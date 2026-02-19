Бут раскритиковал Telegram за утечки западным спецслужбам

Tекст: Валерия Городецкая

В эфире канала «Соловьев. Live» он напомнил о деле Александра Ионова, в рамках которого американские власти предъявили в качестве доказательств скриншоты закрытого Telegram-канала. Бут задался вопросом, каким образом западные спецслужбы получили эти данные, если создатель Telegram Павел Дуров заявляет, что не предоставляет никому доступ к пользовательским перепискам.

Бут также выразил сомнения относительно событий, связанных с задержанием Дурова во Франции, сконцентрировав внимание на возможном сотрудничестве основателя Telegram с иностранными структурами. Он отметил, что не понимает, почему компания не идет на взаимодействие с российскими правоохранительными органами, несмотря на их вполне разумные требования.

По словам политика, речь идет о необходимости размещения серверов Telegram в России и предоставления ключей для доступа к переписке по судебным запросам. Особое внимание, по его мнению, должно уделяться расследованиям, связанным с терроризмом и изменой Родине. Бут подчеркнул, что выполнение этих условий необходимо для дальнейшей работы Telegram на территории России.

Ранее в Госдуме заявили, что иностранные спецслужбы используют административные ресурсы Telegram для получения доступа к личной переписке пользователей, несмотря на любые меры шифрования, временные пароли и прочие инструменты безопасности.

Глава Минцифры Максут Шадаев заявил, что подтверждены факты систематического доступа иностранных спецслужб к перепискам пользователей Telegram.