Минобороны: Отключение Starlink не повлияло на эффективность войск беспилотных систем
Отключение терминалов Starlink не повлияло на систему управления российскими войсками в зоне спецоперации на Украине, заявил заместитель министра обороны России Алексей Криворучко.
По его словам, несмотря на отсутствие доступа к спутниковому интернету, российские беспилотные системы продолжают выполнять задачи в прежнем режиме, передает ТАСС.
«Терминалы Starlink отключены уже две недели, но это не повлияло на интенсивность и эффективность войск беспилотных систем, что подтверждено данными объективного контроля поражения техники и живой силы противника», – отметил Криворучко в комментарии ВГТРК.
В январе Украина заявила об использовании Россией дронов с системой Starlink.
Глава МИД Польши Радослав Сикорский обвинил Илона Маска в помощи России из-за появления российских дронов со связью Starlink.
Военный эксперт Юрий Кнутов в беседе с газетой ВЗГЛЯД отметил, что российские дроны со связью Starlink пугают и Украину, и Европу.