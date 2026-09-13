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    13 сентября 2026, 21:00 • В мире

    Прибалтика лицемерит в борьбе с «имперским духом» России

    Прибалтика лицемерит в борьбе с «имперским духом» России
    @ Всероссийский музей А. С. Пушкина

    Tекст: Никита Демьянов

    «Это борьба пигмеев с великанами. Для властей Прибалтики она заранее обречена на поражение». Такими словами эксперты оценивают реформу, лишившую русских школьников Литвы права на изучение классиков русской литературы. Пушкину, Ломоносову и другим титанам русской цивилизации ставят в вину то, что для себя допускают и пропагандируют сами прибалты.

    «С этого учебного года в программе родного языка и литературы русского национального меньшинства для девятого класса не остается ни Ломоносова, ни Державина», – сообщили в Министерстве образования Литвы. Как известно, Михаил Васильевич Ломоносов был выдающимся ученым-естествоиспытателем, энциклопедистом, внесшим большой вклад и в науку, и в культуру, и в просвещение.

    Ломоносов же считается одним из создателей современного русского языка. Гаврила Романович Державин – русский поэт XVIII-XIX веков, творчество которого способствовало зарождению русского романтизма, вдохновитель Пушкина.

    И Державин, и Ломоносов, как известно, относятся к литературе эпохи классицизма и Просвещения – оба отделены от нас двумя с лишним веками. Однако для литовских чиновников такой временной разрыв ничего не значит: они рассматривают Ломоносова и Державина в качестве вполне актуальных «певцов российского империализма».

    Первым внимание на Ломоносова, указанного в качестве автора по выбору в программе по родному языку и литературе школ русского национального меньшинства для 9-го класса, обратил литовский премьер-министр Миндаугас Синкявичюс. В августе Синкявичюс предложил скорректировать программы общеобразовательных школ таким образом, чтобы «больше не учить литовских школьников патриотизму и гражданственности на текстах Ломоносова, писателя, прославлявшего имперские войны России».

    Инициативу подхватила министр образования, науки и спорта Раминта Поповене, заявившая, что в этих программах могут отыскаться и другие «сомнительные авторы». В результате под отмену на пару с Ломоносовым угодил и Державин. Литовские цензоры, проведя ревизию творческого багажа обоих авторов, обнаружили в нем произведения, написанные во славу русского оружия – например, «Оду на взятие Хотина» у Ломоносова или «Оду на взятие Измаила» Державина. А читать вещи такого рода русским школьника в Литве, по мнению властей, недопустимо, ибо в них может пробудиться «имперский дух».

    Синкявичюс также предложил включить в школьные программы классика украинской литературы Тараса Шевченко. Однако в итоге Ломоносова и Державина из программ выкинули, а Шевченко в них так и не включили. По словам литовских чиновников от образования, перед принятием такого решения требуется более глубокий анализ программы: «Недостаточно просто вычеркнуть одну или другую фамилию и вписать новую.

    Необходимо профессионально оценить, какие авторы и их литературные произведения формируют установки учащихся из русского национального меньшинства, проживающих в Литве, и как конструируется их ценностный фундамент».

    В Прибалтике давно борются с памятью и творчеством русских классиков. Переименовано множество улиц, носивших имена Пушкина, Лермонтова, Тургенева, Гоголя, Ломоносова. В Риге демонтированы памятники Пушкину, его музе Анне Керн, мемориальные таблички, указывавшие места жительства беллетриста Валентина Пикуля. В Вильнюсе ликвидировали мемориальные доски, отмечавшие здания, где в свое время останавливался Достоевский, жил писатель-фронтовик Константин Воробьев.

    Помимо голого запретительства и вандализма в Прибалтике уже много лет пытаются подвести под отмену русской культуры теоретическую базу. В местных СМИ регулярно утверждается, что русская культура пронизана «идеологией агрессивного имперства».

    На помощь прибалты подтягивают украинских «экспертов», которые «разоблачают» Пушкина, Достоевского, Толстого, Булгакова, Куприна, Чайковского, Прокофьева и других.

    Стихотворение Пушкина «Клеветникам России» подается как «оправдание жестокого подавления имперскими войсками Польского восстания 1830-1831 годов». А в поэме «Полтава» Пушкин, по мнению антироссийских пропагандистов, «выражал колониальные взгляды на украинцев и неприятие украинского национального движения».

    В «воспевании империи» обвиняют и других русских писателей – в частности Льва Толстого. Указывается что он, как и другой русский классик Михаил Лермонтов, «лично участвовал в колониальных войнах Российской империи». Лермонтова уличают в том, что все его творчество проникнуто «колониализмом по отношению к народам Кавказа» и «имперскостью».

    «Деколонизаторы» из Прибалтики утверждают, что «лишь единицы среди русских писателей смогли преодолеть в себе имперский шовинизм и признать право других народов на свое национальное развитие». В качестве одного из немногих таких «хороших» российских авторов приводится декабрист Кондратий Рылеев, работавший над поэмой об Иване Мазепе. Однако пропагандисты, видимо, не знают, что

    Рылеев был яростным патриотом России. Он работал в правлении Российско-американской компании и ратовал за расширение российских владений на североамериканском континенте. То есть, с точки зрения русофобов, был тоже «злостным русским колонизатором».

    Также, как утверждают чиновники от образования в Прибалтике, «имперские и шовинистские тенденции в русской литературе никуда не исчезли и в XX веке». В качестве «яркого примера российского шовиниста-украинофоба» приводится уроженец Киева Михаил Булгаков.

    Даже критиков советской власти и диссидентов, таких как Иосиф Бродский или Александр Солженицын уличают в том, что они «все равно не смогли отвергнуть великодержавный шовинизм, превосходство по отношению к другим народам». Утверждается, что «современная агрессия России, желание уничтожить своих соседей, превратить их в рабов, неприятие демократии и «либеральных ценностей», ненависть к «коллективному Западу» – корни всех этих явлений именно в классической русской литературе».

    Доктор политических наук, профессор СПбГУ Наталья Еремина говорит, что Прибалтика объявила войну значимой части мировой культуры. «Те классики, которых они пытаются «отменять» – входят в сокровищницу мировой культуры.

    Борьба с классиками русской литературы выглядит смешно и по-детски – это борьба пигмеев с великанами. Для властей Прибалтики она заранее обречена на поражение. Единственными пострадавшими окажутся школьники стран Балтии, которых их власти духовно обкрадывают. Духовно нищими людьми, не имеющими достойного образования, управлять легче»,

    подчеркивает Еремина в беседе с газетой ВЗГЛЯД.

    При этом сами прибалты склонны возвеличивать собственных литераторов, проповедующих откровенную русофобию и настоящий шовинизм. Несколько лет назад русская община Латвии оказалась в шоке, узнав, что именно предписано изучать местным школьникам на уроках литературы. В СМИ обратилась возмущенная мать, показавшая журналистам текст одной из книг из школьной программы.

    Цитата из данного произведения выглядит так: «Если ты встречаешь русского, то говори с ним, будто ты стоишь в окне на втором этаже, а он во дворе, по уши в грязи, поскольку именно такова разница между эстонцем и русским. Будь учтивым и холодно приветливым, временами даже улыбнись. В морду не бей, но смотри на него свысока, и ты увидишь, как он тебя боится. Так собака боится даже самого легкого намека на огорчение в голосе своего хозяина, и русские со своей широкой душонкой даже сегодня не являются чем-то другим, как рабами татар, коими они были веками».

    Речь  идет о романе писателя Гунарса Яновскиса «Сола», рекомендованном для изучения в двенадцатом классе. Учительница по литературе заявила, что роман учит латвийских детей патриотизму и назвала книгу «золотым фондом латышской литературы».

    В список рекомендованных в Латвии авторов входит и довоенный писатель Эдвартс Вирза, автор романа «Страумены». Основная магистральная линия творчества Вирзы – воспевание труда латышского крестьянства на своей земле и отвержение «чуждых влияний», которые, по мнению Вирзы, несли латышам немцы и русские.

    В Литве в школьную программу входит писатель Казис Бинкис, который писал антипольские произведения и требовал отобрать у поляков принадлежавший им до 1939 года Вильнюс. Вообще, надо сказать, что в Литовской Республике 1920-30-х антипольские настроения были очень сильны. Писатели Майронис (Йонас Мачюлис), Винцас Креве-Мицкявичюс, Балис Сруога, Йозас Грушас, Бернардас Бразджионис живописали времена польско-литовской унии, как «век тьмы», а

    польское влияние – как фактор, ослабивший литовскую государственность, изображали поляков, как злодеев, мошенников, интриганов-манипуляторов. Сейчас все эти авторы в Литве входят в список рекомендованных для школьников.

    Разумеется, современная Литва и не помышляет бросить вызов куда более крупной и мощной Польше, вместе с которой она входит в НАТО и ЕС. Агрессия направлена внутрь страны, на общину литовских поляков (6,5 % населения). При формировании негативного отношения к польской общине Литвы используются в том числе и произведения указанных выше авторов. В результате в настоящее время литовские поляки жалуются на дискриминацию и на то, что литовское государство хочет их ассимилировать.

    Другими словами, прибалты, отвергая русскую литературу за ее «имперскость», сами поднимают на щит вполне себе экспансионистских авторов – просто масштабы их экспансионизма соответствуют масштабу этих государств и народов.

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