Лавров: Война с Европой не будет похожа на СВО

Tекст: Антон Антонов

«Войн мы не ищем, войн мы не хотим. Но если наши европейские соседи вместо того, чтобы понять свои ошибки и понять, что жить нам все равно вместе придется, если вместо этого понимания они будут готовить войну против нас, как они и объявляют, то президент России Владимир Владимирович Путин не раз на эту тему высказывался и напоминал, что на Украине мы ведем специальную военную операцию, а если они хотят войны, то это будет совсем другая война и совсем другими средствами», – заявил Лавров в интервью Al Arabiya.

Глава МИД выразил надежду, что политический класс Европы сменится, и в европейских странах начнут преобладать силы, заботящиеся о национальных интересах и гражданах. Лавров добавил, что с такими силами у России будет возможность для диалога и договоренностей, передает ТАСС.

Лавров сообщил, что Россия готова вести переговоры с европейскими странами, когда в Европе произойдут перемены. Он отметил, что президент Франции Эммануэль Макрон направлял своего представителя для переговоров, однако эта инициатива не принесла новых результатов.

Министр также отметил, что Россия знает о планах Европы сохранить армию Украины на уровне, достаточном для ведения войны, и интегрировать украинские вооруженные силы в военные структуры Евросоюза. По его словам, Европа гарантирует безопасность только Украине, а не стремится сыграть конструктивную роль в урегулировании конфликта.

«Не вижу, какую роль может сыграть Европа. Европа имела уже несколько возможностей сыграть конструктивную роль», – отметил министр. – «Европа хочет гарантировать безопасность до тех пор, пока киевский режим будет врагом Российской Федерации и будет продолжать войну с нами, которую хочет Евросоюз».

Как писала газета ВЗГЛЯД, Лавров назвал киевский режим главным препятствием для урегулирования на Украине. Он заявил, что Европа сейчас находится в истерике и требует от России участия в переговорах по Украине.

