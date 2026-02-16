Зимой тяжело, хочется куда-то сбежать, но я плохо понимаю тех, кто отправляется зимовать в Таиланд или на Бали. Это малодушное бегство от русской судьбы, попытка ее обмануть, а она не прощает обмана. Может быть, мы и миру нужны прежде всего как зимние люди.3 комментария
Петросян провела первую тренировку на Олимпиаде в Милане
Фигуристка Аделия Петросян на первой тренировке Олимпиады в Милане успешно справилась с четверным тулупом в произвольной программе, несмотря на ошибку при первом исполнении.
По данным РИА «Новости», чемпионка России по фигурному катанию Аделия Петросян провела первую тренировку на Олимпиаде в Милане, где чисто исполнила четверной тулуп в прогоне произвольной программы.
В начале проката 18-летняя спортсменка сорвала первый четверной тулуп, завершив только два оборота, после чего смогла без ошибок выполнить второй тулуп в четыре оборота.
В программе Петросян также исполнила двойной сальхов, который в будущем, вероятно, будет заменен на четверной, сольный тройной риттбергер, а также секвенцию тройной лутц – двойной аксель – двойной аксель. Каскады включали тройной флип – тройной тулуп и тройной флип – двойной риттбергер. Соревнования в женском одиночном катании пройдут на Олимпиаде 17 и 19 февраля. До начала короткой программы у Петросян запланирована еще одна тренировка.
Как писала газета ВЗГЛЯД, чемпионка России Аделия Петросян поедет на Олимпиаду в Милан с Валерием Артюховым.
Олимпийский турнир по фигурному катанию завершился неожиданной победой Михаила Шайдорова, который исполнил пять четверных прыжков в произвольной программе. Российский спортсмен Петр Гуменник показал выдающийся прокат с пятью квадами и замкнул шестерку лучших.