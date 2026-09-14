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    14 сентября 2026, 08:30 • Экономика

    Мировая экономика начинает задыхаться без русского топлива

    Мировая экономика начинает задыхаться без русского топлива
    @ Paul Sakuma/AP/ТАСС

    Tекст: Владимир Добрынин

    Мировой рынок ожидает «огромный дефицит топлива, который очень скоро станет очевидным», утверждают эксперты. Почему производство дизельного топлива оказалось в серьезном кризисе, как из-за этого страдают в первую очередь западные потребители и почему звучат прогнозы о том, что уже вскоре все станет для них только хуже?

    Западная Европа и США переживают острейший топливный кризис – и прежде всего ощущается недостаток дизельного топлива. Американские потребители негодуют: дизель в Калифорнии стоит восемь долларов за галлон, то есть порядка 180 рублей за литр. Такие показатели достигнуты впервые в истории.

    В США, несмотря на рекордно высокие объемы добычи нефти и работу большинства нефтеперерабатывающих заводов на полную мощность, внутренние запасы дистиллятов (включая дизельное топливо) находятся на самом низком уровне для этого времени года. До такого уровня они не опускались как минимум за последние четверть века.

    Еще хуже дела обстоят в Европе. Во Франции стоимость литра дизельного топлива достигла 2,3 евро, то есть порядка 225 рублей. В среднем же, по данным бюллетеня Европейской комиссии, по ЕС цены на 95-й бензин составляют 1,91 евро, а дизтопливо отпускается на АЗС по 2,01 евро.

    А ведь именно дизель, а вовсе не бензин – настоящая кровь мировой экономики. Дизель используется в торговом и рыболовецком флоте, дизельные двигатели стоят на тракторах, убирающих урожай, и на фурах, которые перевозят продукты. На дизеле работают магистральные тепловозы. Наконец, тяжелая военная техника (танки, БТР, тягачи) – вся она оснащена дизельными двигателями.

    Значение дизеля хорошо иллюстрируют напоминающие панические сообщения из Финляндии. Транспортные ассоциации Финляндии потребовали от правительства страны немедленных мер в связи с рекордным подорожанием топлива. «Цены на топливо, оплачиваемые коммерческим транспортом, достигли неприемлемого уровня и наносят ущерб финской экономике», – заявляют финские транспортники.

    При этом в России никакого дефицита дизельного топлива не наблюдается. Россия всего лишь прекратила поставку дизеля за рубеж (хотя и допускает со временем снятие этих ограничений).

    «Каждый удар БПЛА, выводящий из строя российский нефтеперерабатывающий завод, ... задерживает возобновление экспорта российского дизельного топлива и бензина, в результате чего мир все больше испытывает потребность в этих продуктах переработки», – пишет испанское издание El Economista. И дело не только в прекращении экспорта из России, но и в резком сокращении поставок нефти и нефтепродуктов с Ближнего Востока.

    Компания Vitol, один из крупнейших в мире нефтетрейдеров (ее бизнес заключается в транспортировке сырой нефти и взимании за это комиссионных), была вынуждена выступить по этому поводу со специальным обращением для рынков и потребителей. В документе сообщается, что с каждым днем в мире становится все меньше бензина и дизельного топлива.

    «НПЗ функционируют на полную мощность, но не в состоянии наполнить рынок...

    Если не будут решены некоторые проблемы, из-за которых крупные нефтеперерабатывающие заводы (в России и на Ближнем Востоке) выходят из строя, наступит момент, когда топлива не хватит на всех, даже если нефть в мире будет добываться с избытком, то есть больше, чем спрос на нее, – отмечается в релизе. – Если количество находящихся в строю заводов не будет увеличено, возникнет дефицит бензина, дизельного топлива, мазута и керосина».

    «Некоторыми проблемами» в пресс-релизе витиевато названы удары Украины по российским нефтеперерабатывающим заводам. Ровно о том же в воскресенье заявил президент США Дональд Трамп, сказав, что Зеленский должен прекратить удары по российским НПЗ, потому что это «наносит вред всему миру».

    Звучит, конечно, своеобразно, потому что удары США по Ирану и блокада иранских танкеров стали еще одной причиной дефицита топлива на мировом рынке. Не говоря уж о том, что именно США обеспечивают Киев разведданными для ударов по российской энергосистеме.

    Рассел Харди, генеральный директор Vitol Group, также считает, что ситуация на товарном рынке становится все более сложной. «Рынок очень напряженный, – сказал Харди.

    – Запасы практически на самом низком уровне и истощаются».

    Потеря экспорта нефтепродуктов с Ближнего Востока и из России (по оценкам, 2 млн баррелей в день из каждого региона) означает не только глубокий топливный кризис, но и возможность сильно обогатиться для альтернативных поставщиков. Например, в Африке.

    Гигантский нефтеперерабатывающий завод, принадлежащий компании Dangote Petroleum Refinery and Petrochemicals FZE нигерийского миллиардера Алико Данготе, работает на всю катушку. Однако даже при этом объемов производства завода недостаточно для удовлетворения всего европейского спроса.

    «Сейчас мы максимально наращиваем производство солярки, но не забываем и обратить внимание на увеличение выпуска керосина. В этой сфере сейчас можно добиться очень высокой прибыли», – не скрывает своего удовольствия Дэвид Берд, генеральный директор компании. 14 сентября компания выходит на биржу (IPO) – и понятно, что слова ее гендиректора имеют целью подстегнуть интерес к вложениям в акции Dangote. Расчет в первую очередь на европейцев – они просто обязаны проинвестировать нигерийский НПЗ, если не хотят усугубления кризиса.

    А прогнозы о том, что на самом деле перед нами, а точнее, перед европейцами – только цветочки, уже звучат. «Дефицит дизельного топлива в мировом нефтеперерабатывающем секторе только начинается и, вероятно, приведет к ограниченному предложению в течение следующих нескольких месяцев, что будет поддерживать высокие цены и оказывать давление на спрос», – уверен Марк Сенн, старший вице-президент по глобальной торговле американской нефтеперерабатывающей компании Phillips 66.

    Ему вторит эксперт из другой части планеты. «Если нам удастся сохранить эту ситуацию до конца года, это будет большим достижением», – говорит шейх Халед Аль-Сабах, директор по международному маркетингу компании Kuwait Petroleum, имея в виду глобальную систему нефтепереработки. Иначе говоря, эксперт считает, что скорее всего дальше будет только хуже. По его словам,

    налицо риск «огромного дефицита топлива, который очень скоро станет очевидным».

    Дефицит затрагивает все сегменты рынка, не только дизельное топливо. Агентство Reuters сообщает, что мазут для судов и электростанций может закончиться на мировом рынке в третьем квартале текущего года. Экспорт из США помог смягчить дефицит, особенно в Европе, которая сильно зависит от импорта. Однако ситуация может измениться, поскольку потребление дизельного топлива в регионе начнет расти с наступлением зимы.

    «Поставки дизтоплива из США в Европу растут, а его производство в Штатах не увеличивается. Так долго продолжаться не может. Чтобы нарастить резервы нефтепродуктов, нужны новые заводы. И желательно, чтобы оборудование имеющихся, работающих на пике возможностей сегодня, не вышло из строя завтра всерьез и надолго. Уже сегодня ясно, что Северо-Западную Европу ждет очень суровая зима», – говорит Аль-Сабах. И резюмирует: «Это только начало».

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