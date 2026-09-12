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Мужчина погиб при взрыве дрона в Белгородской области
Детонация FPV-дрона в Белгородской области привела к гибели мужчины
В Белгородской области сдетонировал FPV-дрон, в результате чего один человек получил тяжелые ранения и скончался на месте происшествия.
В Белгородской области мужчина погиб в результате атаки беспилотника, сообщает оперштаб региона. Трагедия произошла в Грайворонском округе.
«В Грайворонском округе в селе Доброе при детонации FPV-дрона мужчина получил тяжелые ранения и скончался на месте», – говорится в сообщении штаба.
В этом же населенном пункте второй дрон повредил автомобиль. В самом городе Грайворон взрыв беспилотника привел к выбитым окнам в хозяйственной постройке и повреждению кабины сельскохозяйственной техники. В селе Новостроевка-Первая удар пришелся по территории предприятия, где пострадал трактор.
Атаки зафиксированы и в других районах области. В селе Борисовка Волоконовского округа беспилотник повредил стену и остекление частного дома. В Ясных Зорях Белгородского округа взрыв пробил крышу жилого здания. В Стригунах Борисовского округа дрон сдетонировал во дворе, посек кровлю дома. В селе Белянка Шебекинского округа повреждены две единицы техники на предприятии.
Как писала газета ВЗГЛЯД, 9 сентября в результате массированных атак украинских беспилотников в Белгородской области пострадали семь мирных жителей.
6 сентября из-за ударов дронов по нескольким муниципалитетам региона погибли два человека. А в середине августа серия атак БПЛА по автобусу и автомобилям привела к ранениям десяти граждан.