Экс-генсека Совета Европы лишили иммунитета из-за связей с Эпштейном

Tекст: Валерия Городецкая

Как сообщила пресс-служба Совета Европы, такое решение связано с возможными связями Ягланда со скандально известным финансистом Джеффри Эпштейном и публикациями в СМИ после обнародования документов американскими властями по уголовному делу Эпштейна, передает РИА «Новости».

В ноябре 2025 года нынешний генсек Совета Европы Ален Берсе инициировал внутреннее административное расследование. Его задачей было выяснить все обстоятельства дела и определить дальнейшие шаги организации. По словам Берсе, он рекомендовал странам-членам Совета Европы согласиться на снятие иммунитета с Ягланда.

Ягланд занимал пост генсека Совета Европы с 2009 по 2019 год и ранее был премьером Норвегии.

Ранее принц Уильям и его жена Кэтрин выразили обеспокоенность в связи с оглаской новых материалов по делу финансиста Джеффри Эпштейна.

Кронпринцесса Норвегии Метте-Марит официально извинилась за дружбу с Эпштейном.

На прошлой неделе полиция провела обыски в доме экс-посла Британии в США Питера Мандельсона по делу Эпштейна.