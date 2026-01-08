В Одессе предложили заменить памятник Пушкину на бюст Трампа

В Одессе появилась петиция о замене памятника Пушкину на бюст Трампа

Tекст: Дарья Григоренко

Инициатива была зарегистрирована 8 января и на данный момент собрала только пять подписей. Для рассмотрения обращения местными властями требуется минимум 1 тыс. подписей за три месяца, передает ТАСС.

Автор петиции считает, что вопрос замены бюста Пушкина стал актуальным «в условиях переосмысления исторических и культурных символов в городе и стране в целом». По мнению автора, Дональд Трамп – «одна из наиболее заметных фигур мировой политики XXI века», а его бюст в центре города может стать современным арт-высказыванием и поводом для публичной дискуссии.

Памятник Пушкину, согласно инициативе, предлагается демонтировать и перенести в музей. Таким образом, автор петиции подчеркивает важность сохранения культурного наследия, но предлагает изменить символическое наполнение городской среды.

В октябре в центре Одессы рабочие начали заколачивать досками памятник Александру Пушкину, который ранее защищал бывший мэр Геннадий Труханов.

Ранее Труханов поссорился с военнослужащим ВСУ из-за памятника Пушкину, который он отказывался сносить, считая культурным наследием.