Россия и Индия сдвинули проект BRICS Pay с мертвой точки

Tекст: Андрей Резчиков

В пятницу Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), компания BRICS Pay и индийская BRICS Pay India договорились о сотрудничестве по развитию системы BRICS Pay в Индии и создании трансграничных платежных сервисов в рамках объединения БРИКС. Об этом сообщил РФПИ во время визита президента России Владимира Путина в Индию, пишет Интерфакс.

В рамках соглашения стороны намерены изучить возможность интеграции BRICS Pay с платежной инфраструктурой Индии, подготовить потенциальные пилотные проекты, а затем запустить трансграничный платежный сервис. Инициатива призвана способствовать созданию открытой, устойчивой и технологически независимой инфраструктуры для проведения расчетов между странами БРИКС, в том числе с использованием национальных валют.

Российская компания BRICS Pay выступает технологическим партнером проекта. Как сообщил глава РФПИ Кирилл Дмитриев, в ходе XVIII саммита БРИКС в Индии российская делегация фокусировалась именно на финансовом треке: «Мы возглавляем группу по взаимодействию по финансовым вопросам, и здесь очень важны вопросы платежей».

BRICS Pay India станет деловым и координационным партнером в Индии. Она будет взаимодействовать с банками, платежными организациями, торговыми предприятиями и другими участниками индийского рынка. Первые прототипы и пилотные транзакции платежной системы тестировались еще в прошлые годы. Однако теперь проект официально переходит в стадию практического развертывания и масштабирования.

BRICS Pay – это децентрализованная платежно-расчетная инфраструктура, которая должна связать существующие национальные платежные системы стран-участниц, такие как российская СПФС (Система передачи финансовых сообщений), китайская CIPS, бразильская Pix и индийский интерфейс мгновенных платежей UPI. Система позволит проводить платежи между компаниями (B2B) и гражданами (C2B) напрямую в национальных валютах (рублях, рупиях, юанях и т.д.), минуя доллар США в качестве промежуточного звена.

Тема дедолларизации БРИКС была одной из центральных в выступлениях президента США Дональда Трампа, который занимает жесткую позицию и называет блок «антиамериканским». Он публично грозил ввести 100%-ные пошлины против любой страны БРИКС, которая попытается создать альтернативную валюту или активно содействовать замене доллара в расчетах.

Министр финансов России Антон Силуанов называл создание независимой платежной системы БРИКС «жизненной необходимостью». Он неоднократно говорил, что Россия не пытается разрушить старый финансовый порядок, а создает вынужденную страховку. «Если действующая и для всех привычная система сбоит и не работает, то нужно создавать альтернативу. Альтернатива всегда лучше, если она есть», – отмечал Силуанов в интервью журналисту Павлу Зарубину.

По мнению главы Минфина, традиционные инструменты (такие как SWIFT) были полностью «политизированы» Западом. В связи с этим БРИКС нуждается в автономных механизмах трансграничных расчетов, чтобы защитить коммерческие потоки от внешнего давления и рисков блокировок.

Как отмечают эксперты, технологическая готовность BRICS Pay находится на промежуточном этапе: это уже не чистый пилот, но еще и не полноценная промышленная эксплуатация.

«Среди партнеров идут активные дискуссии о том, как именно система должна работать, множество согласований между Минфинами и центральными банками. Процесс сложный и комплексный, но главное – он идет в сторону создания полноценной платежной системы, независимой от SWIFT и, по крайней мере напрямую, от доллара», – пояснил политолог Александр Малинин, соучредитель Центра международного взаимодействия и сотрудничества, член экспертного клуба «Дигория».

По его словам, смысл BRICS Pay не в том, чтобы разрушить что-то старое, а в том, чтобы создать альтернативы. «Это позволит странам диверсифицировать внешнюю экономику и торговлю, а значит, и политику – экономика и политика всегда связаны. В последние годы многие государства сталкиваются с тарифными и санкционными ограничениями, с трудностями именно из-за SWIFT. Запуск такой платформы и подключение к ней все большего числа стран – перспективная история и для России, и для многих незападных государств, которые не хотят зависеть от одного геополитического лагеря и его платежных систем», – подчеркивает собеседник.

По мнению Малинина, BRICS Pay поможет решить проблему «зависания» платежей между Россией, Китаем и Индией. Уже сейчас товарооборот России и Китая практически весь идет в национальных валютах. «Россия и Индия развивают этот процесс сложнее, но все же развивают. Есть сделки между Россией и Бразилией в рублях и реалах. Работа ведется и с другими странами БРИКС. База уже есть. Остается, пожалуй, самый сложный, но вполне решаемый аспект – связать существующие платежные системы и сделки в единую экосистему, к которой можно будет подключать самые разные государства», – рассуждает эксперт.

Цифровые валюты – цифровой рубль, цифровой юань и другие государственные криптовалюты – будут участвовать в финансовой экосистеме БРИКС. Как напомнил Малинин, об этом неоднократно говорилось на саммитах, в том числе в 2024 году, когда Россия председательствовала в объединении. «Но это вопрос не сегодняшнего дня: цифровые валюты в отдельных странах, включая Россию, только сейчас развиваются. Перспектива может быть долгой, однако направление однозначно будет развиваться», – прогнозирует спикер.

Для обычных туристов BRICS Pay станет удобным сервисом оплаты. «Абсолютно станет возможной простая история: у человека есть карта российского банка, он приезжает в Индию и спокойно расплачивается ею. Или отправляет деньги другу в Бразилию и не думает о том, что они зависнут, что придется использовать серые схемы с бешеными комиссиями. Конкретный формат – отдельное приложение, привязка к существующим картам или оплата по QR-кодам – вопрос реализации, но цель именно такая: сделать расчеты простыми и прямыми», – пояснил Малинин.

При этом турист не потеряет деньги на двойной конвертации.

«Уже сейчас можно не терять, если знать, как это делать. Например, в Бразилии существует система прямой конвертации рубль – реал, и в итоге выходит не дороже, а иногда даже лучше, чем при обмене через доллары. BRICS Pay призвана сделать такие операции массовыми и доступными, а не уделом тех, кто разбирается в финансовых схемах», – добавил спикер.

Таким образом, подчеркивает Малинин, BRICS Pay – это продукт, которым будут пользоваться миллиарды людей. «Проект сложный, требует согласований и времени, но движение идет. Перспектива реальная, и она отвечает запросу многих стран на самостоятельность и диверсификацию», – считает собеседник.

В свою очередь экономист Василий Колташов считает, что оценить реальную технологическую готовность BRICS Pay однозначно сложно. «Система была предложена еще в 2018 году, но страны БРИКС не афишировали работу в этом направлении. На публике наблюдались постоянные колебания: нужна ли вообще расчетная единица, резервная валюта, какую систему применять. Однако сегодня потребность в скорейшем запуске системы огромна: товарооборот между странами БРИКС стремительно растет. Механизмы быстрых расчетов объективно необходимы, и технически создать работающую систему можно оперативно – вопрос в политической воле», – отметил Колташов.

Индия и Бразилия долгое время противились излишней политизации и созданию единой валюты, предпочитая просто удобный сервис переводов. По оценке эксперта, эти колебания задержали появление системы минимум на пять, а то и на десять лет. «Они исходили из иллюзии: если не задирать США, не нарушать невидимые границы, то Америка не будет обижать и позволит выгодно торговать на своем рынке. Трамп разрушил эти представления. Своими пошлинами, обвинениями и языком он показал даже Индии и Бразилии: примерное поведение не спасает, США будут обращаться как с последней скотиной. Это наконец подтолкнуло процесс вперед», – полагает экономист.

Главной проблемой эксперт называет опасения банков перед вторичными санкциями США и ЕС.

«Децентрализованная архитектура BRICS Pay способна скрыть платежи от западного мониторинга. Если Запад не видит операций, он не может предъявлять претензии за расчеты с подсанкционными странами.

Это должно быть удобно и для крупных операций, и для обычных туристических трат. Такая система позволит наращивать товарооборот, не спотыкаясь о политическую неопределенность. Иран сломал американскую игру на понижение, цены на нефть растут, Россия успешно противостоит прокси Запада на Украине – все это делает создание независимой платежной инфраструктуры еще более востребованным», – считает аналитик.

Колташов подчекривает, что формально в BRICS Pay нет политизации – это просто удобная система для торговли определенного клуба стран, «но по факту она отменяет доллар в расчетах, переводя их в национальные валюты в удобном формате».

«Сейчас отказ от доллара идет в неудобной для участников форме, а BRICS Pay сделает механизмы простыми и эффективными. Лозунгов «Долой доллар» не будет, но практика окажется очень неудобной для Запада. БРИКС – это отдельный центр мирового развития, параллельный западному. Мир становится двухъядерным: старое ядро – Запад, второе, более сильное и растущее – БРИКС. Страны объединения не обременены долгами, имеют эффективные экономики и умеют сотрудничать», – рассуждает эксперт.

Технически, по словам Колташова, система может заработать в сжатые сроки, возможно, до конца года. «Но главный вопрос – не технологии, а политические колебания. Позиции некоторых стран шатки, и это тормозит проект. Если политическая воля будет проявлена, BRICS Pay станет реальностью в полную силу, а не в тестовом режиме», – подытожил экономист.