Финское «государство всеобщего благосостояния» идет ко дну

Tекст: Станислав Лещенко

Через полгода в Финляндии состоятся парламентские выборы. В связи с этим Минфин подготовил для следующего правительства, которое будет сформировано после выборов 2027 года, список рекомендаций – по данным Yle, около 200 мер. Главная цель – укрепить государственные финансы и добиться за четыре года экономии в 8–11 млрд евро.

К столь жесткой экономии чиновников подталкивает рост долга. По данным Статистического управления Финляндии, консолидированный валовой долг государственного сектора на конец второго квартала 2026 года составил 259,6 млрд евро, или 90,3% ВВП, – на 4,8 млрд больше, чем кварталом ранее. И прогнозы неутешительны. По сентябрьской оценке Минфина, в 2026 году долг составит около 90% ВВП, а к 2030 году достигнет почти 98%. Для сравнения: в 2008 году финский долг составлял около 33% ВВП, то есть за 18 лет он вырос почти втрое.

Рост долга – результат наложения друг на друга нескольких мощных факторов. Финляндия – одна из самых быстро стареющих стран Европы. Расходы на пенсии, здравоохранение и социальные услуги растут, а число работающих сокращается. В период пандемии Covid-19 правительству пришлось направить огромные средства на поддержку бизнеса и домохозяйств. Это привело к резкому скачку заимствований: всего за год, с 2019-го по 2020-й, долг вырос с 59,5% до 69,2% ВВП.

Однако не успело государство оправиться, как последовал новый удар – разрыв экономических связей с Россией, вплоть до закрытия границы по решению Хельсинки. До 2022 года двусторонняя торговля товарами и услугами составляла около 11–13 млрд евро в год, а накопленные финские инвестиции в российской экономике Союз промышленников Финляндии оценивал примерно в 12 млрд евро.

После 2022 года значительная часть этих вложений была потеряна или обесценилась. Финляндия лишилась крупного экспортного рынка, а ее приграничные регионы – российских туристов: в пиковый 2013 год они оставляли в стране около 1,2 млрд евро. Это больно задело экономику приграничья и, как следствие, доходы бюджета.

Следующим ударом по финской экономике стало вступление страны в НАТО, потребовавшее увеличить военные расходы. Бюджет Минобороны на 2027 год составит около 6,7 млрд евро – на 618 млн больше, чем в 2026-м, а к 2030 году вырастет до 9,2 млрд, или около 3,2% ВВП. Это требует дополнительных заимствований.

Тем временем ряд отраслей – промышленность, строительство, авиаперевозки, туризм, ресторанный и гостиничный бизнес – начали погружаться в кризис, а Финляндия вышла на первое место в ЕС по безработице: в августе, по данным Евростата, она составила 10,3% при среднем показателе по Евросоюзу 6,1%. В мае без учета сезонных колебаний безработица достигала 12,7%.

В Минфине предупреждают, что обслуживание госдолга съедает все большую часть бюджета, вытесняя другие расходы. А поскольку долг приближается к 100% ВВП, у правительства остается все меньше резервов. Эта же перспектива, по логике чиновников, подрывает саму возможность сохранить в Финляндии социальное государство: других вариантов, кроме его демонтажа, у кабинета не остается.

Конкретные шаги к этому демонтажу и содержатся в рекомендациях Минфина новому правительству. Министр финансов Риикка Пурра давно предупреждает, что Финляндия не сможет и дальше тащить свое государство всеобщего благосостояния; после публикации документа она заявила, что пенсии нельзя исключить из мер экономии.

Самое резонансное предложение – постепенное повышение минимального пенсионного возраста до 70 лет. Правда, повышать планку предлагается очень медленно – на шесть месяцев с каждым поколением, начиная с родившихся в 1967 году.

Профсоюзы возмутились. Председатель STTK (профсоюз, представляющий интересы работников среднего звена) Эльсе-Май Кирвесниеми назвала идею «безответственной по отношению к молодым» и напомнила, что фактический возраст выхода на пенсию в Финляндии уже достиг 63,2 года.

Сам премьер-министр Петтери Орпо 8 октября дистанцировался от идеи: документ министерства он назвал выступлением чиновников, а повышение пенсионного возраста до 70 лет – «совершенно нереалистичным», добавив, что оно «вероятно, не пройдет».

Второе ключевое предложение Минфина – отмена или существенное сокращение пособия по уходу за ребенком на дому. Министерство оценивает, что эта мера увеличит занятость примерно на 10 000 человек. Сейчас пособие выплачивается семьям с детьми до трех лет, если один из родителей остается дома вместо того, чтобы отдать ребенка в детский сад: 377,68 евро в месяц плюс 113,07 евро за каждого другого ребенка младше трех лет. Новый директор Kela – госоргана социального обеспечения – Кирси Вархила заявила, что пособие – «пережиток своего времени»: оно не влияет на рождаемость и лишает женщин стимула к карьере и профессиональному развитию.

Мера, которую финское население воспринимает особенно чувствительно, – «оптимизация» больничной сети. Уже закрыты больницы ряда небольших городов. Помимо этого, Минфин предлагает обложить налогом сжигание древесины, повысить налог на ископаемое топливо и отменить энергетическую льготу для торфа.

Нынешние предложения Минфина – не первый удар по финской системе социальной защиты. С 2023 года правительство Петтери Орпо уже реализовало несколько пакетов жесткой экономии – за что крайне нелюбимо профсоюзами, организовавшими ряд забастовок, в том числе политических. Так, с 1 января 2024 года период ожидания, в течение которого безработные не получают никаких выплат, увеличен с пяти до семи дней, а с 1 марта 2026 года ужесточены санкции за отказ активно искать работу.

Безработных стали куда строже проверять на предмет доходов: любой заработанный евро уменьшает выплату на 50 центов. Трудовой ценз увеличен с шести до двенадцати месяцев. Введена поэтапная шкала снижения выплат: чем дольше человек сидит без работы, тем меньше пособие.

Кроме того, введено множество других урезаний – и в большом, и в малом. Так, с 1 января 2025 года жилищное пособие перестали выплачивать владельцам собственного жилья. С 1 февраля 2026 года Kela получила право урезать базовую социальную помощь на 50% – если получатель по запросу ведомства не зарегистрировался как ищущий работу и не оформил более приоритетные пособия.

Индексация большинства пособий, привязанных к индексу народной пенсии, заморожена до конца 2027 года. Это означает, что инфляционные корректировки не производятся, и пособия фактически обесцениваются с каждым годом. С 1 января 2026 года государственное возмещение за визит к частному врачу снижено с 30 до 8 евро. Студенческое пособие в 2026 году не индексируется. Зато на фоне социальных сокращений продолжают расти расходы на армию – вот уж на чем финское государство экономить не собирается.

Доктор политических наук, профессор СПбГУ Наталья Еремина считает, что Финляндия стоит перед экзистенциальным поворотом в своей судьбе.

«То, чем занимается правительство Петтери Орпо – и чем без сомнения придется заняться и следующему Кабмину вне зависимости от того, кто выиграет выборы – это не просто набор технических мер, а постепенный демонтаж основных элементов государства всеобщего благосостояния, формировавшегося десятилетиями.

– говорит Еремина. – Пенсионный возраст в семьдесят лет означает, что будущие поколения будут работать куда дольше, чем их отцы и матери, дедушки и бабушки. Отмена пособия по уходу за детьми лишает семьи возможности выбирать между работой и заботой о ребенке. Сокращение больничной сети и закрытие отделений неотложной помощи делают медицинскую помощь менее доступной, особенно в отдаленных регионах. Заморозка индексации пособий обесценивает социальные гарантии».

Эксперт подчеркивает, что государственный долг, превысивший 90% ВВП и продолжающий расти, не оставляет Финляндии особенного выбора.

«Левые силы предлагают радикальное повышение налогов на частные компании, но это приведет лишь к дальнейшему удушению экономики.

Финляндия оказалась в ловушке: разрыв с Россией лишил ее важнейшего экономического партнера, рост военных расходов требует все новых ресурсов, а старение населения увеличивает нагрузку на пенсионную и медицинскую системы. В этих условиях демонтаж социального государства может показаться единственным выходом. Но цена этого выхода – рост неравенства, обнищание уязвимых слоев населения и утрата того, что давало Финляндии имидж одной из самых благополучных стран мира», – говорит Наталья Еремина.

По ее мнению, вряд ли финны будут безучастно наблюдать, как их лишают социальных благ – и это чревато уже политическими потрясениями. «С 2022-го в стране резко выросла забастовочная активность. И если правительство попытается провести предложения Минфина в жизнь, начнется новая волна акций протеста. Тут можно вспомнить Францию, где в 2023-м попытка повысить пенсионный возраст с 62-х до 64 лет вызвала массовые протесты и забастовки, которые длились месяцами. В Греции в свое время жесткая экономия, навязанная кредиторами, привела к массовым беспорядкам и политической нестабильности. Не исключено, что финские протесты окажутся еще более масштабными», – заключает Еремина.