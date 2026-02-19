Украина разрешила Польше раскопки на месте убийств поляков нацистами

Tекст: Тимур Шайдуллин

Министерство культуры Украины выдало разрешение на проведение раскопок в районе бывшего села Гута Пеняцкая Львовской области. Там в 1944 году дивизия СС «Галичина», сформированная из украинских коллаборационистов, уничтожила около тысячи поляков, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на украинский Союз православных журналистов.

В сообщении СПЖ говорится: «Польская делегация начнет раскопки в Гуте Пеняцкой, где в 1944 году СС «Галичина» уничтожила около тысячи мирных жителей. Министерство культуры Украины выдало разрешение на поисковые работы... Поиски проведет совместная украинско-польская экспедиция».

В официальном сообщении министерства жертвы обозначены как «жители села, погибшие во время Второй мировой войны», без упоминания исполнителей трагедии.

Согласно данным СПЖ, 28 февраля 1944 года четвертый полицейский полк дивизии СС «Галичина» при поддержке отрядов УПА* окружил и сжег село Гута Пеняцкая. Более тысячи человек, включая женщин, детей и скрывавшихся евреев, были убиты, около 500 были заживо сожжены в костеле и домах. После карательной операции выжили не более 50 человек, а само село так и не было восстановлено.

Украинское министерство культуры выдало разрешение на основании обращения польской стороны от 16 февраля 2026 года и положений рабочей группы по исторической памяти, согласованных в Варшаве в декабре 2025 года. Если на месте будут обнаружены останки, их планируется эксгумировать и перезахоронить.

Ранее глава Ивано-Франковска Руслан Марцинкив признал, что его дед служил в дивизии СС «Галичина» во время Второй мировой войны.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ФСБ рассекретила подробные признания участника Волынской резни. Историки отмечают, что жертвами Волынской резни стали более 100 тыс. поляков и представителей других национальностей.