Когда Ормузский пролив закрыт, Суэцкий канал находится в зоне риска, а Южно-Китайское море напоминает пороховую бочку, Северный морской путь с его ледокольным сопровождением и российской системой безопасности становится все более очевидным вариантом.0 комментариев
Кремль опубликовал кадры поездки Путина за рулем из салона автомобиля Volga
Кремль опубликовал кадры поездки президента России Владимира Путина за рулем из салона Volga в Нижнем Новгороде.
За рулем Volga К50 Путин проехал к зданию завода двигателей, находящемуся на территории автомобильного кластера, следует из сообщения на сайте Кремля.
Ему представили возрожденный бренд Volga и показали новейшие модели K40, K50 и C50. Пояснения по ходу осмотра давала руководитель автомобильной марки Татьяна Фадеева, которая во время тест- драйва сидела рядом с Путиным на пассажирском сидении.
Президент России Владимир Путин в ходе визита в Нижний Новгород лично протестировал новую модель автомобиля Volga K50.
В рамках рабочей поездки в регион Путин провел встречу с губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным.
Видео тест-драйва Volga президентом Владимиром Путиным смотрите в канале газеты ВЗГЛЯД в Max.