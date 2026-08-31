Москва унаследовала от своих царственных предшественников вовсе не малахольное «бескорыстие», а вечное и непреходящее стремление к общей безопасности. Глядя на современную международную политику, не устаешь поражаться тому, насколько морально выше выглядит наша страна на фоне мелкой позорной суеты ее противников.0 комментариев
Силы ПВО уничтожили 239 БПЛА над 15 регионами России
Дежурными силами ПВО перехвачены и уничтожены 239 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над 15 регионами России, а также над акваторией Черного моря, сообщило Министерство обороны.
Масштабный налет продолжался с 20.00 30 августа до восьми часов утра 31 августа, сообщает в Max Минобороны.
Всего было перехвачено и уничтожено 239 украинских беспилотных летательных аппаратов. Вражеские дроны сбили над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской, Самарской, Саратовской, Тамбовской и Тульской областей.
Кроме того, аппараты ликвидировали над Московским регионом, Краснодарским краем, Республикой Крым и акваторией Черного моря.
В ночь на 30 августа российские военные уничтожили 494 украинских беспилотника над 15 регионами страны.
Сутками ранее дежурные силы противовоздушной обороны перехватили 313 вражеских дронов.
В ночь на 22 августа системы ПВО сбили 457 аппаратов самолетного типа.