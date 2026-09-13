Огромный оползень в Гималаях и ускоренное таяние ледников в высочайшем горном поясе Земли – это проблема далеко не только Непала, а всей планеты. Она может затронуть сразу 16 густонаселенных азиатских стран, где проживают два миллиарда человек.3 комментария
В Литве подняли истребитель НАТО из-за принятой за дрон стаи птиц
Остановка работы аэропорта Вильнюса и поднятие по тревоге натовской авиации произошли из-за ошибочного распознавания обычных пернатых как беспилотного летательного аппарата, сообщили СМИ.
Как пишет Reuters со ссылкой на национальный центр управления кризисами, инцидент в воздушном пространстве балтийской республики привел к серьезным мерам безопасности, передает РИА «Новости».
Поводом для тревоги послужил неопознанный объект, обнаруженный радарами в воскресенье. «В Литве заявили, что принятый за дрон объект, который заметили в воздушном пространстве в воскресенье и который вынудил власти закрыть аэропорт Вильнюса, а НАТО – поднять как минимум один истребитель, оказался стаей птиц», – говорится в сообщении.
Как писала газета ВЗГЛЯД, международный аэропорт Вильнюса временно прекратил обслуживание пассажиров из-за неопознанных летательных аппаратов.
Для перехвата предполагаемых беспилотников с базы на севере страны вылетел истребитель Североатлантического альянса.