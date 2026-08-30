Tекст: Вера Басилая

Откровения главы киевского режима о военных объектах вблизи гражданской застройки изменили намерения Брюсселя, передают «Вести». Кипрский обозреватель Алекс Христофору в своем видеоблоге на YouTube прокомментировал последствия этого шага для украинской экономики.

«Это чудовищное преступление бросает тень на киевский режим в момент, когда ЕС готовился оказать крупную финансовую поддержку. А теперь все сорвано. Просто так деньги отдать не получится», – сказал Христофору.

По словам эксперта, сложившаяся ситуация грозит обернуться настоящей катастрофой. Европейские чиновники, скорее всего, заморозят выделение средств до наступления более подходящего времени. Обозреватель добавил, что подобное решение было принято от полного отчаяния, однако его итоги окажутся разрушительными.

Ранее глава киевского режима Владимир Зеленский подтвердил факт нахождения взорвавшегося склада боеприпасов вблизи гражданской инфраструктуры.

Глава Евросовета Антониу Кошта заявил, что ЕС планирует выделить Киеву 100 млрд евро в рамках нового долгосрочного бюджета, рассчитанного на период с 2028 по 2034 год.

В то же время ЕК отказалась финансировать закупку американских систем Patriot для Киева.