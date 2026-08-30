Когда Ормузский пролив закрыт, Суэцкий канал находится в зоне риска, а Южно-Китайское море напоминает пороховую бочку, Северный морской путь с его ледокольным сопровождением и российской системой безопасности становится все более очевидным вариантом.13629 комментариев
Потери ВСУ в боях с «Северянами» за сутки достигли почти 250 человек
За сутки потери вооруженных сил Украины в боях с группировкой российских войск «Север» составили более 240 человек.
«За сутки подтвержденные потери противника составили свыше 240 человек (из них более 150 в Сумской и свыше 90 в Харьковской областях). Четверо взяты в плен (один в Сумской и три в Харьковской областях)», – сообщил связанный с группировкой российских войск «Север» канал «Северный Ветер» в «Максе».
Наступательные действия группировки «Север» в Сумской области продолжаются. Авиация, артиллерия и расчеты беспилотников нанесли удары по живой силе и технике украинских войск в районах населенных пунктов Сумы, Кияница, Никольское, Садки, Бариловка, Демьяновка и Коренек.
В Сумском районе «Северяне» закрепились в Храповщине и продвинулись в районе Садков и Великого Прикола. Общее продвижение за сутки на 23 участках составило до 800 м, в плен взят один военнослужащий ВСУ. В Шосткинском районе сообщается о тяжелых боях в лесопосадках возле Толстодубово.
Подразделения группировки «Север» продолжают продвижение почти на всех участках фронта в Харьковской области. Авиация ВКС России и ударные беспилотники поразили силы ВСУ в районах Золочева, Черкасской Лозовой, Циркунов, Старого Салтова, Русской Лозовой, Погорелого, Приколотного, Гогино, Подсреднего, Мартового и Ветеринарного.
В Казачьей Лопани продолжаются ожесточенные бои, российские штурмовые подразделения продвинулись там на трех участках до 300 м. На Волчанском направлении отмечено продвижение на восток в районе Василевки, на Великобурлукском – в районе Слизнево, где в плен попали трое военнослужащих ВСУ.
Как писала газета ВЗГЛЯД, подразделения группировки войск «Север» в результате активных действий установили контроль над населенным пунктом Храповщина Сумской области.
Группировка российских войск «Север» нанесла удары по украинской логистической инфраструктуре в Черниговской области Украины.