Китай объявил о сближении с Индией

The Independent: Китай укрепляет БРИКС сближением с Индией

Tекст: Игорь Иножарский

На саммите БРИКС в Дели председатель КНР Си Цзиньпин представил пакет инициатив по искусственному интеллекту, торговле и инвестициям, заявив о запуске «инициативы Большого БРИКС» для углубления практического сотрудничества расширенного блока, сообщила газета The Independent.

Си объявил о создании открытой AI-зоны БРИКС для кооперации в области больших языковых моделей и формирования открытой AI-экосистемы, предложил партнерство специальных экономических зон и проведение в Китае форума по торговле услугами БРИКС в следующем году для укрепления торгово-инвестиционных связей.

Лидеры БРИКС согласовали совместную декларацию по конфликту на Ближнем Востоке с призывом к максимальной сдержанности, диалогу и деэскалации, несмотря на противостояние Ирана и ОАЭ в войне США и Израиля против Ирана; на полях саммита президент Ирана Масуд Пезешкиан и наследный принц Абу-Даби шейх Халед обсудили снижение напряженности и меры по обеспечению региональной стабильности.

Президент России Владимир Путин назвал БРИКС мощной силой для формирования более справедливого миропорядка и призвал объединять конкурентные преимущества экономик стран блока; по данным Кремля, лидеры Китая и Индии предложили содействие в организации переговоров по урегулированию конфликта вокруг Украины, и Путин приветствовал такую готовность.

Саммит стал площадкой для осторожного сближения Индии и Китая: Си и премьер-министр Индии Нарендра Моди провели встречу, на которой китайский лидер подчеркнул, что Пекин рассматривает двусторонние отношения в стратегической и долгосрочной перспективе и считает страны партнерами, а не соперниками, тогда как Моди заявил о необходимости мира и спокойствия на спорной границе и недопущения превращения разногласий в конфликты.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Си Цзиньпин на полях форума представил для стран объединения пять инициатив нового этапа БРИКС, включающих развитие цифровой экономики и совместных инфраструктурных проектов. Ранее сообщалось, что китайский лидер объявил о восстановлении полноформатного сотрудничества Китая и Индии, сделав акцент на стабилизации приграничной ситуации и наращивании торговли. Си Цзиньпин впервые за семь лет прибыл в Индию, обозначив этим визитом важность личного диалога для продвижения повестки расширенного БРИКС.