Тренер Сорин анонсировал участие лыжников Коростелева и Непряевой на этапе Кубка мира

Тренер Сорин анонсировал участие лыжников Коростелева и Непряевой в шведском этапе Кубка мира
Российские лыжники Савелий Коростелев и Дарья Непряева сразу после зимних Игр выступят на международных соревнованиях в Швеции, заявил тренер Егор Сорин.
Непряева и Коростелев после Олимпийских игр останутся в Европе, они выступят на этапе Кубка мира в Швеции, сообщил Сорин в беседе с Матч ТВ.
Восьмой этап Кубка мира в Фалуне пройдет с 28 февраля по 1 марта.
Ранее тренер Егор Сорин заявил, что Коростелев и Непряева неудовлетворительно окончили спринтерские гонки на Олимпиаде, однако это не критичный показатель.