Группировка «Север» прорвала оборону ВСУ в двух областях
Российские военнослужащие продолжили создание полосы безопасности, уничтожив в ходе боев новейшие украинские станции радиоэлектронной борьбы.
Бойцы группировки войск «Север» ведут ожесточенные бои, где за сутки общее продвижение составило до 750 метров, сообщает Telegram-канал «Северный ветер». Штурмовые группы при поддержке авиации и артиллерии продавливают оборону противника на нескольких участках, несмотря на активное использование ВСУ дронов и попытки ударов по энергетике.
На Харьковском направлении продолжается наступление в районе Волчанска и Старицы, где завершена зачистка участка леса. Особое внимание уделяется уничтожению логистических узлов и средств радиоэлектронной борьбы противника. На передовой были замечены и поражены новейшие украинские разработки РЭБ «Октава» и «Дамба», которые не смогли защитить позиции от российских ударов.
Потери украинской стороны за сутки превысили 230 человек, также уничтожено множество техники, включая станции «Старлинк» и гаубицы. Кроме того, военных предупредили о рассылке вредоносного программного обеспечения под видом ссылки на «Википедию» для взлома мобильных устройств.
Как писала газета ВЗГЛЯД, группировка российских войск «Север» продолжает продвижение на Сумском и Харьковском направлениях.
Северяне вынуждают ВСУ перебрасывать резервы или оставлять личный состав в безысходном положении. Также российские бойцы узнали о пытках и убийствах иностранных наемников их собственными нанимателями.