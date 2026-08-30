Tекст: Антон Антонов

«За сутки подтвержденные потери противника составили свыше 240 человек (из них более 150 в Сумской и свыше 90 в Харьковской областях). Четверо взяты в плен (один в Сумской и три в Харьковской областях)», – сообщил связанный с группировкой российских войск «Север» канал «Северный Ветер» в «Максе».

Наступательные действия группировки «Север» в Сумской области продолжаются. Авиация, артиллерия и расчеты беспилотников нанесли удары по живой силе и технике украинских войск в районах населенных пунктов Сумы, Кияница, Никольское, Садки, Бариловка, Демьяновка и Коренек.

В Сумском районе «Северяне» закрепились в Храповщине и продвинулись в районе Садков и Великого Прикола. Общее продвижение за сутки на 23 участках составило до 800 м, в плен взят один военнослужащий ВСУ. В Шосткинском районе сообщается о тяжелых боях в лесопосадках возле Толстодубово.

Подразделения группировки «Север» продолжают продвижение почти на всех участках фронта в Харьковской области. Авиация ВКС России и ударные беспилотники поразили силы ВСУ в районах Золочева, Черкасской Лозовой, Циркунов, Старого Салтова, Русской Лозовой, Погорелого, Приколотного, Гогино, Подсреднего, Мартового и Ветеринарного.

В Казачьей Лопани продолжаются ожесточенные бои, российские штурмовые подразделения продвинулись там на трех участках до 300 м. На Волчанском направлении отмечено продвижение на восток в районе Василевки, на Великобурлукском – в районе Слизнево, где в плен попали трое военнослужащих ВСУ.

Как писала газета ВЗГЛЯД, подразделения группировки войск «Север» в результате активных действий установили контроль над населенным пунктом Храповщина Сумской области.

Группировка российских войск «Север» нанесла удары по украинской логистической инфраструктуре в Черниговской области Украины.

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