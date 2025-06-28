Мэр Одессы поскандалил с военнослужащим ВСУ из-за памятника Пушкину

Tекст: Мария Иванова

Мэр Одессы Геннадий Труханов вступил в спор с военнослужащим ВСУ по поводу памятника Александру Пушкину, передает Страна.ua.

оводом стало замечание военного о том, что власти города до сих пор не демонтировали памятник, которого он назвал «адептом русского мира». Труханов отверг такое определение поэта и заявил, что не считает Пушкина символом русского мира, передает РИА «Новости».

В ходе беседы мэр задал встречный вопрос: «А что для вас тогда Оперный театр, Потемкинские своды?».

После того как собеседник представился военнослужащим ВСУ, Труханов поинтересовался, почему вообще тот не находится на фронте. Военный назвал этот вопрос манипулятивным.

Инцидент вызвал резонанс среди жителей города и пользователей соцсетей. В Одессе продолжаются споры относительно отношения к русской культуре и судьбы памятников, связанных с российской историей и именами.

Накануне мэр Одессы Геннадий Труханов заявил на русском языке, что город никогда не принадлежал России

Депутат Госдумы Михаил Шеремет обратил внимание на то, что Труханов назвал Одессу «не русским» городом, делая это заявление именно на русском. А председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов раскритиковал слова мэра Одессы, назвав их ошибочными и исторически неверными.