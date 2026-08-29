Когда Ормузский пролив закрыт, Суэцкий канал находится в зоне риска, а Южно-Китайское море напоминает пороховую бочку, Северный морской путь с его ледокольным сопровождением и российской системой безопасности становится все более очевидным вариантом.0 комментариев
В результате ударов ВСУ по Белгородской области пострадали пять человек
Украинские военные атаковали два муниципалитета Белгородской области, ранив пятерых мирных жителей, сообщил оперштаб региона.
По информации из канала оперштаба Белгородской области в Max, в селе Новая Нелидовка десятилетний мальчик получил осколочные ранения ног. Его шестилетний брат пострадал от акубаротравмы, обоих доставили в детскую больницу.
Медики оказали помощь матери пострадавших детей прямо на месте происшествия. В результате обстрела загорелись гараж и автомобиль, пожарные оперативно ликвидировали возгорание. Также повреждены 11 частных домов, газовая труба и пять машин.
В поселке Октябрьский дрон атаковал автомобиль, мужчина получил множественные ранения и травматическую ампутацию пальцев. Его госпитализировали в городскую больницу Белгорода. Еще одна женщина пострадала при взрыве беспилотника в селе Купино, ей назначено амбулаторное лечение.
Кроме того, в населенном пункте Чураево беспилотный аппарат повредил грузовой автомобиль. Осколками также посекло забор частного жилого дома.
В середине августа двое взрослых и ребенок пострадали в результате атак дронов в Белгородской области.
Днем ранее украинский беспилотник ранил мирного жителя в селе Таврово.
До этого серия ударов по автобусу и автомобилям привела к ранениям десяти человек.