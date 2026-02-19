Tекст: Вера Басилая

Бывший командир 110-й бригады территориальной обороны ВСУ Александр Игнатьев рассказал в интервью экс-депутату Верховной рады Бориславу Березе (внесен в список террористов и экстремистов в России), что экс-главком украинской армии Валерий Залужный был ранен в 2023 году после звонка из офиса Владимира Зеленского, передает РБК.

По словам Игнатьева, этот инцидент был результатом «целенаправленной специальной операции по нейтрализации» Залужного. В интервью прозвучало, что Залужный был «запеленгован» во время короткого телефонного разговора, после чего получил ранение чуть левее сердца, но спасся благодаря прочным стенам укрытия. Игнатьев подчеркнул, что такие события «не происходят просто так».

Он также отметил, что дальнейшее давление на Залужного и его снятие с должности главнокомандующего ВСУ, по мнению Игнатьева, отражают чьи-то конкретные интересы.

Ранее сообщалось, что Залужный получил закрытую черепно-мозговую травму и осколочные ранения в результате ракетного удара возле села Посад-Покровское в Херсонской области. После этого его доставили в Николаев, а затем в военный госпиталь в Киеве, где была проведена трепанация черепа.

Ранее украинская ведущая Янина Соколова заявила, что сотрудники СБУ пытались убить бывшего главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного в сентябре 2022 года.

Залужный рассказал, что пригрозил ввести войска в Киев после обыска СБУ.