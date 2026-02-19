Алармизм в нашем патриотическом сегменте сети по итогам визита американского вице-президента в Закавказье зашкаливает. Кажется, американская пропаганда со своими нарративами об «изменении баланса сил на Кавказе» многих комментаторов просто околдовала. Попробуем расколдовать.0 комментариев
Бут раскритиковал Telegram за утечки западным спецслужбам
Член Высшего совета ЛДПР Виктор Бут выступил с критикой мессенджера Telegram, заявив, что у западных спецслужб есть доступ к информации из закрытых каналов.
В эфире канала «Соловьев. Live» он напомнил о деле Александра Ионова, в рамках которого американские власти предъявили в качестве доказательств скриншоты закрытого Telegram-канала. Бут задался вопросом, каким образом западные спецслужбы получили эти данные, если создатель Telegram Павел Дуров заявляет, что не предоставляет никому доступ к пользовательским перепискам.
Бут также выразил сомнения относительно событий, связанных с задержанием Дурова во Франции, сконцентрировав внимание на возможном сотрудничестве основателя Telegram с иностранными структурами. Он отметил, что не понимает, почему компания не идет на взаимодействие с российскими правоохранительными органами, несмотря на их вполне разумные требования.
По словам политика, речь идет о необходимости размещения серверов Telegram в России и предоставления ключей для доступа к переписке по судебным запросам. Особое внимание, по его мнению, должно уделяться расследованиям, связанным с терроризмом и изменой Родине. Бут подчеркнул, что выполнение этих условий необходимо для дальнейшей работы Telegram на территории России.
Ранее в Госдуме заявили, что иностранные спецслужбы используют административные ресурсы Telegram для получения доступа к личной переписке пользователей, несмотря на любые меры шифрования, временные пароли и прочие инструменты безопасности.
Глава Минцифры Максут Шадаев заявил, что подтверждены факты систематического доступа иностранных спецслужб к перепискам пользователей Telegram.