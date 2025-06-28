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Рогов назвал заявление мэра Одессы о русскости ущербным
Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов раскритиковал слова мэра Одессы о том, что город не имеет русского статуса, назвав такие заявления ошибочными и исторически неверными.
Как передает РИА «Новости», Рогов резко высказался о заявлении мэра Одессы Геннадия Труханова, в котором утверждалось, что Одесса не является русским городом. Рогов охарактеризовал такие слова как «ущербные» и добавил: «Одесса – это русский город и город, который делает всех приезжих иностранцев русскими».
Он отметил, что усилия властей Украины, в том числе режима Зеленского, по изменению идентичности города не принесут результата. По убеждению Рогова, жители Одессы никогда не примут навязанные им новые идентичности и останутся исторически русскими.
Рогов подчеркнул: «Одесса никаким другим городом кроме как русским быть не может. Это неоспоримый исторический факт».
Как писала газета ВЗГЛЯД, мэр Одессы Геннадий Труханов заявил в ходе спора с жителями, что город никогда не принадлежал России. Депутат Госдумы Михаил Шеремет отметил, что Труханов назвал Одессу «не русским» городом, при этом говорил на русском языке.