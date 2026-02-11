  • Новость часаБогомолов освобожден от должности и. о. ректора Школы-студии МХАТ
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Четыре условия устойчивого мира на Украине

    Ни сегодня, ни завтра, ни через несколько месяцев никакого устойчивого мирного соглашения подписано не будет. Разве что на фронте или в украинском тылу произойдет такое событие, которое заставит руководство киевского режима (очевидно, не Зеленского) резко протрезветь и принять тяжелые условия.

    Владимир Можегов Владимир Можегов Правительство Британии идет на дно на фоне Эпштейн-скандала

    Британское правительство получило несовместимую с жизнью пробоину и самым очевидным образом тонет, увлекая за собой, возможно, и большую часть британского истеблишмента. И не только британского.

    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Хорошими дипломатами можно быть и в плохие времена

    Почему разговоры о том, что российская дипломатия ведет себя «слишком» сдержанно, как и насмешки над «выражением озабоченностей» и бесконечным определением «красных линий» выглядят наивно?

    11 февраля 2026, 19:30

    Украина лишила место Переяславской рады статуса памятника истории

    Украина исключила место Переяславской рады из реестра памятников истории

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Место проведения Переяславской рады утратило статус памятника национального значения на Украине по решению правительства, опубликованному на сайте Минкульта страны.

    Место проведения Переяславской рады в Переяславе статуса памятника истории национального значения было принято украинским Кабмином, передает ТАСС. Сообщается, что объект исключен из государственного реестра недвижимых памятников Украины, согласно информации Министерства культуры страны.

    В заявлении ведомства уточняется, что памятник находился в городе Переяслав Киевской области. До этого, в 2022 году, власти Украины уже снесли монумент «Навеки вместе с Россией», установленный в честь 300-летия Переяславской рады.

    Переяславская рада состоялась в январе 1654 года и стала событием, ознаменовавшим объединение территории Войска Запорожского с Русским царством под руководством гетмана Богдана Хмельницкого. Несколько лет назад Верховная рада приняла решение сократить название города Переяслав-Хмельницкий, объяснив это необходимостью пересмотра исторических трактовок.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в захваченном сторонниками так называемой ПЦУ Успенском соборе на Волыни собираются уничтожить историческое изображение Николая II.

    Ранее на Украине предложили снести памятник Игорю Курчатову в Николаевской области. А на сайте «Социально активный гражданин» появилась петиция с требованием заменить памятник Александру Пушкину в Одессе на бюст президента США Дональда Трампа.

    Напомним, только в Киеве с сентября 2024 года были изменены названия более 50 улиц и площадей, при этом исчезли упоминания многих российских деятелей.

    10 февраля 2026, 21:44
    Лавров: Россия вернет исконно русские земли

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Российская сторона намерена вернуть себе исконно русские земли, как того желают русские люди на Украине, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

    «Народ Крыма, Донбасса и Новороссии выразил свою волю на референдумах. Мы доведем до конца процесс возвращения этих исконно русских земель в родную гавань в полном соответствии с чаяниями этих людей», – указал глава ведомства, передает ТАСС.

    Лавров подчеркнул, что необходимо восстановить права русских, которые останутся под властью Киева, а также устранить угрозы национальной безопасности России, исходящие от Украины.

    Ранее Лавров указывал, что невозможно достичь урегулирования с Украиной на условиях, которые сейчас продвигает Европа вместе с Владимиром Зеленским. Поскольку в случае немедленного прекращения огня украинская сторона не планирует признавать новые юридические реалии, а лишь временно остановит боевые действия, получая увеличенную военную поддержку под лозунгом «гарантии безопасности Украины».

    Кроме того, он напомнил, что в 2019 году на саммите, организованном президентом Франции, стороны подтвердили намерение предоставить Донбассу особый статус, закрепленный в Конституции Украины. Но «ничего этого не сделано».

    Франции Эммануэль Макрон организовал саммит, на котором стороны заявили о планах дать Донбассу особый статус, закрепленный в Конституции Украины.При этом ничего подобного сделано не было. Экс-канцлер Германии Ангела Меркель и бывший президент Франции Франсуа Олланд уже после начала СВО признали, что никто на Западе не собирался выполнять эти договоренности.

    10 февраля 2026, 23:17
    Захарова: Пока не будем рассказывать, что сделаем со списком требований Каллас
    Захарова: Пока не будем рассказывать, что сделаем со списком требований Каллас
    @ МИД России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова с иронией прокомментировала заявление главы европейской дипломатии Кайи Каллас о необходимости требований Евросоюза к России по Украине.

    «Пока не будем рассказывать, что сделаем с ее списком требований. Гусары, молчать!» – заявила Захарова в Telegram.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Каллас заявила о намерении в ближайшие дни представить странам Евросоюза список условий для России, связанных с урегулированием конфликта на Украине.

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что российская сторона намерена вернуть себе исконно русские земли, как того желают русские люди на Украине. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что специальная военная операция на Украине стала неизбежной после того, как западные политики отвергли все предлагаемые Россией пути мирного урегулирования.

    11 февраля 2026, 13:10
    Россия и ЕС открыли «канал связи»

    Президент Франции Эммануэль Макрон заявил об открытии «технического канала связи» с Россией. Таким образом, Евросоюз нашел замену для главной евродипломатки Каи Каллас.

    11 февраля 2026, 13:21
    Кремль прокомментировал сообщения о выборах на Украине

    Песков заявил о преждевременности разговоров о выборах на Украине

    Кремль прокомментировал сообщения о выборах на Украине
    @ Александр Казаков/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Планы Владимира Зеленского по проведению выборов на Украине остаются неясными, так как официальных заявлений по этому поводу пока не поступало, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    По словам Пескова, пока преждевременно обсуждать возможные намерения Владимира Зеленского провести на Украине референдум или выборы, передает ТАСС.

    Песков пояснил, что в данный момент существует лишь обмен сообщениями через прессу, источники которых не подтверждены официально.

    По словам представителя Кремля, сначала анонимный источник сообщил о якобы начавшейся подготовке к выборам, а затем другой источник из офиса киевского режима опроверг эту информацию.

    Он также отметил, что необходимо внимательно следить за информационными потоками, но при этом ориентироваться на первоисточники. По его словам, со стороны официальных лиц Киева подобных заявлений пока не поступало.

    The Financial Times сообщила, что Владимир Зеленский может объявить о выборах и референдуме 24 февраля.

    Президент России Владимир Путин на итоговой пресс-конференции заявил, что Москва готова подумать о прекращении ударов по территории Украины в день возможных выборов.

    11 февраля 2026, 09:51
    Лавров назвал новые варианты соглашения по Украине «изнасилованием» версии США
    Лавров назвал новые варианты соглашения по Украине «изнасилованием» версии США
    @ Александр Щербак/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Глава МИД России Сергей Лавров назвал новые варианты документа по урегулированию на Украине попыткой «изнасилования» американской инициативы.

    Новые варианты документа по урегулированию ситуации на Украине являются попыткой «изнасилования» американской инициативы со стороны Владимира Зеленского и его западных союзников, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, передает РИА «Новости». Он отметил, что эти версии существенно отличаются от изначального американского плана.

    По словам Лаврова, из последней редакции документа исчез пункт о восстановлении прав русских как национального меньшинства на Украине, который, по его словам, присутствовал в предложениях США. Сейчас в проекте говорится лишь о необходимости проявлять терпимость и следовать нормам Евросоюза в этой сфере, то есть речь идет фактически о «договоре терпимости».

    Министр также уточнил, что обсуждаемый документ из 20 пунктов, который рассматривали США, Европа и Украина после саммита на Аляске, России не передавали.

    Лавров напомнил: «В Анкоридже мы нашли подходы, опиравшиеся на американские предложения, которые открывали путь к миру». По его словам, документ включал все принципиальные вопросы и исходил из текущей ситуации «на земле», в том числе тех реалий, которые Россия создала для защиты русских на Украине.

    Лавров подчеркнул, что на основе предложенного плана стороны могли бы оперативно согласовать окончательный мирный договор.

    Ранее Сергей Лавров заявил, что Москва не получала предложений по мирному плану Владимира Зеленского из 20 пунктов.

    Также Лавров указывал, что невозможно достичь урегулирования с Украиной на условиях, которые сейчас продвигает Европа вместе с Владимиром Зеленским.

    Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин отметил, что европейские страны из так называемой коалиции желающих пытаются внедрить неприемлемые условия в будущие мирные соглашения по Украине.

    11 февраля 2026, 12:03
    Министр спорта Дегтярев назвал негодяем французского главу ИИХФ
    Министр спорта Дегтярев назвал негодяем французского главу ИИХФ
    @ Максим Блинов/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Министр спорта России и президент Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев резко высказался в адрес главы Международной федерации хоккея (IIHF) Люка Тардифа, назвав его негодяем.

    Министр спорта России Михаил Дегтярев в эфире передачи «Центральный канал» на платформе VK Видео заявил о планах подать иск к Международной федерации хоккея.

    По его словам, Россия надеется добиться восстановления своих сборных на международных турнирах примерно через год.

    Дегтярев отметил, что самой сложной федерацией для переговоров является именно IIHF, поскольку ее возглавляет француз Люк Тардиф.

    «Это связано с тем, что ее возглавляет француз Люк Тардиф, негодяй редкий. Но там, я думаю, мы где-то через годик тоже восстановимся. По нашему плану будем судиться», – сказал министр.

    Сборные России и Белоруссии были отстранены от участия в международных хоккейных турнирах с 2022 года.

    Ранее сборная России по хоккею на траве допущена к участию во всех юниорских международных соревнованиях без каких-либо ограничений.

    МОК рекомендовал допустить к турнирам юных спортсменов из России с флагом и гимном.

    Министр спорта Михаил Дегтярев сообщил, что исполком МОК может рассмотреть восстановление ОКР не ранее апреля. Дегтярев также объявил планы на участие в 60 турнирах.

    10 февраля 2026, 20:40
    Каллас пообещала «выдвинуть русским» условия ЕС по урегулированию на Украине
    Каллас пообещала «выдвинуть русским» условия ЕС по урегулированию на Украине
    @ Fabian Sommer/dpa/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Глава дипломатии ЕС Кая Каллас заявила о намерении в ближайшие дни представить странам ЕС перечень условий для России, связанных с урегулированием конфликта на Украине, сообщает Reuters.

    Глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас пообещала подготовить перечень требований к России с возможными уступками в рамках урегулирования конфликта на Украине, сообщает РИА «Новости».

    По ее словам, «всем, кто сидит за столом переговоров, включая русских и американцев, необходимо понимать, что для принятия решения необходимо согласие европейцев. И для этого у нас тоже есть условия. И эти условия мы должны выдвигать не к украинцам, <…>, а к русским».

    Издание отмечает, что Каллас планирует в ближайшие дни представить этот список правительствам стран-членов Евросоюза. Она подчеркнула, что согласование европейской позиции имеет решающее значение для любых переговорных инициатив по урегулированию ситуации на Украине.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава РФПИ Кирилл Дмитриев обвинил главу европейской дипломатии Каю Каллас в деструктивных заявлениях. Дмитриев заявил, что подобные высказывания мешают мирному урегулированию на Украине. Он также подчеркнул, что они препятствуют успешным переговорам.

    10 февраля 2026, 21:56
    СК возбудил дело после подрыва автомобиля во Фрязине
    СК возбудил дело после подрыва автомобиля во Фрязине
    @ Bulkin Sergey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    В результате взрыва неизвестного устройства в автомобиле на железнодорожном переезде во Фрязине мужчина получил осколочное ранение голени и был госпитализирован.

    Следственный комитет возбудил уголовное дело о покушении на убийство с применением общеопасного способа после инцидента с хлопком неустановленного устройства в автомобиле во Фрязине, сообщает ТАСС. В пресс-службе ГСУ СК России по Московской области уточнили, что дело возбуждено по статьям о покушении на убийство и незаконном обороте взрывчатых веществ.

    Инцидент произошел на железнодорожном переезде, когда в машине с мужчиной сработало неустановленное устройство. В результате происшествия мужчина получил осколочное ранение голени и был госпитализирован в медицинское учреждение.

    Следователи устанавливают все обстоятельства случившегося, проводится осмотр места происшествия и изымаются необходимые улики.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, сотрудники ДПС на улице Елецкой в Москве заметили подозрительного человека у служебного автомобиля полиции.

    10 февраля 2026, 20:59
    Брюссель решил занять средства на внешних рынках на помощь Украине

    Брюссель решил пересмотреть бюджет ЕС для поиска денег на финансирование Украины

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Экстренное голосование Европарламента по корректировке бюджета позволит Брюсселю занять средства на внешних рынках для предоставления кредита Киеву.

    Европарламент утвердил проведение голосования по экстренной процедуре для внесения изменений в многолетние финансовые рамки Евросоюза. Данная процедура необходима для того, чтобы Брюссель получил возможность осуществлять заимствования на внешних рынках и предоставлять Киеву кредит под гарантии общеевропейского бюджета, отмечает РИА «Новости».

    Большинство депутатов поддержали внесение изменений на голосовании. Окончательное голосование по соответствующим поправкам назначено на среду. В этот же день в Европарламенте пройдет утверждение самого кредита и изменений в механизме фонда ЕС для Украины, из которого будут осуществляться выплаты.

    Ранее лидеры стран ЕС на саммите в декабре приняли решение о выделении Украине кредита на 90 млрд евро на два года под гарантии общеевропейского бюджета. Это решение стало альтернативой конфискации российских суверенных активов, против которой выступила Бельгия.

    Для окончательного оформления кредита Брюсселю необходимо утвердить изменения в бюджете и механизме фонда, а также согласовать детали кредитного инструмента. Еврокомиссия рассчитывает начать выплаты Киеву уже в апреле текущего года.

    Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен поприветствовала выделение Евросоюзом 90 млрд евро Украине для укрепления ее позиций.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, при этом страны Евросоюза выражают растущее недовольство позицией Парижа по поводу привлечения сторонних государств к выплате процентов по кредиту Киеву в 90 млрд евро.

    Напомним, что Брюссель 29 января уже выделил 145 млрд евро на гуманитарную помощь Украине и дополнительно направил 8 млрд евро Молдавии для поддержки беженцев с Украины.

    11 февраля 2026, 14:57
    Охранник погиб при стрельбе в колледже Анапы

    Губернатор Кондратьев: Охранник погиб при стрельбе в колледже Анапы

    Tекст: Валерия Городецкая

    В результате стрельбы в одном из колледжей Анапы погиб один человек – охранник, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

    По его словам, еще два человека получили ранения средней тяжести. Информация о количестве пострадавших уточняется.

    Кондратьев в своем Telegram-канале отметил, что охранник техникума оперативно отреагировал на происшествие, вызвал правоохранительные органы и не позволил нападавшему проникнуть дальше в здание.

    Напомним, в среду студент открыл стрельбу в техникуме Анапы.

    11 февраля 2026, 11:54
    Политолог объяснила цель закона на Украине об эвакуации детей без согласия родителей

    Политолог Шеслер: Киев развязал себе руки для кражи украинских детей

    Политолог объяснила цель закона на Украине об эвакуации детей без согласия родителей
    @ REUTERS/Yara Nardi

    Tекст: Анастасия Куликова

    Киевские власти, которые громогласно заявляли о «похищении русскими детей», сами создали себе условия для кражи несовершеннолетних, сказала газете ВЗГЛЯД политолог Лариса Шеслер. Ранее на Украине разрешили принудительную эвакуацию детей без согласия родителей.

    «На Украине нет ресурсов для размещения эвакуированных. Количество жилых помещений, в которых могут поселиться так называемые временно перемещенные лица, исчисляется десятками, может быть, сотнями. Зачастую людей просто вывозят в ближайший населенный пункт и высаживают на автовокзале. Причем мало кого волнует, идет ли речь о пожилых или о женщинах с детьми», – рассказала правозащитница Лариса Шеслер.

    По ее словам, в такой ситуации многие отказываются от эвакуации и остаются в своих домах в ожидании прихода ВС России. «При этом кадры того, как они встречают наших солдат – радуются, обнимаются – имеют огромный психологический эффект и наносят удар по престижу Киева», – добавила собеседница.

    Она полагает, что одобренный Радой закон об эвакуации детей без согласия родителя – попытка запугать украинцев и оказать давление на тех, кто ожидает прихода российской армии. Шеслер допускает проведение показательных операций с принудительным вывозом детей, кадры которых впоследствии будут крутить по местным телеканалам.

    Парадоксально, что киевские власти, которые громогласно заявляли о «похищении русскими детей», сами создали себе условия для кражи несовершеннолетних. «Фальшивые обвинения в адрес России были, есть и, к сожалению, будут. Благородное и гуманное действие России по спасению детей, их перемещению в безопасные места истолковываются пропагандистами на Украине и на Западе как незаконное изъятие», – напомнила политолог.

    «В то же время на Банковой принимают решение, официально разрешающее забирать детей у родителей, принудительно их эвакуировать. Может быть, следующей шагом станет идея передавать несовершеннолетних Западу?» – возмутилась Шеслер.

    Ранее Верховная рада Украины одобрила законопроект, согласно которому полиция может вывозить детей из зоны активных боевых действий без согласия родителей. Решение об объявлении обязательной эвакуации принимают военные администрации по письменной просьбе командования ВСУ.

    Согласно документу, после оповещения, по крайней мере, один из родителей или опекунов должен вывезти своего ребенка в безопасные районы. Если они отказываются это делать, ребенка забирает полиция, после чего передает его органам опеки. Новый закон также дает право вводить ограничения на въезд, вход и пребывание в районах, где проводится обязательная эвакуация.

    Напомним, власти на Украине объявляют об эвакуации, в том числе принудительным способом, довольно часто из-за приближения линии фронта. При этом украинское руководство неоднократно плодило фейки о якобы похищенных Россией детях. Их тиражировали многие западные СМИ.

    Помощник российского президента Владимир Мединский летом 2025 года отмечал, что число «похищенных русскими детей» постоянно менялось: сначала речь шла о 1,5 млн, потом цифра была снижена до 200 тысяч, наконец – до 20 тысяч. «Мы просили, покажите имена, фамилии, какие это дети, заявления родителей. Списков не было, голые цифры. Вот мы наконец получили полный список. Как видите, здесь 339 фамилий», – сказал он на конференции по итогам второго раунда переговоров в Стамбуле.

    «На самом деле речь идет о десятках детей. Эти дети никем не похищены. Нет ни одного похищенного ребенка. Есть дети, спасенные нашими солдатами ценой своей жизни, с риском вытащенные, из зоны боевых действий вывезенные. И мы ищем родителей, и если появляются родители, мы их возвращаем», – подчеркивал Мединский.

    11 февраля 2026, 14:49
    Студент открыл стрельбу в техникуме Анапы

    МВД сообщило о задержании стрелявшего в техникуме Анапы студента

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Три человека получили ранения в результате стрельбы, открытой студентом в одном из техникумов Анапы, пострадавшим оказывается медицинская помощь, сообщили в МВД.

    Студент открыл стрельбу в холле одного из техникумов Анапы. В результате пострадали три человека. Сейчас всем раненым оказывается необходимая медицинская помощь, сообщили РИА «Новости» в ГУ МВД по Краснодарскому краю.

    Напавший, который является студентом данного учебного заведения, был оперативно задержан сотрудниками правоохранительных органов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее в Уфе задержали подозреваемого в нападении на четверых студентов и полицейского в общежитии высшего учебного заведения. В результате нападения на общежитие в Уфе пострадали двое сотрудников полиции и несколько студентов. Подозреваемого подростка решили отправить под домашний арест.


    10 февраля 2026, 20:32
    Юрист предупредил об уголовных рисках сжигания чучела на Масленицу

    Юрист Балакаев: Сжигание чучела на Масленицу может обернуться уголовной ответственностью

    Юрист предупредил об уголовных рисках сжигания чучела на Масленицу
    @ Дмитрий Рогулин/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Нарушение правил сжигания чучел на Масленицу может привести к уголовной ответственности, предупредил юрист в сфере энергетики и жилищного права, научный сотрудник отдела права ИФИП УрО РАН Виктор Балакаев.

    Балакаев в беседе с «Постньюс» напомнил, что разводить открытый огонь запрещено вблизи дорог, железнодорожных путей, в охранных зонах и лесах.

    Эксперт уточнил, что поджог в публичных местах может быть квалифицирован как мелкое хулиганство, а в отдельных случаях – даже как преступление. Кроме того, по словам Балакаева, изготовление чучел, напоминающих представителей определенных социальных групп, может расцениваться как разжигание вражды.

    Газета ВЗГЛЯД ранее писала, какие народные приметы на Масленицу 2026 стоит знать, чтобы понять их связь с погодой, урожаем и личным благополучием, а также о том, что готовить и как отмечать каждый день.

    11 февраля 2026, 08:35
    FT: Зеленский может объявить о выборах и референдуме 24 февраля
    FT: Зеленский может объявить о выборах и референдуме 24 февраля
    @ The Presidential Office of Ukraine/Capital Pictures/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Владимир Зеленский может объявить о проведении президентских выборов и референдума по вопросам урегулирования конфликта на Украине уже 24 февраля, сообщили СМИ.

    Как пишет The Financial Times, инициатива обсуждается на фоне усиливающегося давления со стороны США, которые настаивают на скорейшем завершении конфликта весной, передает ТАСС.

    Неназванный западный чиновник заявил, что у украинцев имеется «твердое убеждение, что все эти мероприятия должны быть связаны с переизбранием Зеленского».

    По информации FT, Киев начал планировать проведение сразу двух голосований – президентских выборов и референдума по мирным договоренностям с Россией. Ожидается, что оба голосования могут пройти до 15 мая.

    Ранее Guardian сообщила, что в 2026 году для Владимира Зеленского заготовлены немалые трудности из-за необходимости проведения выборов, сложной ситуации на фронте и в настроениях солдат ВСУ.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, спикер Рады Руслан Стефанчук назвал условия для проведения выборов на Украине.

    Президент России Владимир Путин на итоговой пресс-конференции заявил, что Москва готова подумать о прекращении ударов по территории Украины в день возможных выборов.

    10 февраля 2026, 21:36
    В Европе предложили запретить все криптовалютные операции с Россией

    FT: ЕС готов ввести полный запрет на криптовалютные транзакции с Россией

    В Европе предложили запретить все криптовалютные операции с Россией
    @ Siegra Asmoel/imagebroker.com/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Европейская комиссия намерена полностью запретить криптовалютные транзакции с Россией, чтобы пресечь обход санкций через альтернативные финансовые механизмы, пишет The Financial Times (FT).

    Газета FT ознакомилась с внутренним документом ЕК, в котором Брюссель предлагает ввести всеобъемлющий запрет на деятельность российских криптовалютных платформ, передает РБК.

    ЕК рассматривает такой подход, как более эффективную альтернативу точечному внесению отдельных компаний в санкционные списки, говорится в материале. В документе отмечается, что подобные «адресные» меры не работают, поскольку приводят лишь к появлению новых структур для обхода ограничений. В ЕК считают, что российские криптоплатформы используются для «содействия торговле товарами, которые могут применяться в конфликте на Украине».

    Согласно новым предложениям, Евросоюз намерен запретить любое сотрудничество с российскими поставщиками услуг в сфере криптоактивов. Под ограничение должны попасть все платформы, созданные в России для перевода и обмена криптовалютой. В ЕК подчеркивают, что цель запрета – обеспечить максимальную эффективность санкционной политики против Москвы.

    Ранее Reuters раскрыло подробности 20-го пакета антироссийских санкций ЕС.

    11 февраля 2026, 14:54
    Греф назвал себя чемпионом мира по количеству ошибок

    Греф назвал себя чемпионом мира по количеству совершенных ошибок

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Глава Сбербанка Герман Греф на конгрессе госуправления пошутил о звании чемпиона мира по ошибкам, подчеркнув, что не боится принимать решения.

    Глава Сбербанка Герман Греф во время выступления на Первом Международном конгрессе государственного управления пошутил, что можно считать его чемпионом мира по количеству совершенных ошибок, передает РИА «Новости».

    Греф подчеркнул: «Если вы мне скажете, в чем я чемпион мира, я чемпион мира только в одном – в количестве совершенных ошибок».

    Он объяснил это тем, что не боится принимать решения, а это, по его мнению, неизбежно ведет к ошибкам. Греф также отметил, что президент страны всегда предоставлял свободу и доверие, а также анализировал, почему произошла та или иная ошибка.

    Ранее в среду Греф заявил о необходимости реформирования системы доходов сотрудников министерств для борьбы с коррупцией и повышения уровня жизни.

    Он также сообщил, что Сбербанк остановил процесс сокращения неэффективных сотрудников, после увольнения 20% работников в прошлом году.

    Напомним, в ноябре Греф объявил, что искусственный интеллект Сбербанка выявил 20% неэффективных сотрудников.


