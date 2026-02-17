  • Новость часаДлившиеся четыре с половиной часа переговоры по Украине в Женеве завершились
    Как живет Куба в условиях тотальной блокады
    США заявили о возвращении к ядерным испытаниям «наравне» с Россией и Китаем
    Золото опередило в России по доходности вклады и недвижимость
    Хоккеист Ирбе заявил о готовности готов вернуть завоеванные со сборной СССР медали
    The Economist: Среди переговорщиков Киева в Женеве возникли разногласия
    Депутат Калашников отверг возможность переговоров с Польшей по репарациям
    WSJ: Иран готов передать часть урана России
    Организаторы Олимпиады не стали дарить россиянам смартфоны от спонсоров Игр
    Американский самолет-разведчик подал сигнал бедствия
    Сергей Худиев Сергей Худиев Бороться с лженаукой не менее важно, чем за науку

    В рыночных джунглях выживают наиболее приспособленные – и это, увы, не имеет никакого отношения к их добросовестности или истинности того, что они говорят. Шарлатанству легко выиграть борьбу за внимание и доверие людей у настоящей науки.

    30 комментариев
    Дмитрий Новиков Дмитрий Новиков Зачем Вашингтону женевский «дуршлаг»

    Упорство США в организации переговоров по Украине похвально, однако на фоне третьего раунда, на этот раз в Женеве, дает пищу для размышлений относительно американских стратегических целей в украинском урегулировании.

    2 комментария
    Игорь Караулов Игорь Караулов Русская зима – наша культурная доминанта

    Зимой тяжело, хочется куда-то сбежать, но я плохо понимаю тех, кто отправляется зимовать в Таиланд или на Бали. Это малодушное бегство от русской судьбы, попытка ее обмануть, а она не прощает обмана. Может быть, мы и миру нужны прежде всего как зимние люди.

    8 комментариев
    17 февраля 2026, 21:50 • Новости дня

    Тренер Сорин анонсировал участие лыжников Коростелева и Непряевой на этапе Кубка мира

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Российские лыжники Савелий Коростелев и Дарья Непряева сразу после зимних Игр выступят на международных соревнованиях в Швеции, заявил тренер Егор Сорин.

    Непряева и Коростелев после Олимпийских игр останутся в Европе, они выступят на этапе Кубка мира в Швеции, сообщил Сорин в беседе с Матч ТВ.

    Восьмой этап Кубка мира в Фалуне пройдет с 28 февраля по 1 марта.

    Ранее тренер Егор Сорин заявил, что Коростелев и Непряева неудовлетворительно окончили спринтерские гонки на Олимпиаде, однако это не критичный показатель.

    15 февраля 2026, 15:30 • Новости дня
    Клебо стал самым титулованным спортсменом зимних Олимпийских игр
    @ Daniel Karmann/dpa/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Норвежский лыжник Йоханнес Клебо впервые в истории зимних Олимпиад завоевал девять золотых медалей, опередив всех предыдущих чемпионов.

    Норвежский лыжник Йоханнес Клебо стал самым титулованным спортсменом в истории зимних Олимпийских игр, завоевав девятую золотую медаль, передает РИА «Новости». В воскресенье сборная Норвегии с Клебо победила в мужской эстафетной гонке, а ранее на этих Играх в Италии Клебо стал первым в спринте, скиатлоне и гонке на 10 км с раздельным стартом.

    Клебо – единственный спортсмен, которому удалось выиграть девять золотых наград на зимних Олимпиадах. Ранее он становился трехкратным чемпионом Игр 2018 года в Пхенчхане и дважды выигрывал золото на Олимпиаде 2022 года в Пекине.

    Лыжник также является пятикратным обладателем Кубка мира, пятнадцатикратным чемпионом мира и пятикратным победителем «Тур де Ски». До Клебо рекорд принадлежал норвежцам Марит Бьорген, Бьерну Дели и биатлонисту Уле-Эйнару Бьорндалену, каждый из которых выигрывал по восемь олимпийских золотых медалей за карьеру.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, норвежский лыжник Йоханнес Клебо выиграл гонку на 10 км с раздельным стартом на Олимпиаде в Италии.

    Комментарии (7)
    17 февраля 2026, 03:40 • Новости дня
    Метелкина и Берулава завоевали первое в истории Грузии серебро зимних ОИ
    @ Mickael Chavet/Zuma/ТАСС

    Tекст: Катерина Туманова

    Спортивная пара Анастасия Метёлкина и Лука Берулава, выступавшие за сборную Грузии в танцах на льду завоевали первую для страны серебряную награду в зимней Олимпиаде.

    Сумма баллов пары фигуристов за короткую и произвольную программы составила 221,75 балла. Золото завоевали японцы Рику Миура и Рюити Кихара (231,24 балла), они установили мировой рекорд в произвольной программе (158,13). Бронза у представителей Германии Минервы Фабьен Хазе и Никиты Володина (219,09), передает ТАСС.

    Метёлкина и Берулава – чемпионы Европы 2026 года, серебряные (2024) и бронзовые (2025) призеры турнира. Метёлкина родом из Владимира, Берулава – уроженец Москвы.

    Пару тренирует Павел Слюсаренко и Егор Закроев.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, тренер Малинина Арутюнян назвал виновных за провал фигуриста. Сумоист Асасерю заявил, что без России фигурное катание утратило вкус. Японцы Миура и Кихара побили на льду мировой рекорд Мишиной и Галлямова.

    Комментарии (2)
    17 февраля 2026, 14:40 • Видео
    Новый раунд переговоров с Украиной: главное

    Во вторник стартуют двухдневные переговоры между представителями России, Украины и США в швейцарской Женеве. В их преддверии Владимир Зеленский устроил сеанс неслыханной наглости. Чего теперь ждать?

    Комментарии (0)
    16 февраля 2026, 04:10 • Новости дня
    Захарова сочла слова Зеленского о русских спортсменах на Олимпиаде истерикой
    @ Сергей Гунеев/РИА Новости

    Tекст: Антон Антонов

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова резко осудила заявление главы киевского режима Владимира Зеленского о русских спортсменах на Олимпиаде, указав на его нацистский характер.

    Зеленский выразил недовольство присутствием большого количества русских спортсменов на Олимпиаде в Италии, оскорбив как выступающих под нейтральным флагом, так и россиян в зарубежных командах, передает РЕН ТВ.

    «Ну и, конечно, неонацизм. Я думаю, что то заявление, которое сделал Зеленский, я не уверена теперь, что это можно называть заявлением, – это истерика, крики, запугивание, это чудовищная нацистская риторика, которую он позволил себе в отношении спортсменов, участвующих в Олимпийских играх тому ярчайшее свидетельство», – приводит слова Захаровой РИА «Новости».

    Захарова в программе «Большая игра» на Первом канале подчеркнула, что Зеленский призвал страны буквально отторгнуть спортсменов с русским или российским происхождением, вне зависимости от того, выступают ли они за сборную, под флагом России или в составе иностранных команд. По ее словам, речь идет не о государственной принадлежности или политических взглядах, а именно об этническом и культурно-историческом происхождении спортсменов.

    Представитель МИД России назвала такие заявления ярким проявлением неонацизма. Захарова напомнила, что Россия уже неоднократно отмечала подобную риторику со стороны киевских властей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Захарова потребовала от мировых чиновников реакции на слова Зеленского о русских спортсменах на Олимпиаде. Поводом для комментария Захаровой стали слова Зеленского, который ранее назвал «гадким» и «неприятным» участие русских спортсменов в сборных других стран на Олимпиаде.

    Комментарии (0)
    16 февраля 2026, 14:36 • Новости дня
    Немецкие и чешские биатлонистки отравились бургерами на Олимпиаде

    Tекст: Денис Тельманов

    Участницы Олимпиады в Милане, среди которых немки и чешка, почувствовали недомогание после употребления бургеров и пропустили часть соревнований.

    Немецкие биатлонистки Янина Хеттих-Вальц и Ванесса Фойгт, а также чешская спортсменка Йессика Йислова испытали проблемы с желудком после того, как съели бургеры во время Олимпийских игр 2026 года, сообщает ТАСС.

    Спортивный директор Ассоциации лыжных видов Германии Феликс Биттерлинг объяснил: «Мы предполагаем, что они съели что-то не то. Это была проблема только на один вечер. С Яниной это произошло на одну ночь позже, поэтому она не была достаточно подготовлена к спринту. Но наш медицинский отдел, врач нашей команды, совершенно уверен, что в этом нет ничего серьезного».

    Отмечается, что 11 февраля Фойгт заняла четвертое место в индивидуальной гонке, а Хеттих-Вальц пришла восьмой. После этого обе спортсменки пожаловались на недомогание.

    Аналогичные симптомы появились у чешки Йессики Йисловой, которая проживала в одном отеле с немецкой командой.

    Хеттих-Вальц и Йислова снялись со спринтерской гонки, прошедшей 14 февраля, а Фойгт смогла выступить и заняла двенадцатое место.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, австрийский прыгун с трамплина Даниэль Чофениг был дисквалифицирован с олимпийского турнира из-за нарушения стандартов длины обуви.

    Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) наказала представителя норвежской команды за нахождение на трассе после ее официального закрытия для подготовки инвентаря к стартам.

    Российская спортсменка завершила выступление на Олимпиаде после падения в четвертьфинале забега на одну тысячу метров.

    Комментарии (3)
    15 февраля 2026, 15:50 • Новости дня
    Австрийского прыгуна дисквалифицировали на Олимпиаде из-за длинной обуви

    Tекст: Дарья Григоренко

    Австрийский прыгун с трамплина Даниэль Чофениг был дисквалифицирован с олимпийского турнира из-за нарушения стандартов длины обуви.

    По данным AFP, длина его ботинок превышала допустимую норму на четыре миллиметра, что и стало причиной отстранения спортсмена от участия в финале, передает ТАСС.

    Нарушение было выявлено после квалификационного раунда, в котором Чофениг занял восьмое место и обеспечил себе выход в финал. Сам спортсмен признал свою вину, отметив: «Я использовал на тренировках новые ботинки, которыми, кстати, был не очень доволен, но сохранил их. К сожалению, я был наивен и не проверил размеры. Это крайне глупо с моей стороны. Но правила есть правила».

    Победителем соревнований стал представитель Словении Домен Превц.

    Ранее финская лыжная ассоциация потребовала пересмотра итогов мужского спринта на Олимпиаде из-за допуска норвежцев к использованию запрещенной емкости с маслом во время гонки.

    Комментарии (0)
    17 февраля 2026, 20:45 • Новости дня
    Организаторы Олимпиады не стали дарить россиянам смартфоны от спонсоров Игр
    @ кадр из видео

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Российские участники зимних Олимпийских игр в Италии не получили подарочные телефоны от спонсора, тогда как остальные спортсмены получили устройства при заселении.

    Организаторы зимних Олимпийских игр 2026 года в Италии не стали вручать российским спортсменам эксклюзивные мобильные телефоны. Как рассказали ТАСС сами участники из России, другие спортсмены получили подарочные смартфоны при заселении в Олимпийскую деревню, однако россиянам такие устройства не предоставили.

    Южнокорейская компания, являющаяся спонсором Международного олимпийского комитета, ранее представила специальную версию смартфона для всех спортсменов, приехавших на Игры. Пресс-служба компании заявила, что почти 3800 спортсменов должны были получить дизайнерские мобильные устройства.

    По сведениям агентства, подобная ситуация уже возникала полтора года назад на летней Олимпиаде 2024 года, когда российские спортсмены также остались без подарочных телефонов этого производителя. До этого на всех Олимпиадах россияне получали такие же подарки, как и остальные участники.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее бывший тренер сборной России швед Вольфганг Пихлер призвал не пускать российских спортсменов на Олимпиаду.

    До этого Международный олимпийский комитет не пустил российских спортсменов на церемонию открытия Олимпиады. В то же время президент Европейских олимпийских комитетов высказал ожидание скорого допуска российских спортсменов к международным соревнованиям и отметил значимость России в мировом спорте.

    Комментарии (3)
    16 февраля 2026, 15:35 • Новости дня
    Хоккеист Эспозито назвал позором отстранение России от Олимпиады

    Tекст: Ольга Иванова

    Канадский хоккеист Фил Эспозито выразил мнение, что отсутствие России на олимпийском хоккейном турнире негативно сказывается на его статусе.

    Легендарный канадский хоккеист Фил Эспозито заявил в интервью ТАСС, что считает позором недопуск сборной России к хоккейному турниру Олимпийских игр, которые проходят в Италии. «Говоря о национальных командах, скажу лучше так: это позор, что Российская Федерация не получила право играть на олимпийском хоккейном турнире в Италии. И что бы там кто ни говорил, это неполноценный олимпийский турнир, если Россия в нем не выступает», – подчеркнул Эспозито.

    По его мнению, отсутствие российской сборной отрицательно сказывается на уровне соревнований и полноты хоккейного турнира. Эспозито добавил, что без участия России Олимпиада теряет свою целостность и престиж.

    Олимпийские игры в Италии завершатся 22 февраля.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, легендарный борец сумо Асасёрю призвал вернуть Россию в фигурное катание. Он заявил, что без российских спортсменов фигурное катание «потеряло вкус». Асасёрю сравнил ситуацию с фигурным катанием без России с сумо без ёкодзуна.

    Комментарии (0)
    17 февраля 2026, 00:57 • Новости дня
    Японцы Миура и Кихара побили на льду мировой рекорд Мишиной и Галлямова
    @ Fabrizio Carabelli/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Танцевальная пара фигуристов из Японии Рику Миура и Рюити Кихара установили мировой рекорд по набранным баллам в произвольной программе в парном катании на зимних Олимпийских играх в Италии и превзошли прежних рекордсменов из России.

    Японские фигуристы Миура и Кихара, которые заняли пятое место после короткой программы, после произвольного проката в понедельник, 16 февраля, набрали 158,13 балла, а суммарно дуэт заработал 231,24 очка, передает РИА «Новости».

    Своим достижением Миура и Кихара побили мировой рекорд, ранее принадлежавший российским фигуристам Анастасии Мишиной и Александру Галлямову, который они установили на чемпионате Европы в 2022 года, набрав 157,46 балла.

    Японский дуэт два раза завоевывал серебро Олимпиад в командных соревнованиях, они – двукратные чемпионе мира и двукратные серебряные призеры мировых первенств.

    Российских танцоров на льду на Олимпиаду в Италии нет, их не допустили. В Олимпиаде 2026 года участвуют одиночники: Петр Гуменник и Аделия Петросян.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, тренер Малинина Арутюнян назвал виновных за провал фигуриста. Сумоист Асасерю заявил, что без России фигурное катание утратило вкус. Хоккеист Эспозито назвал позором отстранение России от Олимпиады.



    Комментарии (0)
    16 февраля 2026, 21:48 • Новости дня
    Мать и сын впервые выступили на одной зимней Олимпиаде

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Горнолыжница из Мексики Сара Шлепер и ее сын Лассе Гахиола вошли в историю Игр в Италии как уникальный семейный дуэт.

    Шлепер в возрасте 46 лет заняла 26-е место в супергиганте 12 февраля, передает РИА «Новости».

    Позже спортсменку дисквалифицировали в гигантском слаломе, так как высота ее лыжных креплений превысила допустимую норму.

    Ее сын, 18-летний Гахиола, 14 февраля принял участие в гигантском слаломе и занял 53-е место. В соревнованиях по слалому юноша также стартовал, но не смог добраться до финиша.

    Шлепер стала самой возрастной горнолыжницей в олимпийской истории. Всего за карьеру мексиканка приняла участие в семи Олимпиадах, что является абсолютным рекордом для этого вида спорта.

    Ранее участницы Олимпиады в Милане, включая нескольких немок и чешку, почувствовали недомогание после употребления бургеров. Им пришлось пропустить часть соревнований.

    Комментарии (0)
    16 февраля 2026, 05:19 • Новости дня
    Сборная Норвегии по лыжным гонкам лишилась сервисмена на Олимпиаде

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) наказала представителя норвежской команды за нахождение на трассе после ее официального закрытия для подготовки инвентаря к стартам.

    Сотрудник отстранен от работы на трассе вплоть до окончания командного спринта на Олимпиаде 2026 года, передает РИА «Новости».

    Поводом для дисквалификации стало грубое нарушение временного регламента подготовки лыж.

    Инцидент случился в день эстафеты, когда сервисмен остался на лыжне уже после запрета на нахождение там. Норвежцы признали оплошность. Менеджер команды Пер Элиас Кальфосс объяснил ситуацию путаницей со временем закрытия трасс для классического и конькового ходов.

    «Он сам обнаружил ошибку и немедленно связался с судьями FIS, чтобы извиниться за инцидент», – рассказал Кальфосс.

    Ранее FIS отклонила жалобу финской ассоциации на итоги мужского спринта. Тогда норвежцам позволили использовать запрещенные ранее валики для клистера, а американцам – пронести жидкость в зону обслуживания. Федерация принесла извинения за свои действия, однако результаты гонки остались в силе.

    До этого Финская лыжная ассоциация требовала пересмотра итогов мужского спринта на Олимпиаде из-за допуска норвежцев к использованию запрещенной емкости с маслом во время гонки.

    Комментарии (0)
    16 февраля 2026, 18:15 • Новости дня
    Петросян провела первую тренировку на Олимпиаде в Милане

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Фигуристка Аделия Петросян на первой тренировке Олимпиады в Милане успешно справилась с четверным тулупом в произвольной программе, несмотря на ошибку при первом исполнении.

    По данным РИА «Новости», чемпионка России по фигурному катанию Аделия Петросян провела первую тренировку на Олимпиаде в Милане, где чисто исполнила четверной тулуп в прогоне произвольной программы.

    В начале проката 18-летняя спортсменка сорвала первый четверной тулуп, завершив только два оборота, после чего смогла без ошибок выполнить второй тулуп в четыре оборота.

    В программе Петросян также исполнила двойной сальхов, который в будущем, вероятно, будет заменен на четверной, сольный тройной риттбергер, а также секвенцию тройной лутц – двойной аксель – двойной аксель. Каскады включали тройной флип – тройной тулуп и тройной флип – двойной риттбергер. Соревнования в женском одиночном катании пройдут на Олимпиаде 17 и 19 февраля. До начала короткой программы у Петросян запланирована еще одна тренировка.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, чемпионка России Аделия Петросян поедет на Олимпиаду в Милан с Валерием Артюховым.

    Олимпийский турнир по фигурному катанию завершился неожиданной победой Михаила Шайдорова, который исполнил пять четверных прыжков в произвольной программе. Российский спортсмен Петр Гуменник показал выдающийся прокат с пятью квадами и замкнул шестерку лучших.

    Комментарии (0)
    16 февраля 2026, 05:12 • Новости дня
    Названы все пары плей-офф олимпийского хоккейного турнира в Италии

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    По итогам группового этапа определился полный состав участников плей-офф мужского олимпийского хоккейного турнира, туда вошли Канада, Словакия, США и Финляндия.

    Прямые путевки в четвертьфинал завоевали победители групп – канадцы, словаки и американцы, передает РИА «Новости».

    К ним присоединилась сборная Финляндии, показавшая лучший результат среди команд, занявших вторые места. Остальные восемь сборных сыграют в квалификационном раунде.

    В 1/4 финала Канада сыграет с победителем пары Чехия – Дания, а американцы встретятся с лучшим в дуэте Швеция – Латвия. Словакия ожидает соперника из матча Германия – Франция. Финнам предстоит игра против сильнейшего в противостоянии Швейцарии и Италии.

    Игры квалификационного раунда назначены на вторник, 17 февраля. Четвертьфинальные встречи пройдут на следующий день.

    До этого шведская сборная по хоккею обыграла команду Словакии на Олимпийских играх.

    Комментарии (0)
    16 февраля 2026, 21:53 • Новости дня
    Тутберидзе заявлена тренером Петросян на Олимпиаде

    Tекст: Вера Басилая

    Заслуженный тренер России Этери Тутберидзе заявлена в качестве тренера фигуристки Аделии Петросян на Олимпиаде в Италии.

    Этери Тутберидзе официально заявлена тренером фигуристки Аделии Петросян на Олимпиаде, передает РИА «Новости».

    На сайте Олимпиады в Италии также указаны имена Сергея Дудакова и Даниила Глейхенгауза в числе наставников спортсменки.

    В женском одиночном катании Петросян выступит с короткой программой 17 февраля, а с произвольной – 19 февраля. В стартовом протоколе короткой программы фигуристка выйдет на лед второй по счету.

    Аделии Петросян сейчас 18 лет, и она уже трижды становилась чемпионкой России.

    Ранее сообщалось, что якобы Международный союз конькобежцев (ISU) не одобрил кандидатуру Даниила Глейхенгауза и Этери Тутберидзе на Олимпийские игры из-за скандала с допингом у Валиевой.

    Президент WADA Витольд Банька выразил обеспокоенность присутствием тренера Этери Тутберидзе на Олимпиаде 2026 года в Милане.

    Российская фигуристка Аделия Петросян обеспечила себе участие в Олимпийских играх 2026 года после победы в квалификационном турнире, где набрала 209,63 балла.

    Комментарии (0)
    16 февраля 2026, 13:40 • Новости дня
    Шорт-трекистка Крылова не прошла в полуфинал Олимпиады

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российская спортсменка завершила выступление на Олимпиаде после падения в четвертьфинале забега на одну тысячу метров.

    Российская шорт-трекистка Алена Крылова не смогла пройти в полуфинал забега на одну тысячу метров на Олимпийских играх в Италии, передает ТАСС.

    Соревнования проходят в Милане. Крылова упала во время своего выступления и завершила борьбу на этой стадии, не сумев выйти в следующий круг. Спортсменке 23 года, она является действующей чемпионкой России на дистанциях 500 и одна тысяча метров, а также многократной победительницей этапов Кубка России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российский спортсмен Гуменник оказался заблокирован в сломанном автобусе на Олимпиаде.

    Австрийского прыгуна дисквалифицировали из-за слишком длинной обуви.

    Россиянин Ефимов не смог завершить первую попытку в олимпийском слаломе.

    Комментарии (0)
    16 февраля 2026, 05:07 • Новости дня
    Немецкая пара Володин и Хозе заняли первое место в короткой программе Олимпиады

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Фигурист Никита Володин, выступающий за сборную ФРГ, вместе с Минервой Хазе выиграл короткую программу пар на Олимпиаде в Милане, набрав 80,01 балла.

    Ранее выступавший за Россию Володин в паре с Минервой Фабьенне Хазе занял первое место в короткой программе спортивных пар на Олимпиаде в Милане, пишет «Газета.Ru».

    Фигуристы, представляющие сборную ФРГ, чисто выполнили параллельный тройной сальхов, поддержку, тодес, тройной подкрут и параллельные вращения, получив за элементы четвертый, максимальный уровень сложности. Лишь дорожка шагов была оценена судьями на третий уровень.

    По сумме оценок за короткий прокат Хазе и Володин набрали 80,01 балла. На втором месте расположилась грузинская пара из бывших российских фигуристов Луки Берулавы и Анастасии Метелкиной, получившая 75,46 балла. Третью строчку заняли канадцы Лиа Перейра и Треннт Мишо с результатом 74,60 балла.

    Исход олимпийского турнира спортивных пар определится в произвольной программе. Старт решающего проката, в котором будут разыграны медали, назначен на понедельник, 16 февраля, на 22:00 по московскому времени.

    Ранее австрийского прыгуна с трамплина Даниэля Чофенига дисквалифицировали с олимпийского турнира из-за нарушения стандартов длины обуви.

    Комментарии (0)
    Минобороны: Отключение Starlink не повлияло на эффективность войск беспилотных систем
    Пять человек ранены при атаках ВСУ по Белгородской области
    Вице-спикер рады: Выборы на Украине возможны лишь после 60 дней тишины
    Россияне пожаловались на исчезновение сообщений в Telegram
    Дело против актера Смольянинова о фейках про ВС России передано в суд
    Украинские наркодельцы держали 22 соотечественников в рабстве в Варшаве
    Толпа цыган в Туле окружила морг с требованием оживить умершего

    Китайский Новый год приносит убытки российскому бизнесу

    Мировая фабрика прекращает работать на две недели с наступлением китайского Нового года. Китайцы уезжают в деревни к родителям и откладывают любые переписки по работе. В итоге ждать заказанные товары россиянам приходится по несколько месяцев. Более того, не факт, что даже после окончания китайских праздников все сразу нормализуется. Что ждет Россию в этот месяц тишины из Китая? Подробности

    В Белом доме вычислили антиукраинского «серого кардинала»

    Никому не известный чиновник из Белого дома стал человеком, который изменил политику Вашингтона в отношении Украины и несет ответственность за ссору США с Евросоюзом. Так, по крайней мере, утверждают западные СМИ. Действительно ли Энди Бейкер настолько влиятелен? И чего он в таком случае добивается? Подробности

    «Хватаюсь за лезвие ножа». Хроника подвига воспитательниц в Бугуруслане

    Детский сад № 1 в Бугуруслане Оренбургской области стал знаменит после того, как воспитательница Лия Галеева и учитель музыки Людмила Платонова спасли десятерых малышей от ворвавшегося наркомана с ножом. Спецкор газеты ВЗГЛЯД познакомился с женщинами, проявившими, помимо огромного мужества, очевидный пример единства народов России. В данном случае – в противодействии прямой и явной угрозе для жизни детей. Подробности

    Немецкие военные отказываются рисковать жизнью ради Литвы

    Масштабные планы по размещению тысяч немецких военнослужащих в Литве внезапно оказались под угрозой. Выяснилось, что немцы – несмотря на всю пропаганду, финансовые бонусы и обещания комфорта – отказываются служить в Литве. Судя по всему, утверждениями о скором «российском вторжении» в Прибалтику Запад напугал прежде всего собственных военнослужащих. Подробности

    Киев испугался последствий покушения на генерала Алексеева

    В Москве совершено покушение на замначальника ГРУ Владимира Алексеева. Генерал-лейтенант получил несколько огнестрельных ранений, выжил и находится в тяжелом состоянии. На Украине, где ранее неоднократно брали на себя ответственность за подобные преступления, неофициально говорят о некой «третьей стороне». Однако, как полагают эксперты, за этим нападением в любом случае стоят те, кто намерен сорвать переговорный процесс. Подробности

    • Новый раунд переговоров с Украиной: главное

      Во вторник стартуют двухдневные переговоры между представителями России, Украины и США в швейцарской Женеве. В их преддверии Владимир Зеленский устроил сеанс неслыханной наглости. Чего теперь ждать?

    • Польша рвется к атомной бомбе

      Президент Польши Кароль Навроцкий заявил, что поляки должны получить собственное ядерное оружие, поскольку республика «находится на грани вооруженного конфликта». Могут ли эти мечты стать реальностью?

    • Европа нашла в США корень своих бед

      Ключевой фигурой в переменах, после которых США сократили поддержку Украины и испортили отношения с Европой, является Энди Бейкер, занимающий в Белом доме довольно скромный пост. Так, по крайней мере, утверждают СМИ в ЕС. Кто этот человек? Почему его называют новым «серым кардиналом» Дональда Трампа?

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Масленица в 2026 году: какой сегодня день Масленичной недели, точные даты и главные традиции праздника

      Масленичная неделя в 2026 году проходит с 16 по 22 февраля и традиционно предшествует началу Великого поста. Каждый день праздника имеет собственное название и обрядовый смысл – от «Встречи» до Прощеного воскресенья. Рассказываем, какой сегодня день Масленицы, какие даты приходятся на каждый этап седмицы, что принято делать по традиции и как правильно подготовиться к завершению праздничной недели.

    • Что такое ключевая ставка ЦБ РФ простыми словами: на что влияет и какой уровень сейчас, в 2026 году

      Ключевая ставка Центрального банка – один из главных показателей экономики, который влияет на проценты по кредитам и вкладам, инфляцию и общую стоимость денег. Когда ЦБ РФ повышает или снижает ставку, изменения ощущают и банки, и бизнес, и обычные заемщики. Так что же такое ключевая ставка, на каком она уровне в феврале 2026 года и как менялись решения регулятора в последние годы? В справочном материале газеты ВЗГЛЯД собраны актуальные данные и ключевые факты.

    • Сретение Господне 15 февраля 2026: большой церковный праздник, история, смысл и приметы

      В воскресенье, 15 февраля 2026 года, православные христиане отмечают Сретение Господне – один из главных двунадесятых праздников церковного календаря. Этот церковный праздник имеет фиксированную дату и ежегодно приходится на 40-й день после Рождества Христова. Сретение Господне связано с евангельским событием встречи младенца Иисуса со старцем Симеоном в Иерусалимском храме и символизирует встречу человека с Богом. В этот день верующие вспоминают духовный смысл праздника, соблюдают особые традиции и интересуются, что можно и что нельзя делать на Сретение Господне.

    • Из-за «файлов Эпштейна» под британским премьером зашаталось кресло

      Наибольший политический ущерб от публикаций так называемых файлов Эпштейна – множества документов, касающихся связей покойного педофила и сутенера – понесло на данный момент правительство Великобритании. Ближайший советник премьер-министра страны Морган Максуини уже подал в отставку, и многие уверены, что такой же финал грозит и самому премьеру Киру Стармеру.

    • Трамп: Официант, еще льда!

      Свои притязания на Гренландию президент США Дональд Трамп обосновывает тем, что он просит только «о куске льда, холодном и расположенном в труднодоступном месте». Однако многие подозревают, что этот кусок льда только раззадорит территориальные аппетиты хозяина Белого дома.

    • Немецкие солдаты защищали Гренландию только сутки

      Группа немецких военнослужащих покинула Гренландию столь же внезапно, как и полетела на этот принадлежащий Дании остров. В целом же миссия бундесвера в Гренландии продлилась менее чем двое суток – хотя изначально предполагалось, что она будет длительной. Похоже, что в Берлине испугались даже символического военного присутствия в Гренландии в условиях давления США.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

