«Северяне» нарастили интенсивность штурмовых действий на Сумском направлении
Группировка российских войск «Север» продолжает продвижение на Сумском и Харьковском направлениях.
«На всех участках фронта в Сумской области продолжаются ожесточенные бои. «Северяне» наращивают интенсивность штурмовых действий и при поддержке авиации, артиллерии и «Солнцепеков» продвигаются вглубь области. Противник любой ценой пытается удержаться на занимаемых рубежах и находит силы для контратак», – сообщил связанный с группировкой «Север» Telegram-канал «Северный Ветер».
В Сумском районе штурмовые подразделения группировки «Север» продвинулись на девяти участках фронта до 300 м, взяв в плен троих бойцов ВСУ. В ходе отражения контратаки в плен попали еще двое украинских военных.
В Краснопольском районе продвижение «Северян» достигло 250 м на трех участках, ударами дронов и артиллерии сорвана попытка штурма со стороны ВСУ. В Глуховском районе отмечено продвижение по лесопосадкам до 200 м на трех участках.
На Теткинском и Глушковском направлениях авиация ВКС России наносила авиаудары по позициям ВСУ в районе Ободов.
На Харьковском направлении штурмовые группы «Северян» продолжают наступление в окрестностях Волчанска и на Хатненском участке при поддержке авиации и беспилотников «Герань».
В лесу возле Старицы отмечено продвижение на 300 м, авиация ВКС России наносила удары по позициям ВСУ. В районе Волчанских Хуторов после применения «Солнцепеков» штурмовики «Северян» продвинулись более чем на 300 м к востоку, заняв десять домовладений.
На Хатненском участке уничтожены пункты дислокации бригады украинской территориальной обороны в районе Аниськино, штурмовые группы «Северян» зачистили две лесопосадки и продвинулись на 200 м. На Липцовском участке изменений не зафиксировано, ВСУ не предпринимали активных действий.
«За сутки потери противника составили свыше 180 человек (из них более 100 в Сумской области и свыше 70 в Харьковской), пятеро взяты в плен», – говорится в сообщении.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в районе Нежина Черниговской области Украины ударом российского ОТРК «Искандер» уничтожены площадка и склады с украинскими беспилотниками дальнего действия.