В Одессе предложили заменить памятник Пушкину на бюст Трампа

В Одессе появилась петиция о замене памятника Пушкину на бюст Трампа
На сайте «Социально активный гражданин» появилась петиция с требованием заменить памятник Александру Пушкину в центре Одессы на бюст президента США Дональда Трампа.
Инициатива была зарегистрирована 8 января и на данный момент собрала только пять подписей. Для рассмотрения обращения местными властями требуется минимум 1 тыс. подписей за три месяца, передает ТАСС.
Автор петиции считает, что вопрос замены бюста Пушкина стал актуальным «в условиях переосмысления исторических и культурных символов в городе и стране в целом». По мнению автора, Дональд Трамп – «одна из наиболее заметных фигур мировой политики XXI века», а его бюст в центре города может стать современным арт-высказыванием и поводом для публичной дискуссии.
Памятник Пушкину, согласно инициативе, предлагается демонтировать и перенести в музей. Таким образом, автор петиции подчеркивает важность сохранения культурного наследия, но предлагает изменить символическое наполнение городской среды.
В октябре в центре Одессы рабочие начали заколачивать досками памятник Александру Пушкину, который ранее защищал бывший мэр Геннадий Труханов.
Ранее Труханов поссорился с военнослужащим ВСУ из-за памятника Пушкину, который он отказывался сносить, считая культурным наследием.