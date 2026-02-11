Политолог объяснила цель закона на Украине об эвакуации детей без согласия родителей

Политолог Шеслер: Киев развязал себе руки для кражи украинских детей

Tекст: Анастасия Куликова

«На Украине нет ресурсов для размещения эвакуированных. Количество жилых помещений, в которых могут поселиться так называемые временно перемещенные лица, исчисляется десятками, может быть, сотнями. Зачастую людей просто вывозят в ближайший населенный пункт и высаживают на автовокзале. Причем мало кого волнует, идет ли речь о пожилых или о женщинах с детьми», – рассказала правозащитница Лариса Шеслер.

По ее словам, в такой ситуации многие отказываются от эвакуации и остаются в своих домах в ожидании прихода ВС России. «При этом кадры того, как они встречают наших солдат – радуются, обнимаются – имеют огромный психологический эффект и наносят удар по престижу Киева», – добавила собеседница.

Она полагает, что одобренный Радой закон об эвакуации детей без согласия родителя – попытка запугать украинцев и оказать давление на тех, кто ожидает прихода российской армии. Шеслер допускает проведение показательных операций с принудительным вывозом детей, кадры которых впоследствии будут крутить по местным телеканалам.

Парадоксально, что киевские власти, которые громогласно заявляли о «похищении русскими детей», сами создали себе условия для кражи несовершеннолетних. «Фальшивые обвинения в адрес России были, есть и, к сожалению, будут. Благородное и гуманное действие России по спасению детей, их перемещению в безопасные места истолковываются пропагандистами на Украине и на Западе как незаконное изъятие», – напомнила политолог.

«В то же время на Банковой принимают решение, официально разрешающее забирать детей у родителей, принудительно их эвакуировать. Может быть, следующей шагом станет идея передавать несовершеннолетних Западу?» – возмутилась Шеслер.

Ранее Верховная рада Украины одобрила законопроект, согласно которому полиция может вывозить детей из зоны активных боевых действий без согласия родителей. Решение об объявлении обязательной эвакуации принимают военные администрации по письменной просьбе командования ВСУ.

Согласно документу, после оповещения, по крайней мере, один из родителей или опекунов должен вывезти своего ребенка в безопасные районы. Если они отказываются это делать, ребенка забирает полиция, после чего передает его органам опеки. Новый закон также дает право вводить ограничения на въезд, вход и пребывание в районах, где проводится обязательная эвакуация.

Напомним, власти на Украине объявляют об эвакуации, в том числе принудительным способом, довольно часто из-за приближения линии фронта. При этом украинское руководство неоднократно плодило фейки о якобы похищенных Россией детях. Их тиражировали многие западные СМИ.

Помощник российского президента Владимир Мединский летом 2025 года отмечал, что число «похищенных русскими детей» постоянно менялось: сначала речь шла о 1,5 млн, потом цифра была снижена до 200 тысяч, наконец – до 20 тысяч. «Мы просили, покажите имена, фамилии, какие это дети, заявления родителей. Списков не было, голые цифры. Вот мы наконец получили полный список. Как видите, здесь 339 фамилий», – сказал он на конференции по итогам второго раунда переговоров в Стамбуле.

«На самом деле речь идет о десятках детей. Эти дети никем не похищены. Нет ни одного похищенного ребенка. Есть дети, спасенные нашими солдатами ценой своей жизни, с риском вытащенные, из зоны боевых действий вывезенные. И мы ищем родителей, и если появляются родители, мы их возвращаем», – подчеркивал Мединский.