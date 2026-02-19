Алармизм в нашем патриотическом сегменте сети по итогам визита американского вице-президента в Закавказье зашкаливает. Кажется, американская пропаганда со своими нарративами об «изменении баланса сил на Кавказе» многих комментаторов просто околдовала. Попробуем расколдовать.0 комментариев
На Украине обвинили СБУ в попытке убить Залужного в 2022 году
Сотрудники СБУ пытались убить бывшего главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного в сентябре 2022 года, заявила ведущая принадлежащего экс-президенту Украины Петру Порошенко (внесен в список террористов и экстремистов в России) «5-го канала» Янина Соколова.
Она сообщила, что осенью 2022 года обыски СБУ у Залужного были «покушением на убийство», пишет издание «Страна».
«По словам моих собеседников в окружении Валерия Залужного, это было покушение на убийство. И об этом знали западные партнеры, в частности британцы», – заявила Соколова.
По словам ведущей, назначение Залужного на пост посла в Британии было не столько политическим компромиссом между президентом и бывшим главнокомандующим, сколько способом защитить самого Залужного. Она добавила, что об этом были проинформированы западные партнеры Украины.
Ранее Залужный рассказал Associated Press о конфликте, произошедшем в 2022 году между ним и Службой безопасности Украины.