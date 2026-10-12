  • Новость часаМинцифры и Минобороны обсудили защиту дата-центров от беспилотников
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Европейцы борются с топливным кризисом воровством
    Минобороны создало сервис для обучения военных нейросетей
    Глава Минфина США назвал европейцев лицемерами за критику дизельной сделки
    «Яндекс» сообщил о постепенном восстановлении сервисов после сбоя
    ВС России поразили доставлявший грузы для ВСУ сухогруз
    От Киева потребовали не вредить американским потребителям
    Конфликт Трампа с Зеленским поставил под угрозу разведпомощь Украине
    ЕС подготовил санкции против производства российских ракет
    Из правительства Мерца уволилась министр труда
    Мнения
    Тимур Шерзад Тимур Шерзад Как Суворов не дал туркам сжечь Херсон и Черноморский флот

    12 октября 1787 года турки высадили десант на Кинбурнской косе. Овладение этим клочком суши было лишь первым этапом. Враг хотел запустить цепочку событий, которая вышвырнет русских из Новороссии и подожжет кавказские владения империи. Но на пути неприятеля встал генерал-аншеф Суворов.

    0 комментариев
    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Как Зеленский превратил Европу в село Степанчиково

    Так и хочется задать всем попавшим под чары Зеленского вопрос, поставленный Достоевским: «уверены ли вы, что те, которые уже совершенно смирились и считают себе за честь и за счастье быть вашими шутами, приживальщиками и прихлебателями, – уверены ли вы, что они уже совершенно отказались от всякого самолюбия?»

    15 комментариев
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Киев получил первое корейское предупреждение

    Украинский стиль общения с серьезными внешними партнерами допустим только в условиях, если тем самим нужно использовать Украину и ее народ против России. В иных случаях никто терпеть хамство Киева не собирается.

    6 комментариев
    12 октября 2026, 11:24 • В мире

    Финское «государство всеобщего благосостояния» идет ко дну

    Финское «государство всеобщего благосостояния» идет ко дну
    @ Michael Nitzschke/imageBROKER/Global Look Press

    Tекст: Станислав Лещенко

    «Финляндия оказалась в ловушке». Такими словами эксперты описывают причины, по которым чиновники этого государства предлагают резко повысить пенсионный возраст и вообще лишить своих сограждан целого ряда социальных преимуществ и льгот. О какой ловушке идет речь - и причем тут разрыв Финляндии с Россией?

    Через полгода в Финляндии состоятся парламентские выборы. В связи с этим Минфин подготовил для следующего правительства, которое будет сформировано после выборов 2027 года, список рекомендаций – по данным Yle, около 200 мер. Главная цель – укрепить государственные финансы и добиться за четыре года экономии в 8–11 млрд евро.

    К столь жесткой экономии чиновников подталкивает рост долга. По данным Статистического управления Финляндии, консолидированный валовой долг государственного сектора на конец второго квартала 2026 года составил 259,6 млрд евро, или 90,3% ВВП, – на 4,8 млрд больше, чем кварталом ранее. И прогнозы неутешительны. По сентябрьской оценке Минфина, в 2026 году долг составит около 90% ВВП, а к 2030 году достигнет почти 98%. Для сравнения: в 2008 году финский долг составлял около 33% ВВП, то есть за 18 лет он вырос почти втрое.

    Рост долга – результат наложения друг на друга нескольких мощных факторов. Финляндия – одна из самых быстро стареющих стран Европы. Расходы на пенсии, здравоохранение и социальные услуги растут, а число работающих сокращается. В период пандемии Covid-19 правительству пришлось направить огромные средства на поддержку бизнеса и домохозяйств. Это привело к резкому скачку заимствований: всего за год, с 2019-го по 2020-й, долг вырос с 59,5% до 69,2% ВВП.

    Однако не успело государство оправиться, как последовал новый удар – разрыв экономических связей с Россией, вплоть до закрытия границы по решению Хельсинки. До 2022 года двусторонняя торговля товарами и услугами составляла около 11–13 млрд евро в год, а накопленные финские инвестиции в российской экономике Союз промышленников Финляндии оценивал примерно в 12 млрд евро.

    После 2022 года значительная часть этих вложений была потеряна или обесценилась. Финляндия лишилась крупного экспортного рынка, а ее приграничные регионы – российских туристов: в пиковый 2013 год они оставляли в стране около 1,2 млрд евро. Это больно задело экономику приграничья и, как следствие, доходы бюджета.

    Следующим ударом по финской экономике стало вступление страны в НАТО, потребовавшее увеличить военные расходы. Бюджет Минобороны на 2027 год составит около 6,7 млрд евро – на 618 млн больше, чем в 2026-м, а к 2030 году вырастет до 9,2 млрд, или около 3,2% ВВП. Это требует дополнительных заимствований.

    Тем временем ряд отраслей – промышленность, строительство, авиаперевозки, туризм, ресторанный и гостиничный бизнес – начали погружаться в кризис, а Финляндия вышла на первое место в ЕС по безработице: в августе, по данным Евростата, она составила 10,3% при среднем показателе по Евросоюзу 6,1%. В мае без учета сезонных колебаний безработица достигала 12,7%.

    В Минфине предупреждают, что обслуживание госдолга съедает все большую часть бюджета, вытесняя другие расходы. А поскольку долг приближается к 100% ВВП, у правительства остается все меньше резервов. Эта же перспектива, по логике чиновников, подрывает саму возможность сохранить в Финляндии социальное государство: других вариантов, кроме его демонтажа, у кабинета не остается.

    Конкретные шаги к этому демонтажу и содержатся в рекомендациях Минфина новому правительству. Министр финансов Риикка Пурра давно предупреждает, что Финляндия не сможет и дальше тащить свое государство всеобщего благосостояния; после публикации документа она заявила, что пенсии нельзя исключить из мер экономии.

    Самое резонансное предложение – постепенное повышение минимального пенсионного возраста до 70 лет. Правда, повышать планку предлагается очень медленно – на шесть месяцев с каждым поколением, начиная с родившихся в 1967 году.

    Профсоюзы возмутились. Председатель STTK (профсоюз, представляющий интересы работников среднего звена) Эльсе-Май Кирвесниеми назвала идею «безответственной по отношению к молодым» и напомнила, что фактический возраст выхода на пенсию в Финляндии уже достиг 63,2 года.

    Сам премьер-министр Петтери Орпо 8 октября дистанцировался от идеи: документ министерства он назвал выступлением чиновников, а повышение пенсионного возраста до 70 лет – «совершенно нереалистичным», добавив, что оно «вероятно, не пройдет».

    Второе ключевое предложение Минфина – отмена или существенное сокращение пособия по уходу за ребенком на дому. Министерство оценивает, что эта мера увеличит занятость примерно на 10 000 человек. Сейчас пособие выплачивается семьям с детьми до трех лет, если один из родителей остается дома вместо того, чтобы отдать ребенка в детский сад: 377,68 евро в месяц плюс 113,07 евро за каждого другого ребенка младше трех лет. Новый директор Kela – госоргана социального обеспечения – Кирси Вархила заявила, что пособие – «пережиток своего времени»: оно не влияет на рождаемость и лишает женщин стимула к карьере и профессиональному развитию.

    Мера, которую финское население воспринимает особенно чувствительно, – «оптимизация» больничной сети. Уже закрыты больницы ряда небольших городов. Помимо этого, Минфин предлагает обложить налогом сжигание древесины, повысить налог на ископаемое топливо и отменить энергетическую льготу для торфа.

    Нынешние предложения Минфина – не первый удар по финской системе социальной защиты. С 2023 года правительство Петтери Орпо уже реализовало несколько пакетов жесткой экономии – за что крайне нелюбимо профсоюзами, организовавшими ряд забастовок, в том числе политических. Так, с 1 января 2024 года период ожидания, в течение которого безработные не получают никаких выплат, увеличен с пяти до семи дней, а с 1 марта 2026 года ужесточены санкции за отказ активно искать работу.

    Безработных стали куда строже проверять на предмет доходов: любой заработанный евро уменьшает выплату на 50 центов. Трудовой ценз увеличен с шести до двенадцати месяцев. Введена поэтапная шкала снижения выплат: чем дольше человек сидит без работы, тем меньше пособие.

    Кроме того, введено множество других урезаний – и в большом, и в малом. Так, с 1 января 2025 года жилищное пособие перестали выплачивать владельцам собственного жилья. С 1 февраля 2026 года Kela получила право урезать базовую социальную помощь на 50% – если получатель по запросу ведомства не зарегистрировался как ищущий работу и не оформил более приоритетные пособия.

    Индексация большинства пособий, привязанных к индексу народной пенсии, заморожена до конца 2027 года. Это означает, что инфляционные корректировки не производятся, и пособия фактически обесцениваются с каждым годом. С 1 января 2026 года государственное возмещение за визит к частному врачу снижено с 30 до 8 евро. Студенческое пособие в 2026 году не индексируется. Зато на фоне социальных сокращений продолжают расти расходы на армию – вот уж на чем финское государство экономить не собирается.

    Доктор политических наук, профессор СПбГУ Наталья Еремина считает, что Финляндия стоит перед экзистенциальным поворотом в своей судьбе.

    «То, чем занимается правительство Петтери Орпо – и чем без сомнения придется заняться и следующему Кабмину вне зависимости от того, кто выиграет выборы – это не просто набор технических мер, а постепенный демонтаж основных элементов государства всеобщего благосостояния, формировавшегося десятилетиями.

    – говорит Еремина. – Пенсионный возраст в семьдесят лет означает, что будущие поколения будут работать куда дольше, чем их отцы и матери, дедушки и бабушки. Отмена пособия по уходу за детьми лишает семьи возможности выбирать между работой и заботой о ребенке. Сокращение больничной сети и закрытие отделений неотложной помощи делают медицинскую помощь менее доступной, особенно в отдаленных регионах. Заморозка индексации пособий обесценивает социальные гарантии».

    Эксперт подчеркивает, что государственный долг, превысивший 90% ВВП и продолжающий расти, не оставляет Финляндии особенного выбора.

    «Левые силы предлагают радикальное повышение налогов на частные компании, но это приведет лишь к дальнейшему удушению экономики.

    Финляндия оказалась в ловушке: разрыв с Россией лишил ее важнейшего экономического партнера, рост военных расходов требует все новых ресурсов, а старение населения увеличивает нагрузку на пенсионную и медицинскую системы. В этих условиях демонтаж социального государства может показаться единственным выходом. Но цена этого выхода – рост неравенства, обнищание уязвимых слоев населения и утрата того, что давало Финляндии имидж одной из самых благополучных стран мира», – говорит Наталья Еремина.

    По ее мнению, вряд ли финны будут безучастно наблюдать, как их лишают социальных благ – и это чревато уже политическими потрясениями. «С 2022-го в стране резко выросла забастовочная активность. И если правительство попытается провести предложения Минфина в жизнь, начнется новая волна акций протеста. Тут можно вспомнить Францию, где в 2023-м попытка повысить пенсионный возраст с 62-х до 64 лет вызвала массовые протесты и забастовки, которые длились месяцами. В Греции в свое время жесткая экономия, навязанная кредиторами, привела к массовым беспорядкам и политической нестабильности. Не исключено, что финские протесты окажутся еще более масштабными», – заключает Еремина.

    Главное
    Уничтожена группа боевиков «Азова» в российской форме
    ВСУ начали отправлять на российские позиции пленных с минами и тротилом
    Советник Трампа обвинил Зеленского в подрыве политики США
    Варшава призвала закрыть консульства России в Европе
    Число совершивших диверсии подростков удвоилось в 2026 году
    Шарий назвал уголовное дело в Испании «полным фуфлом»
    В Красноярском крае ликвидировали почти тысячу медведей

    ИИ поможет экономике России зарабатывать больше

    Генеративный искусственный интеллект может принести российской экономике от 6 до 21 трлн рублей накопленного эффекта к 2030 году, следует из исследования «Сбера». Однако для реализации этого потенциала бизнесу недостаточно купить доступ к нейросетям: придется перестроить рабочие процессы, обучить сотрудников и обеспечить безопасность данных. Пока банки и технологические компании уже зарабатывают на GenAI, многие предприятия лишь пробуют его возможности и оценивают риски. В чем они заключаются? Подробности

    Перейти в раздел

    Россия и США заключили идеальную сделку к ужасу Европы

    Эмбарго на экспорт российского дизеля официально смягчено, американцы начнут получать топливо из России уже в ближайшие дни. Для США это приемлемая сделка, для Европы позорная, для Украины отрезвляющая, а для самой России почти идеальная. Так уж сложилось. Подробности

    Перейти в раздел

    Как искусственный интеллект изменит боевые возможности танков

    В последнее время и в России, и на Западе все чаще звучат заявления о разработке бронетехники нового поколения – и главной ее особенностью станет использование искусственного интеллекта (ИИ). Как именно ИИ способен увеличить боевую эффективность бронемашин, в какой степени способен стать заменой некоторых членов экипажа и какие конкретно образцы получат «электронные мозги» прежде всего? Подробности

    Перейти в раздел

    Европейцы борются с топливным кризисом воровством

    Случившийся в западном мире резкий рост стоимости автомобильного топлива немедленно сказался на криминальной статистике. По всей Европе отмечается увеличение количества краж дизеля и бензина, причем не только из автомобилей. К каким ухищрениям прибегают европейцы для подобного воровства и почему не все за это их осуждают? Подробности

    Перейти в раздел

    Гражданская авиация показала уязвимость перед пилотами-террористами

    Рейс Flydubai из Дубая в Тель-Авив завершился экстренной посадкой в Саудовской Аравии после конфликта в кабине пилотов. По сообщениям СМИ, задумавший теракт летчик напал на другого с ножом, чтобы нейтрализовать своего коллегу и устроить повторение 11 сентября в Нью-Йорке. Предотвратить катастрофу и посадить лайнер помогли другие пилоты, находившиеся на борту самолета. Какие пробелы в авиационной безопасности позволяют случаться подобным инцидентам? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел
    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел

    • Сколько граммов в чайной ложке: таблица для соли, сахара, муки, масла и других продуктов

      Чайная ложка помогает быстро отмерить небольшое количество ингредиентов, если кухонных весов нет под рукой. Стандартная чайная ложка вмещает около 5 мл жидкости, но вес соли, сахара, муки, масла, меда и других продуктов в ней будет разным из-за различной плотности. Разбираемся, сколько граммов помещается в одной чайной ложке с горкой и без нее, и приводим удобную таблицу для самых популярных ингредиентов.

    • Сколько граммов в столовой ложке: таблица для муки, сахара, соли, масла и других продуктов

      Столовая ложка помогает быстро отмерить продукты без кухонных весов, но одинаковый объем не означает одинаковый вес. В стандартной столовой ложке помещается около 15 мл жидкости, а количество граммов зависит от плотности продукта и от того, набрана ложка с горкой или без нее. Разбираемся, сколько граммов муки, сахара, соли, меда, масла, круп и других ингредиентов содержится в одной столовой ложке, и приводим удобные таблицы для готовки.

    • «Прийти» или «придти»: как правильно пишется слово, правило и как легко запомнить

      Правильно писать только «прийти»: вариант «придти» современной литературной норме не соответствует. Путаница возникает из-за слова «идти» и форм «приду», «придешь», «придет», в которых буква «д» действительно появляется. Разбираемся, почему в неопределенной форме нужно писать «прийти», как быстро проверить себя и запомнить правильный вариант без сложных правил.

    Перейти в раздел

    • Трамп нашел способ увеличить госдолг США

      Госдолг США пробил очередной потолок и и достиг отметки 40 триллионов долларов. Это произошло, несмотря на попытки президента Дональда Трампа сократить госрасходы и на массовые увольнения чиновников.

    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

    • В спасении своей карьеры Стармер рассчитывает на НАТО

      Британская пресса считает, что у уходящего британского премьера останется возможность продолжить свою политическую карьеру. Кир Стармер называется в числе претендентов на пост будущего генсека НАТО: срок выбора нового главы альянса наступает в 2028 году.

    Перейти в раздел

    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации