видит смысла в участии европейцев в переговорах по Украине.

    Европейские страны не способны содействовать мирному урегулированию ситуации на Украине, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает РИА «Новости». По его словам, учитывая нынешние настроения в Европе, Москва не видит смысла в их участии в переговорном процессе.

    Песков подчеркнул, что позиции европейских дипломатов и политиков не способствуют продвижению диалога между сторонами конфликта. Он отметил, что недавние заявления европейских представителей лишь подтверждают бесперспективность их участия в переговорах по Украине.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, прошедшие в Женеве трехсторонние переговоры продолжались четыре с половиной часа.

    Спецпредставитель президента США Стивен Уиткофф отметил прогресс по вопросам урегулирования ситуации на Украине.

    Сколько должны стоить новые автомобили Volga

    В 2026 году стартуют продажи новых автомобилей под отечественным брендом Volga. Это образ большой и престижной машины, недоступная мечта многих советских людей. Однако скрываться за ним будет китайская начинка. Этот проект уже не первая и даже не вторая, а третья попытка возродить этот бренд из СССР. Получится ли на этот раз? Подробности

    Канцлер Германии отомстил Трампу встречей со следующим президентом США

    Между властями США и Германии назрел серьезный конфликт, вызванный желанием канцлера Фридриха Мерца отомстить президенту Дональду Трампу и завязать отношения с тем, кого называют следующим хозяином Белого дома. Теперь Трамп отомстит в ответ. Мстительность – это очень ценная его черта с точки зрения интересов России. Подробности

    Контратаки сжигают последние резервы ВСУ в Запорожье

    В то время как на Запорожском направлении российские войска уверенно продвигаются вперед, на отдельных его участках ВСУ предпринимают попытки встречных контратак. Как выглядят эти попытки, насколько они результативны и почему в итоге приведут лишь к сжиганию украинских резервов? Подробности

    США блефуют о подводной слабости перед Китаем

    Американские СМИ бьют тревогу – согласно докладу авторитетной организации, впервые Китай обогнал США по количеству спускаемых на воду подводных лодок. С одной стороны, это действительно признак кризиса американских ВМС. Но при более внимательном рассмотрении легко заметить, что реальная причина таких публикаций – вовсе не слабость США. Подробности

    Киев испугался последствий покушения на генерала Алексеева

    В Москве совершено покушение на замначальника ГРУ Владимира Алексеева. Генерал-лейтенант получил несколько огнестрельных ранений, выжил и находится в тяжелом состоянии. На Украине, где ранее неоднократно брали на себя ответственность за подобные преступления, неофициально говорят о некой «третьей стороне». Однако, как полагают эксперты, за этим нападением в любом случае стоят те, кто намерен сорвать переговорный процесс. Подробности

    • Операция по замене Зеленского начата

      Чтобы продолжать конфликт с Россией как можно дольше, Владимира Зеленского заменят на бывшего главкома ВСУ Валерия Залужного. Операция уже начала, а интервью, в котором Залужный обвинил Зеленского в главных провалах ВСУ, ее первый этап.

    • «Еще три года». Зеленский все решил

      Владимир Зеленский заявил приближенным, что переговоры с Россией провалились, и дал задания подготовить план ведения войны еще на три года. Об этом сообщают американские СМИ, но в ЕС решение Киева подтверждают. Теперь все зависит от президента США Дональда Трампа.

    • Воспитательницы показали, как остановили нападение на детский сад

      В детском саду в Бугуруслане Оренбургской области воспитательница Лия Наилевна Галеева и учитель музыки Людмила Юрьевна Платонова спасли десять малышей от вооруженного ножом мужчины, ворвавшегося в детсад. Как защищали детей и боролись с нападавшим героические женщины рассказали спецкору газеты ВЗГЛЯД Юрию Васильеву.

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Великий пост 2026 начинается 23 февраля: Чистый понедельник и правила первой недели

      В 2026 году Великий пост начинается 23 февраля – в Чистый понедельник – и продлится до 11 апреля включительно. Первая неделя поста считается самой строгой и духовно насыщенной: в храмах читают Великий покаянный канон Андрея Критского, верующие усиливают молитву и ограничивают питание. Рассказываем, какие даты приходятся на первую седмицу, что можно и нельзя делать, как соблюдается пост по уставу и какие послабления допускаются.

    • Прощеное воскресенье 2026: сегодня православные просят прощения – какие слова говорить и можно ли отправлять открытки

      Сегодня, в Прощеное воскресенье, православные христиане просят друг у друга прощения перед началом Великого поста. Этот день завершает Масленицу и становится духовной границей между временем веселья и периодом строгого поста и молитвы. Верующие стараются примириться с родными, друзьями и коллегами, чтобы вступить в пост с чистой совестью и без обид. Какие слова правильно говорить при прощении, нужно ли делать это лично, можно ли отправлять сообщения и открытки — в этом материале собраны разъяснения о смысле дня и практические рекомендации Церкви.

    • Проросший картофель: можно ли есть, когда опасен, как безопасно использовать и хранить

      Дачный сезон 2026 года еще не начался, хотя весна в этом году ожидается ранняя. До нового урожая картофеля остаются месяцы, а многие домашние запасы уже начинают прорастать и зеленеть. Проросший картофель содержит природный токсин – соланин, который в значительной концентрации может быть опасен для здоровья. Разбираем, какие части клубня особенно опасны, как безопасно использовать проросший картофель в пищу, какие методы подготовки и посадки подходят для проращивания клубней, а также как хранить картофель, чтобы замедлить прорастание и сохранить качество до нового урожая.

    • США готовятся напасть на Иран

      Президент США Дональд Трамп готов вновь в американской истории поднять топор войны – томагавк. На этот раз Белый дом официально признает подготовку к удару по Ирану, причем уже в ближайшие дни.

    • Из-за «файлов Эпштейна» под британским премьером зашаталось кресло

      Наибольший политический ущерб от публикаций так называемых файлов Эпштейна – множества документов, касающихся связей покойного педофила и сутенера – понесло на данный момент правительство Великобритании. Ближайший советник премьер-министра страны Морган Максуини уже подал в отставку, и многие уверены, что такой же финал грозит и самому премьеру Киру Стармеру.

    • Трамп: Официант, еще льда!

      Свои притязания на Гренландию президент США Дональд Трамп обосновывает тем, что он просит только «о куске льда, холодном и расположенном в труднодоступном месте». Однако многие подозревают, что этот кусок льда только раззадорит территориальные аппетиты хозяина Белого дома.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

  • О газете
